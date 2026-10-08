Mundo

Putin ofreció a Irán el apoyo de Moscú en los esfuerzos de mediación para poner fin a la guerra de Medio Oriente

Según la agencia estatal iraní IRNA, el líder ruso afirmó que Teherán “puede estar seguro de que Moscú también está dispuesto a desempeñar un papel y brindar asistencia en este sentido”

Russian President Vladimir Putin and Iranian President Masoud Pezeshkian attend a documents signing ceremony in Moscow, Russia January 17, 2025. REUTERS/Evgenia Novozhenina/Pool
Russian President Vladimir Putin and Iranian President Masoud Pezeshkian attend a documents signing ceremony in Moscow, Russia January 17, 2025. REUTERS/Evgenia Novozhenina/Pool
Guardar

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreció el miércoles la ayuda de Moscú para participar en los esfuerzos de mediación destinados a reducir las tensiones por la guerra de Medio Oriente, durante una conversación telefónica con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, con quien tiene previsto reunirse este viernes en Turkmenistán.

Según la agencia estatal iraní IRNA, Putin se refirió durante la llamada a los esfuerzos de algunos países para mediar en el conflicto y ayudar a reducir las tensiones. El mandatario ruso afirmó que Moscú respalda esas iniciativas y aseguró que Irán puede contar con su apoyo para ese objetivo.

PUBLICIDAD

Putin señaló que Irán “puede estar seguro de que Moscú también está dispuesto a desempeñar un papel y brindar asistencia en este sentido”, según IRNA. El presidente ruso también expresó su respaldo a los esfuerzos diplomáticos de Teherán frente al conflicto.

En la misma conversación, Putin y Pezeshkian destacaron la “trayectoria positiva y creciente de las relaciones” entre Rusia e Irán y remarcaron la necesidad de profundizar sus vínculos. Ambos gobiernos mantienen un tratado de cooperación estratégica y, de acuerdo con la Presidencia iraní, los dos mandatarios subrayaron la importancia de preservar y reforzar la cooperación bilateral.

El Kremlin confirmó además que Putin y Pezeshkian se reunirán este viernes en el marco de la cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Independientes (CIS), que tendrá lugar en Awaza, Turkmenistán.

PUBLICIDAD

Putin señaló que Irán “puede estar seguro de que Moscú también está dispuesto a desempeñar un papel y brindar asistencia en este sentido" (REUTERS)
Putin señaló que Irán “puede estar seguro de que Moscú también está dispuesto a desempeñar un papel y brindar asistencia en este sentido" (REUTERS)

El asesor del Kremlin Yuri Ushakov confirmó el encuentro y afirmó que “todos los preparativos se han completado” para la reunión entre los dos presidentes, según informó la agencia estatal rusa TASS. Las autoridades iraníes también confirmaron el viaje de Pezeshkian a Turkmenistán. El presidente iraní asistirá a la cumbre en calidad de “invitado”, según informó la cadena pública iraní IRIB.

La reunión tendrá lugar después de la conversación telefónica de este miércoles, en la que Putin también destacó la importancia del tratado de cooperación estratégica entre Rusia e Irán ante los “acontecimientos actuales en la región”.

Durante la llamada, el presidente ruso elogió el “coraje” de Irán ante los ataques de Estados Unidos e Israel contra el país desde el comienzo de la operación conjunta en febrero. Putin también expresó su respaldo a los esfuerzos diplomáticos de Teherán y afirmó: “Los amigos iraníes pueden saber que Moscú está para ayudar”.

Por su parte, Pezeshkian aprovechó la conversación para felicitar a Putin por su 74 cumpleaños. El presidente iraní deseó al Gobierno ruso y a su población “prosperidad y crecimiento” y afirmó: “Es un país del que sentirse orgulloso”.

La Presidencia iraní señaló que ambos mandatarios también destacaron la importancia de mantener la cooperación bilateral y reforzarla. Rusia e Irán profundizaron sus relaciones militares y comerciales durante la invasión rusa de Ucrania y ambos países figuran entre los Estados más sancionados del mundo.

La Presidencia iraní señaló que ambos mandatarios también destacaron la importancia de mantener la cooperación bilateral y reforzarla (REUTERS)
La Presidencia iraní señaló que ambos mandatarios también destacaron la importancia de mantener la cooperación bilateral y reforzarla (REUTERS)

La guerra de Medio Oriente comenzó a finales de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que causaron la muerte del entonces líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei.

El estrecho de Ormuz se convirtió en uno de los principales focos del conflicto. Irán mantiene bloqueada esta vía marítima, mientras que Estados Unidos sostiene un bloqueo contra los puertos iraníes.

