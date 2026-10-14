Crimen y Justicia

Quién es Pedro Di Spagna, el único médico absuelto en el juicio por la muerte de Maradona

El hombre tiene 53 años y trabaja en el plantel profesional del Club Atlético Huracán. Todos los acusadores levantaron los cargos en su contra al admitir que no tuvo responsabilidad en la muerte del Diez

Pablo Di Spagna, el médico clínico acusado por la muerte de Diego Maradona
Pedro Di Spagna tiene 53 años y trabaja en el plantel profesional del Club Atlético Huracán
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El médico clínico Pedro Di Spagna se convirtió en el único profesional absuelto en el juicio por la muerte de Diego Maradona. Ni la fiscalía ni los cinco abogados quellantes que representan a la familia del Diez decidieron presentar cargos contra él. La decisión fue fundamentada por todas las partes con que no hubo pruebas suficientes que demuestren su responsabilidad en el fallecimiento del ex DT.

Como todos los acusadores retiraron la acusación, Di Spagna quedó libre del proceso y su defensora María Julia Marcelli no tendrá que alegar la próxima semana.

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El médico clínico, de 53 años, había llegado al debate oral acusado de homicidio simple con dolo eventual, al igual que los otros siete imputados que tiene el proceso: el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Almirón y su jefe Mariano Perroni.

Sin embargo, durante el juicio, se comprobó que él había actuado solamente como un interconsultor y apenas había visto a Maradona una vez durante en la internación domiciliaria donde falleció. Fue tras un llamado por un episodio de vómitos.

Pablo Di Spagna, el médico clínico acusado por la muerte de Diego Maradona
Durante los cinco años que duró la causa, Di Spagna no pudo salir del país

Di Spagna es médico clínico y siempre trabajó en el ámbito del deporte. Actualmente forma parte del plantel profesional del Club Atlético Huracán, que nunca lo desafectó a pesar del avance de la causa por la muerte de uno de los máximos ídolos del fútbol argentino.

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Durante los cinco años que duró la causa, el clínico no pudo salir del país y debió cumplir medidas de la Justicia. En varias conversaciones con la prensa, él mismo dijo que “nunca en su vida” pensó que lo fueran a imputar. Al contrario, creyó que probablemente lo fueran a llamar en calidad de testigo al debate oral donde terminó sentado en el banquillo de acusados. La pena a la que se enfrentó fue de hasta 25 años de prisión.

Si bien a lo largo del juicio absolutamente todas las partes cuestionaron la acusación contra él, ni los fiscales ni los querellantes dieron a entender alguna vez que levantarían los cargos. Sin embargo, durante su alegato, el abogado Mario Baudry que representa a Dieguito Fernando admitió que siempre fue “un perejil”.

“La fiscalía con buen criterio sabía que le iban a meter a un perejil en el expediente y los dejaron seguir. Hace seis años a este pobre hombre lo tenemos dando vuelta. Yo durante mucho tiempo decía: ‘¿Qué hace este pobre hombre acá?’, pero obviamente no sabía la estrategia de la fiscalía”, dijo el letrado a su turno.

El Club Atlético Huracán nunca lo desafectó a pesar del avance de la causa por la muerte de Maradona
El Club Atlético Huracán nunca lo desafectó a pesar del avance de la causa por la muerte de Maradona

Los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari dijeron al presentar su alegato: “La fiscalía con criterio objetivo hace saber al tribunal que no presentará cargos contra el doctor Pedro Di Spagna. Las razones son sobradas. Desistiremos de su acusación. Existen argumentos que demuestran que Di Spagna no tiene responsabilidad penal en el hecho. Él era interconsultor. No ha tenido ni potestad ni decisión en la salud”, dijeron.

Y argumentaron: “¿Qué posibilidad tenía Di Spagna de torcer la vida de Maradona si fue el único que hizo lo que tenía que hacer?. Ninguna acción ni omisión aumentó el riesgo. Él siempre estuvo a disposición. Por eso vamos a retirar los cargos y pedir en consecuencia su libre absolución”.

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