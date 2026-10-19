América Latina

Uruguay casi triplicó su población carcelaria en dos décadas: quiénes son los presos y cómo viven

Un censo nacional revela que uno de cada cinco vivió en la calle en algún momento de la infancia o adolescencia y que cuatro de cada diez no salieron al patio durante la semana previa a la entrevista

Presos uruguayos jugando en el polideportivo del Comcar, una de las cárceles más peligrosas del país (@minterioruy)
Presos uruguayos jugando en el polideportivo del Comcar, una de las cárceles más peligrosas del país (@minterioruy)
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La cantidad de presos en Uruguay pasó de 6.757 en 2003 a 16.570 a fines de 2025. Este crecimiento ubica al país entre los que tiene un mayor nivel de encarcelamiento de América Latina y del mundo: la tasa de prisionalización pasó de 253 personas cada 100.000 habitantes a fines de 2010 a cerca de 480 en 2025. Este es un dato central para las autoridades uruguayas que refleja los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario uruguayo.

Los resultados surgen de un segundo Censo Nacional de Personas Privadas de Libertad, divulgado la semana pasada por el Ministerio del Interior. La edición anterior había sido realizada en 2010.

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Uno de los principales resultados de este censo es que constata la “acumulación de situaciones de vulnerabilidad” que caracteriza a un proporción importante de las personas presas desde edades tempranas, dicen las conclusiones del estudio realizado junto al Banco Interamericano de Desarrollo y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.

Una ambulancia en la puerta del Comcar, una de las cárceles más peligrosas de Uruguay (@LeoPedrouza)
Una ambulancia en la puerta del Comcar, una de las cárceles más peligrosas de Uruguay (@LeoPedrouza)

Algunos datos que caracterizan esa realidad son los siguientes:

  • El 20,5% vivió en la calle durante la infancia o adolescencia
  • El 26,8% estuvo institucionalizado en el Instituto Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el organismo estatal encargado de la protección a menores, o instituciones similares. 
  • El 46,4% cometió su primer delito antes de cumplir los 18 años
  • El 71,1% tiene algún familiar o amigo cercano con antecedentes penales y casi la mitad tiene a alguno actualmente privado de libertad. 

“A ello se agregan trayectorias marcadas por el abandono temprano del sistema educativo, inserciones laborales precarias o informales, condiciones habitacionales desfavorables y una importante presencia de responsabilidades familiares y de cuidado, principalmente entre las mujeres”, describe el informe.

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La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de Uruguay, Ana Juanche (Ministerio del Interior)
La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de Uruguay, Ana Juanche (Ministerio del Interior)

¿Quiénes son los presos uruguayos?

El censo carcelario de Uruguay detalla que nueve (el 92,1%) de cada 10 son varones, un 7,4% son mujeres y un 0,4% se identifica con otras identidades de género. A su vez, seis de cada 10 tienen menos de 35 años y tres de cada cuatro menos de 40 años. El tramo más numeroso es el de 25 a 29 años (22,8%). A partir de los 40 años, la presencia cae de forma sostenida.

Uno de cada cinco privados de libertad en Uruguay se identifica como afro: esto es el doble que en el país. Esta proporción, según el informe, “evidencia una importante sobrerrepresentación respecto de la población general”.

Policías durante una requisa en una cárcel uruguaya (Ministerio del Interior)
Policías durante una requisa en una cárcel uruguaya (Ministerio del Interior)

“Estos resultados muestran que, para una parte importante de la población penitenciaria, la privación de libertad se inscribe en trayectorias en las que distintas desventajas sociales se acumulan y superponen a lo largo del ciclo de vida”, concluye el estudio.

¿Cómo es la vida dentro de la cárcel?

El censo también indagó en cómo es la vida dentro de la cárcel. Muchos de los presos deciden quedarse dentro de la celda: en la semana previa a la entrevista, cuatro de cada 10 no salieron al patio. En el área metropolitana, más de la mitad no lo hizo.

Además, ocho de cada 10 fueron vistos por un médico en su primera semana. Este porcentaje era inferior (64,6%) en el censo anterior, realizado en 2010.

Archivo: presos de cárceles uruguayas esperando una requisa (Ministerio del Interior)
Archivo: presos de cárceles uruguayas esperando una requisa (Ministerio del Interior)

Cuatro de cada 10 presos estudian y menos de cuatro de cada 10 trabajan. El 47,1% de quienes no estudian quiso hacerlo, pero no encontró un cupo. La participación educativa creció desde 2010 pero más de la mitad no accede. Una de las conclusiones de las autoridades es que persisten desafíos en justicia, salud, trabajo, convivencia y seguridad.

Además, el 45,5% de quienes no trabajan también lo pidió pero no había disponibilidad. Un 85,4% de quienes trabajan no perciben remuneración.

Seis de cada 10 se sienten seguros en los penales, pero esta percepción baja en Montevideo y en el área metropolitana. Además, uno de cada 10 sufrió una agresión física en los últimos seis meses.

La salida de la cárcel es un “desafío integral”. Más de tres de cada cuatro creen que el Estado puede ayudarlos y a piden trabajo, vivienda, educación, atención del consumo, salud mental y revinculación familiar.

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