Putin ofreció a Irán el apoyo de Moscú en los esfuerzos de mediación para poner fin a la guerra de Medio Oriente

Russian President Vladimir Putin and Iranian President Masoud Pezeshkian attend a documents signing ceremony in Moscow, Russia January 17, 2025. REUTERS/Evgenia Novozhenina/Pool

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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreció el miércoles la ayuda de Moscú para participar en los esfuerzos de mediación destinados a reducir las tensiones por la guerra de Medio Oriente, durante una conversación telefónica con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, con quien tiene previsto reunirse este viernes en Turkmenistán.

Según la agencia estatal iraní IRNA, Putin se refirió durante la llamada a los esfuerzos de algunos países para mediar en el conflicto y ayudar a reducir las tensiones. El mandatario ruso afirmó que Moscú respalda esas iniciativas y aseguró que Irán puede contar con su apoyo para ese objetivo.

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Putin señaló que Irán “puede estar seguro de que Moscú también está dispuesto a desempeñar un papel y brindar asistencia en este sentido”, según IRNA. El presidente ruso también expresó su respaldo a los esfuerzos diplomáticos de Teherán frente al conflicto.

En la misma conversación, Putin y Pezeshkian destacaron la “trayectoria positiva y creciente de las relaciones” entre Rusia e Irán y remarcaron la necesidad de profundizar sus vínculos. Ambos gobiernos mantienen un tratado de cooperación estratégica y, de acuerdo con la Presidencia iraní, los dos mandatarios subrayaron la importancia de preservar y reforzar la cooperación bilateral.

El Kremlin confirmó además que Putin y Pezeshkian se reunirán este viernes en el marco de la cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Independientes (CIS), que tendrá lugar en Awaza, Turkmenistán.

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Putin señaló que Irán “puede estar seguro de que Moscú también está dispuesto a desempeñar un papel y brindar asistencia en este sentido" (REUTERS)

El asesor del Kremlin Yuri Ushakov confirmó el encuentro y afirmó que “todos los preparativos se han completado” para la reunión entre los dos presidentes, según informó la agencia estatal rusa TASS. Las autoridades iraníes también confirmaron el viaje de Pezeshkian a Turkmenistán. El presidente iraní asistirá a la cumbre en calidad de “invitado”, según informó la cadena pública iraní IRIB.

La reunión tendrá lugar después de la conversación telefónica de este miércoles, en la que Putin también destacó la importancia del tratado de cooperación estratégica entre Rusia e Irán ante los “acontecimientos actuales en la región”.

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Durante la llamada, el presidente ruso elogió el “coraje” de Irán ante los ataques de Estados Unidos e Israel contra el país desde el comienzo de la operación conjunta en febrero. Putin también expresó su respaldo a los esfuerzos diplomáticos de Teherán y afirmó: “Los amigos iraníes pueden saber que Moscú está para ayudar”.

Por su parte, Pezeshkian aprovechó la conversación para felicitar a Putin por su 74 cumpleaños. El presidente iraní deseó al Gobierno ruso y a su población “prosperidad y crecimiento” y afirmó: “Es un país del que sentirse orgulloso”.

La Presidencia iraní señaló que ambos mandatarios también destacaron la importancia de mantener la cooperación bilateral y reforzarla. Rusia e Irán profundizaron sus relaciones militares y comerciales durante la invasión rusa de Ucrania y ambos países figuran entre los Estados más sancionados del mundo.

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La Presidencia iraní señaló que ambos mandatarios también destacaron la importancia de mantener la cooperación bilateral y reforzarla (REUTERS)

La guerra de Medio Oriente comenzó a finales de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que causaron la muerte del entonces líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei.

El estrecho de Ormuz se convirtió en uno de los principales focos del conflicto. Irán mantiene bloqueada esta vía marítima, mientras que Estados Unidos sostiene un bloqueo contra los puertos iraníes.

La situación en Ormuz también formó parte de las declaraciones recientes de Rusia. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó el mes pasado durante un discurso ante la ONU que Moscú estaba dispuesto a ayudar a estabilizar la situación en el estrecho de Ormuz y en la región más amplia del Golfo.

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(Con información de AFP y EP)