Crimen y Justicia

Cayó una banda narco que usaba micros de larga distancia para distribuir cocaína: les incautaron más de 200 kilos

El operativo estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Fueron detenidos cinco hombres

la psa desarticuló una organización narco y secuestró mas de 200 kilos de cocaína
Los cinco detenidos
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La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desarticuló una organización narcocriminal que utilizaba micros de larga distancia para trasladar droga hacia distintas provincias del país. El operativo, dirigido por el Ministerio de Seguridad Nacional, dejó como resultado cinco detenidos y el secuestro de más de 200 kilos de cocaína.

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La cocaína secuestrada por la PSA

El megaoperativo, indicaron fuentes oficiales a Infobae, los procedimientos se realizaron esta semana e incluyeron nueve allanamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Además de la droga, los efectivos incautaron armas de fuego, vehículos de alta gama y dinero en efectivo, y detectaron locales comerciales presuntamente vinculados con maniobras de lavado de dinero.

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También les incautaron armas y munciones

La investigación comenzó a partir del análisis de un teléfono celular secuestrado en una causa anterior por narcotráfico. La información obtenida permitió identificar nuevos vínculos criminales y avanzar sobre una estructura dedicada al acopio, acondicionamiento y distribución de estupefacientes.

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Uno de los detenidos tenía un alta de "San La Muerte"

A través del análisis de comunicaciones, movimientos financieros y tareas de vigilancia, los investigadores establecieron que algunos integrantes de la organización estaban vinculados con comercios de indumentaria, bebidas y gastronomía. Según la hipótesis principal, esos negocios eran utilizados para encubrir operaciones económicas relacionadas con el narcotráfico.

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La totalidad de los elementos secuestrados por la PSA

La organización contaba además con una estructura logística que incluía domicilios usados como bases operativas, vehículos de alta gama y el presunto envío de drogas hacia distintas provincias mediante micros de larga distancia.

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También descubrieron varios teléfonos celulares

Este esquema de distribución, sostenido en comercios usados como fachada y en el transporte de pasajeros para mover estupefacientes entre provincias, fue el eje que permitió a la PSA reconstruir toda la cadena criminal, desde el acopio hasta la entrega final de la droga en distintos puntos del país.

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Otra de las armas secuestradas

Para profundizar las pesquisas, la Justicia autorizó la intervención de más de 15 líneas telefónicas, la instalación de dispositivos de seguimiento GPS en los vehículos investigados y el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los sospechosos.

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Uno de los lugares allanados

Estas medidas permitieron identificar nuevos integrantes, reconstruir sus movimientos y establecer vínculos entre los responsables de la distribución y los operadores logísticos.

Las tareas de inteligencia también detectaron viajes hacia la provincia de Misiones y distintos países de la región. Mediante el análisis de registros migratorios, redes sociales y seguimientos, los efectivos identificaron a conductores y otros integrantes presuntamente vinculados con la logística de la organización.

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El operativo se llevó a cabo el pasado 6 de octubre en distintos puntos del AMBA

Con las pruebas reunidas, el 6 de octubre los efectivos de la PSA realizaron nueve allanamientos en distintos domicilios del AMBA. El hallazgo principal se produjo en una vivienda de la zona oeste del conurbano bonaerense, donde encontraron un cargamento de cocaína distribuido en cajas, mochilas y un bolso.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos cinco hombres. En total se secuestraron algo más 208 kilos de cocaína, además de armas de fuego, municiones, cargadores, vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y documentación de interés para la causa.

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Lo dólares descubierto por la PSA

El operativo también permitió incautar 175.200 dólares y 850.700 pesos. De esta manera, el trabajo investigativo de la PSA permitió avanzar desde una pista obtenida en una causa anterior por narcotráfico hasta la identificación y desarticulación de una nueva estructura criminal.

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Otra de las armas incautadas

Los detenidos y la totalidad de los elementos secuestrados quedaron a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1 de San Isidro, cuya titular es la jueza Sandra Arroyo Salgado. El tribunal se encuentra interinamente a cargo del juez Lino Mirabelli, con intervención de la Secretaría Nº1, a cargo de Melanie Bauer.

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