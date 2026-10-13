Crimen y Justicia

Un hombre lucha por su vida tras pelearse con un conductor en plena ruta 19 de Córdoba

Todo sucedió frente a los hijos de ambos. “Cuando el papi se cayó al piso, le pegó en la cabeza”, le habría dicho el hijo de la víctima a su familia

Un hombre de cabello corto y camiseta oscura mira a la cámara en un recinto con globos rojos al fondo
Un hombre se encuentra internado en estado grave en Córdoba tras resultar herido durante una pelea registrada en una ruta. (El Dcoe.tv)
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Un niño de 8 años llamó a su familia con el teléfono de su padre después de que una pelea entre dos conductores dejara a un hombre internado en estado crítico sobre la ruta 19, en las afueras de la ciudad de Córdoba. El hombre, identificado como Maximiliano Ceballos, de 32 años, permanece sedado en terapia intensiva tras sufrir un traumatismo de cráneo con fractura.

El episodio ocurrió en el tramo comprendido entre Semillería y Astori, donde la Policía encontró dos vehículos detenidos en la banquina y a Ceballos tendido sobre la calzada. El otro conductor involucrado, Julio Astrada, de 26 años, fue detenido luego de la intervención policial.

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Según informó el portal El Doce.tv, la secuencia tuvo como testigos a menores que viajaban en ambos autos. El hijo de Ceballos presenció el enfrentamiento y, según el relato de sus familiares, logró pedir ayuda cuando su padre quedó inmóvil sobre el asfalto. También viajaban una niña de 7 años, hija de Astrada, y una mujer de 34 años, pareja del conductor detenido.

De acuerdo con la información conocida por la familia, el hijo de Ceballos utilizó el celular de su padre para comunicarse con sus allegados después de la pelea. El llamado permitió que la abuela materna del menor llegara al lugar y organizara el traslado del hombre hacia el Hospital Córdoba, donde los médicos diagnosticaron traumatismo de cráneo con fractura.

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La Policía había acudido antes al sector de la ruta 19 y constató que había dos automóviles detenidos: un Peugeot 208 conducido por Astrada y un Volkswagen Vento que manejaba Ceballos. Las circunstancias que derivaron en el enfrentamiento físico son materia de investigación judicial.

En el parte inicial se indicó que los protagonistas manifestaron haber tenido una confrontación. Tras el episodio, Ceballos presentaba lesiones que requirieron atención médica urgente.

Dos automóviles estacionados en la banquina de una carretera nocturna junto a un cono de tránsito y una ambulancia con luces encendidas
La Policía detuvo a Julio Astrada tras encontrar los vehículos en la banquina y a la víctima sobre la calzada. (El Doce.tv)

El hombre quedó internado en la unidad de terapia intensiva, sedado y con riesgo de vida, según explicó Laura, cuñada de Ceballos. La mujer señaló que los datos disponibles sobre la agresión provienen, en gran parte, del relato del niño.

“Lo que sabemos es por mi sobrino que nos dijo: ‘El papi se largó a pelear con ese nene’”, afirmó Laura al medio cordobés. La familiar aclaró que consultó a su sobrino sobre a quién se refería y que el niño le indicó al otro conductor involucrado.

Laura relató que, según lo que le contó el hijo de Ceballos, la agresión continuó cuando su padre ya estaba en el suelo. “Cuando el papi se cayó al piso, el nene le pegó en la cabeza”, sostuvo la mujer.

Ese testimonio forma parte de la reconstrucción planteada por la familia de la víctima, pero la Justicia deberá determinar cómo se produjo el enfrentamiento, qué acciones realizó cada uno de los involucrados y si existieron circunstancias previas que expliquen el episodio.

La cuñada de Ceballos indicó además que se comunicó con Astrada para preguntarle qué había sucedido. Según su versión, el joven de 26 años le respondió que había actuado para defenderse. “Yo le pregunté por qué le había pegado así y me dijo que él se había defendido”, expresó.

La mujer también aseguró que un hermano del detenido estuvo presente durante los momentos posteriores a la pelea. “El hermano del detenido se reía, nos decía ‘si no se sabe defender mano a mano es problema de él’”, declaró la familiar de Ceballos al noticiero.

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