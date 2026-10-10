Detuvieron a una joven acusada de haber asesinado a su novio durante una discusión en Córdoba

El joven asesinado junto a la detenida (Gentileza: Resumen de la Región)

Guardar

Una joven de 26 años fue detenida este viernes por la tarde, acusada de haber asesinado presuntamente de una puñalada a su novio en Alta Gracia, provincia de Córdoba. La principal hipótesis es que el ataque se produjo durante una discusión.

El hecho ocurrió en barrio 1° de Mayo, en el noreste de la localidad. La víctima fue identificada como Ángel Parejas, de 32 años. De manera preliminar, se informó que murió como consecuencia de una herida de arma blanca.

PUBLICIDAD

Según las primeras averiguaciones, la pareja mantuvo una discusión antes del ataque. Las circunstancias en las que Parejas resultó herido todavía son materia de investigación, aunque trascendió que presentaba una lesión en el tórax.

De acuerdo con la información obtenida por El Doce.tv, la joven quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Primer Turno de Alta Gracia, a cargo de Diego Fernández. La fiscalía busca reconstruir la secuencia del episodio y establecer las responsabilidades. Además, se conoció que no existían denuncias previas por episodios de violencia en la pareja.

La zona en donde se registró la pelea y posterior ataque mortal (Gentileza: Resumen de la Región)

Detuvieron a un joven por el crimen de un hombre baleado en Córdoba capital

Un joven de 21 años fue detenido por el homicidio de José Gabriel Romero, de 30 años, quien murió el lunes pasado después de haber recibido un disparo en la espalda durante una pelea en el barrio Juan Pablo II, en la ciudad de Córdoba.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la reconstrucción inicial, Romero fue herido durante una pelea que se produjo en el barrio. Luego del ataque, fue trasladado durante la madrugada en un vehículo particular hasta un dispensario de la zona. Allí recibió las primeras atenciones médicas, pero por la gravedad de la lesión los profesionales resolvieron su derivación al Hospital Elpidio Torres.

El hombre ingresó al centro de salud con una herida de arma de fuego en la espalda y murió poco después, según publicó Hoy Día Córdoba. A raíz de esto, los investigadores intentan precisar dónde se produjo el disparo, cómo se desarrolló la pelea y quiénes estaban presentes en el momento de la agresión.

PUBLICIDAD

Tras conocerse la muerte de Romero, la Policía desplegó un operativo en el sector. En ese marco, los efectivos localizaron al sospechoso en calle Pedro Naón y concretaron su detención. Así, el joven de 21 años quedó a disposición de la Fiscalía de Distrito 3, Turno 7, a cargo del fiscal Raúl Garzón.

Por el crimen de Romero, un joven de 21 años fue detenido y no descartan futuras aprehensiones

Por el momento, no se informó cuál habría sido el origen del conflicto ni qué relación existía entre Romero y el detenido. No obstante, la Fiscalía procura establecer si el joven arrestado efectuó el disparo o si tuvo otra intervención en la secuencia que derivó en el homicidio.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, el Departamento Homicidios trabaja en la recolección de imágenes de cámaras de seguridad, testimonios y otros elementos que permitan reconstruir el hecho. Se espera que estos elementos contribuyan a determinar el recorrido de los involucrados, identificar a todas las personas que participaron de la pelea y establecer la mecánica del ataque.

Asimismo, se analizaría si hubo más de un tirador o si otras personas tuvieron participación en los incidentes que se registraron en el barrio. Las actuaciones quedaron incorporadas a la causa que investiga la Fiscalía de Distrito 3.

En paralelo, los investigadores analizan un episodio ocurrido poco antes del ingreso de Romero al dispensario, debido a que un hombre de 28 años llegó al mismo centro asistencial con una herida de arma de fuego en el brazo derecho. Hasta el momento, no se confirmó si ese ataque guarda relación con el homicidio.

PUBLICIDAD

De la misma manera, la investigación se extendió a una serie de disparos que se habrían registrado durante el sábado y las primeras horas del domingo en el mismo sector. Entre los hechos bajo análisis figuran posibles ataques contra una vivienda, un auto estacionado y una motocicleta en la que circulaban dos personas.