La situación en Ormuz también formó parte de las declaraciones recientes de Rusia. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó el mes pasado durante un discurso ante la ONU que Moscú estaba dispuesto a ayudar a estabilizar la situación en el estrecho de Ormuz y en la región más amplia del Golfo.

(Con información de AFP y EP)

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteMedio OrienteIránEstados UnidosRusiaMasud PezeshkianVladimir PutinÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Por qué no reinventamos el cuidado”: una joven que creó una aplicación de salud a demanda y construyó una empresa de más de USD 225 millones

Havi Nguyen tenía 21 años cuando ideó un modelo que certifica a parientes como cuidadores dentro del sistema de salud de Estados Unidos, inspirada en su propia experiencia buscando atención domiciliaria para niños neurodivergentes

“Por qué no reinventamos el cuidado”: una joven que creó una aplicación de salud a demanda y construyó una empresa de más de USD 225 millones

Un juez alemán ordenó la prisión preventiva del ex jefe de los servicios secretos por presunto espionaje

August Hanning habría comprado unos 2.000 documentos reservados del servicio de inteligencia exterior y los habría usado en su consultoría privada. El caso reabre el debate sobre los controles a los exfuncionarios del sector

Un juez alemán ordenó la prisión preventiva del ex jefe de los servicios secretos por presunto espionaje

Sin represas y con más de 1.600 especies: así es el Vjosa, uno de los últimos grandes ríos salvajes de Europa

La cuenca combina gargantas, llanuras inundables y formaciones kársticas, y sostiene desde la migración de la anguila europea hasta la nidificación del avión zapador en sus taludes

Sin represas y con más de 1.600 especies: así es el Vjosa, uno de los últimos grandes ríos salvajes de Europa

Violencia en las protestas en Francia: el Gobierno negó que la policía tenga la orden de enfrentar a los alumnos movilizados

Los líderes estudiantiles convocaron nuevas manifestaciones para el jueves y varios sindicatos de educación llamaron a huelgas nacionales

Violencia en las protestas en Francia: el Gobierno negó que la policía tenga la orden de enfrentar a los alumnos movilizados

Calor, vibraciones y magnetismo: así perciben el mundo algunos reptiles y anfibios

Víboras, sapos y tortugas marinas cuentan con sistemas sensoriales capaces de captar señales invisibles para el ojo humano, desde variaciones mínimas de temperatura hasta el campo magnético que las guía en sus desplazamientos

Calor, vibraciones y magnetismo: así perciben el mundo algunos reptiles y anfibios
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Resultados del Chispazo: números ganadores del sorteo de hoy 7 de octubre

Resultados del Chispazo: números ganadores del sorteo de hoy 7 de octubre

Un niño de 12 años fue atacado por un pastor alemán en Córdoba y se encuentra internado

Aficionada que presenció la muerte de El Búho cuenta qué pasó en la lucha con el Hijo de Fishman: “Pensamos que era parte del show”

Cafeteros rechazan nuevo cobro a carga en Buenaventura y alertan impacto sobre exportaciones

Resultados Baloto y Revancha, último sorteo del lunes 5 de octubre

DEPORTES

Una influencer china fue descalificada del Maratón de Berlín por subirse a una bicicleta durante la carrera: las escandalosas fotos

Una influencer china fue descalificada del Maratón de Berlín por subirse a una bicicleta durante la carrera: las escandalosas fotos

Otro golpe inesperado para George Russell: por qué largará último en el GP de Singapur de Fórmula 1

El impensado discurso de uno de los periodistas más críticos de Messi tras su despedida de la selección argentina

Seis argentinos salen a la cancha en el Masters 1000 de Shanghái: hora, rivales y cómo ver los partidos en vivo

La dedicatoria para los hinchas de River Plate que dejó Messi en la camiseta de Argentina de su despedida

ENTRETENIMIENTO

Megan Fox afirma ser una mejor madre tras el nacimiento de su última hija: “He podido estar presente”

Megan Fox afirma ser una mejor madre tras el nacimiento de su última hija: “He podido estar presente”

Aerosmith anuncia su regreso a los escenarios tras cancelar su gira de despedida por una lesión de Steven Tyler

Saoirse Ronan responde a los rumores que colocan a Jack Lowden como el próximo James Bond

Ben Affleck asegura que no usó prostéticos para la escena de la ducha en ‘Gone Girl’

El regreso que los fans de ‘NCIS’ esperaban: Mark Harmon vuelve como Gibbs en una temporada completa