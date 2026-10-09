Crimen y Justicia

Crimen de Aralí Vivas: condenaron a perpetua a la madre y a los dos acusados de haber abusado y asesinado a la niña

La sentencia alcanzó a Rocío Rauch, Ezequiel Simeone y Cristian Varela, tras dos semanas de debate oral por la muerte de la nena de 8 años, que fue hallada sin vida después de un incendio en Brinkmann

La Justicia de San Francisco condenó a prisión perpetua a Rocío Milagros Rauch, Ezequiel Matías Simeone y Cristian Hernán Varela por el crimen de Aralí Vivas.
La Justicia de San Francisco condenó a prisión perpetua a Rocío Milagros Rauch, Ezequiel Matías Simeone y Cristian Hernán Varela por el crimen de Aralí Vivas.
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La Justicia de San Francisco condenó a prisión perpetua a los tres acusados por el crimen de Aralí Vivas, la nena de 8 años cuyo cuerpo fue hallado tras un incendio en una vivienda de Brinkmann en noviembre de 2024. La sentencia alcanzó a su madre, Rocío Milagros Rauch, y a su ex pareja, Ezequiel Matías Simeone, y a un amigo de este, Cristian Hernán Varela.

De esta manera, el tribunal los declaró responsables de abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado y homicidio triplemente calificado. Así, la madre de la víctima fue considerada partícipe necesaria para que se consumara el ataque sexual y asesinato.

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Mientras que Simeone y Varela enfrentaban las imputaciones como autores del abuso y el homicidio, al primero de estos se le endilgó la responsabilidad de haber provocado el incendio en la vivienda. La acusación afirmó que el fuego fue intencional, para poder borrar los elementos vinculados al crimen.

La fiscal de Cámara, Consuelo Aliaga Díaz, había solicitado prisión perpetua para los tres acusados durante los alegatos. No obstante, las defensas reclamaron la absolución. En el caso de Simeone, sus abogados cuestionaron la validez del material incorporado al expediente y plantearon su nulidad.

Varias personas vestidas de traje y uniformes de seguridad se sientan ante mesas de madera con computadoras, micrófonos y monitores
Los tres acusados, previo a la lectura de la sentencia (Gentileza: El Doce.tv)

De acuerdo con la información obtenida por El Doce.tv, la madre de la víctima hizo uso de la última palabra antes de que el tribunal deliberara. Fue así que se dirigió a Ricardo Daniel Vivas, padre de Aralí y querellante particular en el proceso, para pedirle que continuara luchando por justicia para la nena.

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Sin embargo, al conocerse la pena, Rauch reaccionó con llanto y gritos dentro del tribunal. Antes de ser retirada, increpó a Vivas y responsabilizó también a Simeone y Varela. “¡Ricardo, drogadicto culiado, culpa tuya me tuve que ir a buscar la comida para mi hija, drogadicto de mierda!”, acusó, para luego mirar a los otros condenados y les dijo: “Ustedes también”.

La mujer también se dirigió a Simeone: “Vos te olvidaste que tenés hijos conmigo, desgraciado”. Incluso, le había reprochado a su ex pareja: “Culpa tuya”.

Una mujer llora con la boca abierta mientras un agente con uniforme de camuflaje sostiene su hombro y pecho
La reacción de la mamá de Aralí Vivas al ser condenada (Gentileza: El Doce.tv)

Tras el fallo, familiares y allegados de Aralí manifestaron su alivio por la condena. Betiana Heredia, prima de Rauch, afirmó: “Gracias que hubo justicia”. Asimismo, cuestionó a la madre de la nena y sostuvo que temía que pudiera recuperar la libertad. “Malparida, vos la entregaste a tu hija”, apuntó.

Por su parte, el padre de Aralí declaró que su hija “se siente más aliviada” tras la condena contra las tres personas a las que responsabilizó por su muerte. Además, otra allegada a la familia expresó su repudio a los condenados al término de la audiencia.

Los detalles del hecho

La investigación por el crimen de Aralí Vivas se inició a partir del incendio ocurrido el 1 de noviembre de 2024 en la vivienda de Brinkmann donde se encontraba la nena. Según la acusación, Simeone había originado el fuego para eliminar rastros que permitieran esclarecer lo sucedido.

Aralí Vivas - Córdoba
El resultado de la autopsia confirmó que la niña sufrió una muerte traumática previa al inicio del fuego al no hallar monóxido de carbono en sus pulmones

Uno de los elementos incorporados a la causa fue el resultado de la autopsia. Durante la instrucción, el fiscal Oscar Gieco informó que no se detectó monóxido de carbono en los pulmones de la víctima, un dato que sostuvo la hipótesis de que Aralí ya había muerto cuando comenzó el incendio.

En línea con esto, el funcionario judicial señaló que la nena sufrió una “muerte traumática” antes del fuego y que presentaba un traumatismo de cráneo. Además, las pericias registraron lesiones compatibles con abuso sexual, circunstancia que derivó en la imputación por abuso sexual agravado contra los tres acusados.

La causa también incluyó el análisis de cámaras de seguridad. Esas imágenes permitieron reconstruir los movimientos de Simeone y Varela dentro del domicilio durante las horas previas al incendio, un período que fue considerado relevante por la fiscalía.

De acuerdo con lo expuesto por Gieco, ambos estuvieron en la vivienda durante la franja horaria bajo análisis. Ese registro se sumó a las pericias realizadas en el lugar y a los resultados de la autopsia dentro del cuadro probatorio del expediente.

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