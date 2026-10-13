Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: los abogados de Jana y Dieguito Fernando expondrán sus alegatos finales

Mario Baudry y Félix Linfante tendrán dos horas cada uno para dar su última exposición ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. La semana pasada, la fiscalía pidió 12 años de pirisón para el imputado Leopoldo Luque y pidió la absolución de un imputado

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Alegatos en el juicio por la muerte de Diego Maradona - 8 de octubre
Un grupo de fánaticos en el ingreso a los Tribunales de San Isidro. (Foto: Adrián Escandar)

El juicio por la muerte de Maradona continúa este martes con los alegatos finales de las partes. Esta vez, es el turno de los abogados Mario Baudry y Félix Linfante, abogados querellantes que representan a Dieguito Fernando y Jana, los hijos menores del Diez.

Cada letrado tendrá un máximo de dos horas para alegar. Tomarán la palabra después de que los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren ratificaran su teoría del caso en la última audiencia e hicieran sus respectivos pedidos de pena. Para el neurocirujano Leopoldo Luque solicitaron 12 años de prisión; para la coordinadora de la prepaga, Nancy Forlini, 10 años; y para la psiquiatra Agustina Cosachov, 8 años. Los tres por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

Por otro lado, acusaron de homicidio culposo al psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón y su jefe, Mariano Perroni. Para el primero pidieron 5 años de cárcel, mientras que para los dos restantes 4.

El médico clínico Pedro Di Spagna fue el único al que la fiscalía decidió no presentar cargos. “Fue el único que hizo todo bien, vamos a pedir su absolución”, dijo el equipo del Ministerio Público Fiscal.

La jornada de este martes será transmitida por Youtube al igual que la del miércoles, cuando los abogados Pablo Jurado y Fernando Burlando cerrarán los alegatos de las querellas.

12:07 hsHoy

Del llanto de Cosachov al alivio del único acusado al que le retiraron los cargos: lo que no se vio de los alegatos en el juicio por Maradona

La jornada tuvo como protagonistas a los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, que solicitaron penas de hasta 12 años de prisión para todos lo imputados a excepción del médico clínico Pedro Di Spanga. “Solicitaremos su absolución”, dijeron

La psiquiatra Agustina Cosachov (Foto/Adrián Escandar)
La psiquiatra Agustina Cosachov (Foto/Adrián Escandar)

Después de casi seis meses, el juicio por la muerte de Diego Maradona volvió a reunir este jueves a todas las hijas del Diez, a las exparejas y a sus hermanas. Fue en el marco de la primera audiencia de alegatos, donde los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren ratificaron su teoría del caso ante los jueces de San Isidro y solicitaron las penas para los imputados.

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