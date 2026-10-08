Crimen y Justicia

Detuvieron a 17 personas por robar a repartidores de comida con falsos pedidos en Mendoza

La investigación por los asaltos en Godoy Cruz derivó en 20 allanamientos simultáneos, donde secuestraron bicicletas, mochilas, celulares y armas

Cascos de repartidores, armas y otros elementos incautados durante los 20 allanamientos realizados
Cascos de repartidores, armas y otros elementos incautados durante los 20 allanamientos realizados
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Durante dos meses, la Policía investigó una serie de robos a repartidores cometidos mediante falsos pedidos de comida en Godoy Cruz, Mendoza. Este miércoles, diecisiete personas quedaron detenidas tras 20 allanamientos simultáneos, entre ellas cinco sospechosos señalados como autores principales de los ataques.

La modalidad investigada consistía en generar encargos de comida para llevar a los repartidores hasta direcciones determinadas. Al llegar, las víctimas eran amenazadas y despojadas de motocicletas, cascos, teléfonos celulares, dinero y mochilas de trabajo. Algunos de los hechos se habrían cometido con armas blancas y otros con armas de fuego.

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La pesquisa estuvo a cargo de la Unidad Investigativa de Godoy Cruz, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, bajo intervención de la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores, de acuerdo con Los Andes.

Los procedimientos permitieron recuperar objetos vinculados con robos de motos y pertenencias de trabajadores de delivery.
Los procedimientos permitieron recuperar objetos vinculados con robos de motos y pertenencias de trabajadores de delivery.

La causa reunió declaraciones de las víctimas, tareas de campo y el análisis de datos vinculados con distintos episodios ocurridos en la zona. Con esa información, los efectivos lograron establecer conexiones entre los hechos, identificar a personas presuntamente involucradas y ubicar los domicilios que luego fueron allanados.

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en distintos puntos de Godoy Cruz y culminaron con 17 arrestos. Entre los detenidos están los cinco hombres que habían sido señalados previamente por la Dirección de Investigaciones en relación con robos a trabajadores de la aplicación de delivery.

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La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, afirmó que el objetivo del operativo fue detener a los presuntos responsables en sus viviendas. “Estamos yendo a buscar a los delincuentes a sus lugares”, sostuvo según Los Andes.

Entre los 17 arrestados se encuentran cinco sospechosos identificados como presuntos autores principales de los ataques a repartidores
Entre los 17 arrestados se encuentran cinco sospechosos identificados como presuntos autores principales de los ataques a repartidores

“Lo más importante del éxito de este operativo es que las cinco personas que íbamos a buscar estaban sindicadas por robos a Pedidos Ya. Para nosotros esto es fundamental, porque es gente que está trabajando y queremos que pueda salir tranquila a la calle a realizar su trabajo”, remarcó la funcionaria.

La pesquisa no se limitó a los ataques contra repartidores. Los investigadores establecieron que algunos de los sospechosos podrían estar relacionados con asaltos a personas que circulaban en bicicleta por la misma zona de Mendoza.

Las bicicletas recuperadas serán cotejadas con los robos denunciados en la zona, incluidos ataques a repartidores y ciclistas
Las bicicletas recuperadas serán cotejadas con los robos denunciados en la zona, incluidos ataques a repartidores y ciclistas

En uno de esos hechos, dos víctimas fueron amenazadas con un arma de fuego y sufrieron el robo de tres bicicletas. Dos de ellas pertenecían al sistema público Bicitrans y la tercera era de propiedad particular.

El rastreo de las bicicletas públicas aportó un elemento para la causa. Ambas unidades contaban con sistema de geolocalización GPS, que permitió detectar que habían sido trasladadas a un punto situado a unos 30 metros de uno de los domicilios investigados. Una de las bicicletas fue recuperada dentro de un zanjón.

La bicicleta particular seguía desaparecida hasta la jornada de los allanamientos. Durante uno de los procedimientos, la Policía la encontró y la incorporó a la causa como prueba, junto con otros objetos que serán sometidos a cotejos para determinar su relación con los robos denunciados.

Durante uno de los procedimientos, la Policía secuestró estupefacientes
Durante uno de los procedimientos, la Policía secuestró estupefacientes

El secuestro incluyó siete bicicletas, mochilas empleadas por repartidores, cascos, teléfonos celulares y prendas de vestir. Víctimas identificaron algunas de esas prendas como indumentaria que habría sido utilizada en determinados asaltos.

La Policía también incautó una escopeta, municiones de distintos calibres y tres réplicas de armas de fuego. En el marco de la investigación, los elementos serán sometidos a análisis para determinar si se emplearon en los episodios bajo pesquisa.

En uno de los domicilios allanados también se encontraron estupefacientes. Por ese hallazgo intervino la Justicia Federal, mientras la causa vinculada con los robos continúa en la Fiscalía provincial.

Los 17 detenidos quedaron a disposición judicial. La investigación seguirá con ruedas de reconocimiento y otras medidas para determinar el grado de participación de cada sospechoso en los distintos hechos denunciados.

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