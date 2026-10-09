Imputaron a un hombre por retener a su pareja a la salida de un boliche en Chubut y amenazar con matarla

La denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer de Trelew luego de que la víctima lograra escapar

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Un hombre está acusado de interceptar a su expareja a la salida de un boliche de Trelew, provincia de Chubut, obligarla a subir a un auto mientras exhibía un arma y agredirla cuando intentó escapar. La mujer logró pedir auxilio a un grupo de jóvenes después de huir del lugar.

Por el episodio, ocurrido durante la madrugada del domingo 4 de octubre, y por el hallazgo posterior de un revólver calibre 38 sin autorización, el acusado quedó con prisión preventiva por tres meses mientras avanza la investigación judicial.

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El caso comenzó a la salida de un local nocturno ubicado sobre la calle Marconi. De acuerdo con la acusación expuesta por la Fiscalía durante la audiencia de control de detención, el imputado interceptó a la mujer y, con un arma en la cintura, la obligó a acompañarlo hasta un automóvil estacionado en la zona.

La víctima subió al vehículo bajo intimidación. El hombre condujo por distintos puntos de la ciudad mientras mantenía visible el arma. En ese trayecto, le habría dirigido una amenaza de muerte: “Ahora vas a ver, te voy a cagar matando”.

El recorrido terminó en un motel situado sobre la calle Pascual Daleoso. Allí, la mujer intentó escapar del vehículo, pero el acusado la habría alcanzado antes de que pudiera alejarse del lugar.

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El hombre tomó el teléfono celular de la víctima y lo arrojó a la calle. La Fiscalía interpretó esa conducta como un intento por evitar que la mujer pidiera ayuda o se comunicara con otras personas.

La mujer procuró huir nuevamente. En esa instancia, el acusado la habría golpeado y arrastrado del cabello para impedir que se fuera. La investigación incorporó estos hechos dentro de un contexto de violencia de género.

Finalmente, la víctima logró liberarse y corrió hasta encontrarse con un grupo de jóvenes, a quienes les pidió ayuda. Ellos alertaron a la Policía, aunque el acusado ya se había retirado cuando arribaron los efectivos.

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La mujer fue trasladada a la Comisaría de la Mujer, donde radicó la denuncia y recibió atención por las lesiones que presentaba. La secuencia fue detallada por la Fiscalía durante la audiencia judicial, según informó Diario Jornada.

Tres días después del episodio denunciado en Trelew, el acusado fue interceptado en Playa Unión durante un control policial de rutina. Los efectivos detuvieron el Toyota que conducía y realizaron una requisa del vehículo.

El hombre fue imputado este jueves en los tribunales de Trelew

En ese procedimiento hallaron un revólver calibre 38. La portación del arma no estaba autorizada, de acuerdo con los elementos planteados ante la Justicia. El hombre, identificado por sus iniciales como M.O.V., quedó detenido y a disposición de los investigadores.

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Por el primer episodio, la Fiscalía le atribuyó los delitos de coacciones agravadas por el uso de arma de fuego, amenazas simples, daño y lesiones leves. Todas esas figuras fueron encuadradas en el marco de violencia de género.

A su vez, por el arma encontrada en Playa Unión, la acusación sumó el delito de portación ilegal de arma de fuego de guerra. La audiencia de control permitió formalizar la investigación sobre ambos hechos.

El juez Gustavo Castro habilitó la apertura de la investigación penal y ordenó que el imputado continúe detenido de manera preventiva por el plazo inicial de tres meses.

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Para adoptar la medida, el magistrado tuvo en cuenta los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la pesquisa. También consideró los antecedentes judiciales del acusado.

Según se expuso en la audiencia, en 2022 el hombre recibió una condena de tres años de prisión en suspenso por delitos de características similares. Además, registra otra causa en trámite vinculada con la portación de arma de guerra.

La investigación continuará con la recolección de pruebas, entre ellas los testimonios, las actuaciones policiales y los elementos secuestrados durante el control vehicular. La prisión preventiva quedó sujeta a revisión durante el proceso judicial.

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