Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: los abogados de Jana y Dieguito Fernando expondrán sus alegatos finales

Un grupo de fánaticos en el ingreso a los Tribunales de San Isidro. (Foto: Adrián Escandar)

El juicio por la muerte de Maradona continúa este martes con los alegatos finales de las partes. Esta vez, es el turno de los abogados Mario Baudry y Félix Linfante, abogados querellantes que representan a Dieguito Fernando y Jana, los hijos menores del Diez.

Cada letrado tendrá un máximo de dos horas para alegar. Tomarán la palabra después de que los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren ratificaran su teoría del caso en la última audiencia e hicieran sus respectivos pedidos de pena. Para el neurocirujano Leopoldo Luque solicitaron 12 años de prisión; para la coordinadora de la prepaga, Nancy Forlini, 10 años; y para la psiquiatra Agustina Cosachov, 8 años. Los tres por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

Por otro lado, acusaron de homicidio culposo al psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón y su jefe, Mariano Perroni. Para el primero pidieron 5 años de cárcel, mientras que para los dos restantes 4.

El médico clínico Pedro Di Spagna fue el único al que la fiscalía decidió no presentar cargos. “Fue el único que hizo todo bien, vamos a pedir su absolución”, dijo el equipo del Ministerio Público Fiscal.

La jornada de este martes será transmitida por Youtube al igual que la del miércoles, cuando los abogados Pablo Jurado y Fernando Burlando cerrarán los alegatos de las querellas.