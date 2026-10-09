Engañó a un hombre con una falsa venta y lo mató cuando intentó huir: lo condenaron a casi 30 años de prisión

Rubén Darío Lescano recibió una condena de 29 años de prisión tras admitir su responsabilidad en el homicidio de Franco José Demarchi.

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Rubén Darío Lescano fue condenado a 29 años de prisión por el homicidio de Franco José Demarchi, ocurrido durante un intento de robo en la ciudad de Santa Fe en julio de 2023. El tribunal también lo declaró reincidente por una condena anterior dictada en 2019.

La pena se resolvió este jueves al mediodía mediante un juicio abreviado en los tribunales de la capital provincial. Lescano, de 29 años, admitió su responsabilidad en tres hechos: el crimen de Demarchi, otro ataque armado contra dos compradores de un teléfono celular y una tentativa de homicidio ocurrida en 2022.

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La causa reconstruyó una modalidad basada en publicaciones de venta en redes sociales. Según la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), las víctimas eran citadas con el pretexto de adquirir vehículos o dispositivos electrónicos y luego eran atacadas en los puntos de encuentro acordados.

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Santa Fe, el juicio abreviado estuvo presidido por el juez Sergio Carraro, junto con la jueza Celeste Minniti y el juez Pablo Ruiz Staiger. El fiscal Estanislao Giavedoni representó al MPA durante la audiencia, mientras que la investigación había estado a cargo del fiscal Carlos Lacuadra.

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El acusado y sus abogados defensores aceptaron la calificación legal de los delitos, el monto de la pena, su forma de cumplimiento y la vía abreviada elegida para cerrar el proceso.

La sentencia comprendió los delitos de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego, tentativa de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

El homicidio de Demarchi ocurrió pocos minutos después de las 8:30 del viernes 21 de julio de 2023, en las inmediaciones de Hipólito Yrigoyen al 4.200, en Santa Fe. La víctima residía en Sancti Spiritu, localidad del departamento General López, y había llegado a la capital provincial acompañado por un amigo.

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Ambos buscaban concretar la compra de una Honda Tornado de 250 centímetros cúbicos, modelo 2013, publicada por $1.200.000 en un perfil de redes sociales identificado como “Aylu Lxcolon Lxcolon”. La operación había sido coordinada previamente mediante mensajes.

Giavedoni indicó que Demarchi y su acompañante se trasladaron en camioneta hacia el sitio convenido. Allí, según sostuvo el fiscal, Lescano y otras dos personas se presentaron armadas y les ordenaron que descendieran del vehículo para quitarles sus pertenencias.

Ante esa situación, Demarchi encendió la camioneta e intentó retirarse. Durante la fuga, uno de los atacantes efectuó tres disparos. Uno de los proyectiles alcanzó la cabeza de la víctima y le provocó la muerte en el lugar, de acuerdo con la acusación aceptada por Lescano.

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La pesquisa determinó que el número telefónico utilizado para coordinar el supuesto encuentro de compraventa figuraba a nombre de la madre de un hombre identificado con las iniciales W.A.C. De acuerdo con el MPA, ese teléfono era usado por él mientras permanecía detenido en la comisaría Sexta de la ciudad.

El fiscal señaló que W.A.C. está imputado como partícipe principal del hecho. La reconstrucción de las comunicaciones estableció que Demarchi envió un mensaje por WhatsApp a las 8:23 para avisar que había llegado al lugar pactado.

Un minuto después de ese mensaje, el acusado se comunicó con Lescano para que él y sus acompañantes fueran a cometer el robo —afirmó Giavedoni durante la audiencia—. Ese intercambio fue uno de los elementos considerados en el avance de la causa.

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Los jueces Sergio Carraro, Celeste Minniti y Pablo Ruiz Staiger presidieron la audiencia del juicio abreviado en la capital provincial. (Gentileza: CLG Noticias)

Otros hechos

La condena también incluyó un episodio del 8 de junio de 2023. En ese caso, dos hombres interesados en comprar un teléfono celular respondieron a una publicación realizada desde el mismo perfil de redes sociales y acordaron reunirse cerca de La Rioja al 4.200.

Según la acusación, desde la comisaría Novena —donde se encontraba alojado entonces— el otro imputado transmitió a Lescano el horario y el lugar de la cita. Cuando los compradores llegaron a la zona, Lescano les disparó con un arma de fuego.

Las víctimas lograron escapar en el automóvil en el que se movilizaban y no llegaron a ser despojadas de sus bienes. Por este hecho, Lescano fue condenado por tentativa de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego.

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El tercer caso atribuido a Lescano tuvo lugar el 6 de agosto de 2022, en la zona de Lisandro de la Torre y Estrada. La víctima caminaba junto a una mujer cuando fue atacada con un arma de fuego.

El hombre sufrió heridas graves en diferentes partes del cuerpo, pero sobrevivió tras recibir atención médica. Por ese episodio, el condenado reconoció ser autor de una tentativa de homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

En la misma audiencia estaba previsto que W.A.C. recibiera una condena a través de otro juicio abreviado. Sin embargo, Giavedoni informó que, aunque había firmado el acuerdo, el imputado manifestó ante el tribunal que no aceptaba los términos convenidos.

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Ante esa decisión, el MPA solicitó que se reanude de forma inmediata la audiencia preliminar que había quedado suspendida por el acuerdo abreviado. El acusado continuará bajo prisión preventiva mientras se desarrollan las instancias judiciales necesarias para llevar el caso a juicio oral.