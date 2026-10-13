Crimen y Justicia

Un nene de dos años murió tras un choque en medio de una persecución policial en Lomas de Zamora

El hecho ocurrió durante la tarde de este martes en Ingeniero Budge. El niño viajaba junto a su padre cuando se produjo la colisión con el móvil policial, que seguía a una moto

Un nene de dos años murió al quedar en medio de una persecución en Ingeniero Budge
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Un nene de dos años murió este martes por la tarde tras un choque en el que estuvo involucrado un patrullero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.

El hecho ocurrió entre las 14 y las 15 en el barrio Santa Marta. De acuerdo a las informaciones preliminares, el menor se encontraba dentro de un auto junto a su padre cuando se produjo el impacto.

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Según informaron fuentes oficiales a Infobae, el móvil policial habría perseguido a una moto antes del episodio. Por el momento, no se conocen las circunstancias que dieron inicio a esa persecución ni cómo se produjo la colisión.

Tampoco se confirmó qué lesiones tuvo el menor, si murió en el lugar o si recibió asistencia médica antes de su fallecimiento. Una de las versiones indica que fue trasladado a una salita del barrio, aunque ese dato todavía no se precisó.

Las autoridades por lo pronto trabajan para reconstruir la secuencia del hecho, determinar qué vehículos participaron y establecer las responsabilidades correspondientes.

El trágico hecho se produjo en el barrio Santa Marta
El trágico hecho se produjo en el barrio Santa Marta

Un antecedente en Lomas de Zamora ocurrió el 7 de julio de 2025, cuando dos móviles de la patrulla municipal chocaron en la zona de Villa Albertina durante una persecución. Aquel accidente resultó fatal: un efectivo murió camino al hospital y otros tres resultaron heridos.

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El hecho se produjo cerca de las 5 en el cruce de Cosquín y Barcelona. En ese momento, un Fiat Cronos municipal circulaba en apoyo a la búsqueda de un Peugeot robado que escapaba a alta velocidad cuando impactó contra una Toyota Hilux de la misma fuerza.

El conductor del Cronos, identificado por su apellido como Mendoza, recibió asistencia de los bomberos en el lugar, pero murió durante el traslado a un hospital.

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