Crimen y Justicia

Una denuncia por violencia de género derivó en la detención de cuatro hombres y el secuestro de armas en Mendoza

El principal acusado fue arrestado cerca de su casa con un revólver. Los otros tres fueron localizados durante un segundo procedimiento en la zona

Efectivos de la Comisaría 35 y de la Unidad de Acción Preventiva durante el operativo desplegado en Guaymallén (Foto: Gobierno de Mendoza)
Efectivos de la Comisaría 35 y de la Unidad de Acción Preventiva durante el operativo desplegado en Guaymallén (Foto: Gobierno de Mendoza)
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Una denuncia por violencia de género derivó en un operativo policial que terminó con cuatro hombres detenidos y tres armas de fuego secuestradas.El hecho sucedió en una vivienda de calle Solari, en Guaymallén, provincia de Mendoza.

El procedimiento comenzó a partir de una alerta ingresada al 911. Efectivos de la Comisaría 35 y de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) acudieron al domicilio señalado para intervenir ante la denuncia por hecho ocurrido en la casa en cuestión.

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Según pudo saber el medio local Los Andes, una vez en el lugar, los policías obtuvieron las características del sospechoso y activaron un operativo de búsqueda en el área. El hombre fue localizado cerca de su vivienda y quedó detenido. Durante ese primer procedimiento, los efectivos secuestraron un revólver que estaba en poder del acusado.

A partir de allí, las tareas continuaron en distintos sectores de la zona con el objetivo de ubicar a otras personas vinculadas con el hecho. La búsqueda llevó a los agentes hasta la intersección de las calles Edison y Formosa, donde encontraron a otros tres hombres, quienes también fueron aprehendidos en el marco de la intervención iniciada por la denuncia de violencia de género.

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En ese lugar, la Policía incautó otras dos armas de fuego más: un revólver y una pistola, que quedaron incorporadas a las actuaciones judiciales. Los investigadores deberán determinar si tenían relación directa con la denuncia que motivó el despliegue policial o si pueden estar vinculadas con otros hechos.

La información difundida no precisó la identidad de los detenidos ni las medidas adoptadas por la Justicia tras las aprehensiones. Los cuatro involucrados quedaron a disposición de las autoridades judiciales mientras avanza la investigación.

La Policía incautó dos revólveres y una pistola en distintos procedimientos realizados en Guaymallén
La Policía incautó dos revólveres y una pistola en distintos procedimientos realizados en Guaymallén

Dos detenciones recientes por causas de violencia de género

Un caso reciente registrado en Las Heras expuso otra intervención policial por violencia de género que derivó en el secuestro de un arma de fuego. El hecho ocurrió el 11 de septiembre, luego de que vecinos alertaran al 911 sobre una presunta agresión contra una mujer dentro de una vivienda situada en las cercanías de las calles Laprida y Alem.

El llamado ingresó alrededor de las 17 y motivó el desplazamiento de efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP). Cuando los policías arribaron al lugar, un grupo de vecinos les indicó cuál era la propiedad donde el hombre estaba golpeando a la pareja. Las personas que se encontraban en el lugar también advirtieron que el sospechoso podía tener un arma.

Cuando el hombre advirtió la llegada del móvil policial, cerró la puerta de la vivienda. Minutos después, al verse rodeado por los agentes, abrió el ingreso y manifestó su intención de entregarse. La joven de 24 años autorizó a los efectivos a ingresar al domicilio. Durante la inspección, registrada mediante una cámara corporal, los policías hallaron una pistola Taurus calibre 9 milímetros sobre el lavamanos del baño.

El sospechoso fue detenido y trasladado al móvil policial mientras continuaba el procedimiento. La medida buscó resguardar a la víctima y permitir que los efectivos avanzaran con las actuaciones dentro de la propiedad.

Otro procedimiento reciente se registró en Tunuyán, donde la Policía detuvo a un hombre de 30 años que tenía un pedido de captura por una causa de lesiones graves en contexto de violencia de género. Los efectivos llegaron hasta la zona de calle Azcuénaga, cerca del Parque Lombardía, tras recibir información sobre la posible presencia del acusado.

El sospechoso intentó escapar cuando advirtió el operativo, pero fue alcanzado por un agente luego de una persecución a pie de unos 300 metros. Después fue trasladado a la Subcomisaría Cordón del Plata y quedó a disposición de la Oficina Fiscal interviniente.

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