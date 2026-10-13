Crimen y Justicia

“Me temblaban las piernas cuando me subí a la camillita”: el relato de una mujer que denunció a un ginecólogo en Chaco

La primera denunciante relató cómo fue su experiencia durante una consulta ginecológica en Resistencia

La primera denunciante relató cómo fue su experiencia durante una consulta ginecológica en Resistencia
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Entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre, siete mujeres denunciaron en Resistencia, Chaco, a un ginecólogo por presuntos abusos sexuales y mala praxis. Seis de los hechos habrían ocurrido en el consultorio y el restante, en un domicilio particular.

Karla Herran, víctima y primera denunciante del médico Gustavo Kumiega, aseguró en Infobae en Vivo que su acusación abrió paso a otros relatos. “Nunca había ido a un ginecólogo”, contó al recordar la consulta que, según sostuvo, dio inicio a su experiencia con el profesional.

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La causa reúne capturas de mensajes, imágenes y videos de contenido sexual que las mujeres atribuyen al médico, además de cuestionamientos por prácticas durante las consultas, medicamentos vencidos y recetas sin explicaciones suficientes. Herran afirmó que esos elementos acompañan las denuncias: “Las mujeres aportaron elementos que respaldan sus acusaciones”.

Antes de llegar al consultorio, Herran había recibido de su dermatóloga una orden para hacerse análisis de sangre. Dijo que eligió al profesional después de buscar referencias en Internet: “Busqué al mejor y me salió él con las mejores reseñas”.

Según reconstruyó, la consulta se apartó enseguida del motivo médico que la había llevado allí. El profesional habría revisado brevemente la orden y desplazado la conversación hacia ella: “Dejó aparte y ya me empezó a mirar a mí”, sostuvo.

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La denunciante señaló que, desde el comienzo, recibió comentarios sobre su aspecto físico. “Yo te veo perfecta la cara. Tenés un cutis precioso”, recordó que le dijo el médico durante aquella atención.

Luego, aseguró que las preguntas se volvieron íntimas y no guardaban relación con la consulta. “Me empezó a hacer preguntas íntimas que no venían al caso”, relató Herran.

También recordó opiniones sobre su vida sexual y afectiva que atribuyó al ginecólogo. “No es necesario estar en una relación, podés hacer con muchos”, dijo que le manifestó el profesional.

GINECÓLOGO DENUNCIADO EN CHACO
GINECÓLOGO DENUNCIADO EN CHACO

En ese momento, explicó, no podía identificar con claridad cuáles eran los límites que debía esperar de una atención ginecológica. “Yo no sabía hasta qué punto un ginecólogo lo podría hacer”, expresó.

La primera ecografía y el diagnóstico que cuestionó la denunciante

Herran contó que el médico la condujo a otra sala para hacerle una ecografía, sin anticiparle cómo sería el procedimiento. “Nunca me dijo voy a hacer esto, nada me explicó”, afirmó sobre esa instancia.

La falta de explicaciones le resultó especialmente relevante porque se trataba de su primera consulta de este tipo. “Me temblaban las piernas cuando me subí a la camillita”, relató la mujer.

Durante el estudio, según su testimonio, el profesional hizo referencias a las relaciones sexuales. “Tengo que tener más relaciones, más relaciones”, recordó sobre los comentarios que escuchó.

También dijo que recibió un diagnóstico de quistes formulado primero en términos alarmantes y luego con otra cifra. “Tenés un millón de quistes”, recordó que le expresó el médico antes de rectificarse.

Cuando pidió precisiones, sostuvo que el profesional vinculó ese cuadro con su actividad sexual. “Tené más relaciones, hacé más la tarea y se te va a ir”, relató sobre la respuesta que recibió.

La denunciante cuestionó, además, las indicaciones posteriores. “Me recetó DCI metformina”, afirmó, y explicó que le preguntó por qué debía tomarla si no tenía diabetes.

Carla Herran, víctima del ginecólogo de Chaco (Captura de video)
Carla Herran, víctima del ginecólogo de Chaco (Captura de video)

De acuerdo con su relato, la respuesta fue que la medicación era “para que no engordes”. Herran agregó que tampoco obtuvo una explicación sobre los anticonceptivos que le fueron indicados.

Dos semanas más tarde, volvió al consultorio por un sangrado que describió como una “manchita marrón”. “Eso es normal, mientras que sea poco”, recordó que le respondió el médico.

El profesional habría indicado otra ecografía, aunque sin ampliar el diagnóstico. Frente a sus dudas sobre el síndrome de ovario poliquístico, Herran afirmó que recibió esta recomendación: “Si tenés alguna duda sobre el SOP, buscá en la IA”.

La mujer explicó que esa respuesta incrementó su preocupación al buscar información por su cuenta. “Te sale operación, muerte, de todo te sale”, manifestó al referirse a los resultados que encontró.

Durante la segunda ecografía, sostuvo, el médico afirmó que no había cambios respecto de la anterior. “Está todo igual que la primera vez”, recordó que le dijo mientras hacía el estudio.

Herran denunció que el profesional utilizó una mano sin guante para palparla durante el procedimiento. “Tenía guantes solamente en donde tenía el transductor”, afirmó.

La mujer describió maniobras que, según su interpretación, excedieron una revisión médica. “Ahí fue el abuso”, expresó al ubicar el momento en que consideró que sus límites habían sido vulnerados.

Después de la ecografía, añadió, el médico la pesó y comentó sobre su cuerpo. “Todo en el consultorio anda bien, todo en este doctor anda muy bien”, recordó.

Los mensajes incorporados a la causa y el reclamo por medidas judiciales

Las capturas presentadas por las denunciantes incluyen un mensaje atribuido al médico que decía: “Te vendría bien un doctorcito amoroso, generoso y paseador”. Los intercambios por Instagram y las referencias a material sexual forman parte de los elementos aportados en la causa.

Herran cuestionó que, desde que formalizó la denuncia, no se hayan dispuesto medidas contra el profesional. “La justicia no está haciendo nada”, sostuvo durante una entrevista.

La denunciante señaló que el médico continuaba en libertad y advirtió sobre el posible resguardo de la prueba. “Puede incluir hasta borrar pruebas, hacer cosas truchas”, declaró.

A medida que el caso tomó estado público, dijo, recibió contactos de mujeres que situaron experiencias similares en años anteriores. “Se comunican chicas conmigo desde el 2000, 2002, 2004”, afirmó Herran.

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