Crimen de Andrés Blaquier: fijaron en 15 años las penas para los dos motochorros que lo asesinaron en la Panamericana

Andrés Blaquier tenía 62 años

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La Justicia de San Isidro fijó este martes en 15 años de prisión las penas para los dos jóvenes que asesinaron al empresario Andrés Blaquier, de 62 años, durante un asalto cometido en octubre de 2022 en la autopista Panamericana. Los acusados, que tenían 16 y 17 años al momento del crimen, habían sido declarados culpables en octubre de 2023, pero hasta ahora no se habían determinado las condenas que debían cumplir.

La resolución se conoció durante una audiencia a la que asistieron Magdalena De Elordy, viuda del empresario, sus tres hijos y hermanos de la víctima. Según pudo saber Infobae, los dos condenados solicitaron la palabra y pidieron perdón por lo ocurrido. Sin embargo, las disculpas no fueron consideradas sinceras por la familia Blaquier.

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La decisión fue adoptada por los jueces Alejandro Flori, Silvia Chomiez y Silvina Coto, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro, quienes aplicaron el límite máximo de 15 años de prisión establecido por la nueva Ley 27.801, que entró en vigencia en septiembre pasado.

En 2023, familiares y allegados a Andrés Blaquier se concentraron frente al Juzgado (Adrián Escandar)

Los dos jóvenes, que son primos, habían sido declarados responsables de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego y por haber provocado lesiones graves, en concurso real con homicidio agravado criminis causa y por el uso de arma de fuego. Esta última figura contempla la prisión perpetua para los adultos.

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Sin embargo, la nueva legislación, que redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, establece que ninguna persona que haya cometido un delito siendo menor de 18 años puede recibir una pena superior a los 15 años de prisión, independientemente de la gravedad del hecho.

En este caso, la familia Blaquier, representada por el abogado Ramiro Salaber, había solicitado penas de 25 años de prisión y planteado la inconstitucionalidad de la nueva normativa. Las defensas, en cambio, habían reclamado condenas de 10 años.

Andrés Blaquier´fue asesinado el 29 de octubre de 2022

Otro aspecto que cobra relevancia a partir de la sentencia es la posibilidad de que los condenados accedan a beneficios que les permitan recuperar la libertad antes de cumplir la totalidad de la pena.

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El nuevo Régimen Penal Juvenil contempla la posibilidad de acceder a la libertad condicional una vez cumplidos los dos tercios de la condena, siempre que se reúnan los requisitos legales. Sin embargo, los antecedentes de mala conducta que registraron los dos jóvenes durante su detención podrían dificultar el acceso a ese beneficio, según pudo saber este medio. De cualquiero forma y llegado el caso, deberá ser evaluado por la Justicia.

Durante su paso por institutos de menores, ambos protagonizaron episodios de indisciplina y se registraron intentos de fuga. Uno de ellos incluso logró escapar de un establecimiento y debió ser recapturado.

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Actualmente, los dos condenados ya cumplieron la mayoría de edad y se encuentran alojados en establecimientos penitenciarios bajo el régimen de jóvenes adultos.

La familia Blaquier, representada por el abogado Ramiro Salaber, había solicitado penas de 25 años de prisión (Adrián Escandar)

El crimen que quedó registrado por las cámaras

El asesinato ocurrió el 29 de octubre de 2022, a las 18.54, cuando Blaquier circulaba junto a su esposa, Magdalena De Elordy, en una motocicleta BMW 1200 negra por el kilómetro 50 de la autopista Panamericana, a la altura de Pilar.

En ese momento, dos delincuentes que viajaban en una Kawasaki Z400 verde y negra, robada seis días antes, se acercaron a la pareja y los interceptaron para sustraerles el vehículo.

Durante el asalto, uno de los motochorros le disparó al empresario en el pecho con una pistola calibre 9 milímetros. Blaquier cayó sobre el asfalto y murió como consecuencia de una hemorragia masiva. Su esposa también cayó de la motocicleta y sufrió una fractura de rótula.

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Después del ataque, uno de los delincuentes se apoderó de la BMW y escapó, aunque perdió el control del vehículo y terminó cayendo. Finalmente, abandonó la motocicleta y huyó.

El video del crimen de Andrés Blaquier

La secuencia quedó registrada por distintas cámaras de seguridad. Las imágenes fueron incorporadas como prueba durante el juicio que comenzó el 18 de septiembre de 2023 ante el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de San Isidro.

El 9 de octubre de 2023, los jueces declararon culpables a los dos primos. La fiscal Paula Romeo había sostenido durante los alegatos que ambos tuvieron un “codominio funcional” del hecho, por lo que debían responder penalmente por el homicidio.

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En aquella oportunidad, Magdalena De Elordy había expresado su expectativa de que los responsables recibieran la mayor condena posible. Tres años después, la familia volvió a presentarse ante la Justicia para escuchar las penas que finalmente deberán cumplir los asesinos de Blaquier.