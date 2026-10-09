Salvaje asalto en José C. Paz: le dispararon 9 veces para robarle la moto

Así fue el ataque en José C. Paz

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Un joven fue víctimas de un violento asalto después de que motochorros le dispararan al menos 9 veces para robarle su moto en la localidad bonaerense de José C. Paz: dos de los tiros impactaron en una de sus piernas.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió el jueves poco después de las 20.30, en la avenida Lamas al 7600, en el límite con la avenida Derqui, en el partido de Moreno.

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Ante la resistencia del joven a entregar el vehículo, los asaltantes le efectuaron varios disparos. La secuencia fue registrada por cámaras de seguridad instaladas sobre la avenida donde ocurrió el hecho.

De acuerdo con lo que se ve en los videos a los que accedió este medio, los motochorros abordaron a la víctima por la espalda, con la intención de robarle la moto en la que circulaba. Le apuntaron y luego quisieron llevarse el vehículo. Sin embargo, la víctima se negó desde un primer momento y los enfrentó, aún cuando sabía que le apuntaban con armas de fuego.

Cuando ya se hicieron con la moto, el joven comenzó a arrojarles piedras y cualquier objeto que tuviera a mano. Fue entonces que uno de los delincuentes empuñó su arma y disparó en reiteradas oportunidades.

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El ataque visto desde otro ángulo

Las filmaciones registradas por las cámaras de seguridad contaban con sonido. De acuerdo con las imágenes, se llegan a escuchar los disparos y los gritos de pánico de una joven que presenció toda la secuencia y apenas pudo ocultarse. Tras el ataque, los ladrones escaparon en las dos motos: en la que llegaron y en la perteneciente a la víctima.

El motociclista fue asistido por los vecinos, quienes lo contuvieron hasta ser trasladado a uno de los hospitales cercanos, donde permanece internado en observación. Por el momento, no se informó sobre la identificación o detención de los dos atacantes que participaron del robo.

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El motociclista luego de ser baleado por los delincuentes

En otro de los videos que acompañan esta nota, registrado por un testigo, se observa al joven ya tendido en el piso mientras grita de dolor, producto de los disparos y luego de que un vecino trató de ayudarlo. Ante la situación, optaron sólo por contenerlo mientras se concretaba el traslado.

De acuerdo con lo que trascendió y según supo Infobae, aparentemente los motochorros no son de Moreno porque no los reconocieron los vecinos de la zona de José C. Paz donde ocurrió todo.