Luis Ovsejevich fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires: “Nadie construye solo”

Luis Ovsejevich recibió el máximo reconocimiento de la Ciudad de Buenos Aires en el Salón Dorado de la Legislatura Porteña (Fotos de RSFotos)

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Luis Ovsejevich fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires el miércoles 7 de octubre, durante un acto en el Salón Dorado del Palacio de la Legislatura Porteña. Ante un auditorio colmado por personalidades del ámbito cultural, institucional y social, el presidente de la Fundación Konex recibió el máximo reconocimiento que puede otorgar la Ciudad por su contribución a la cultura.

El reconocimiento quedó establecido en la Ley N.º 6933, aprobada por la Legislatura Porteña y promulgada el 6 de enero de 2026. La norma surgió de un proyecto presentado por el exlegislador Yamil Santoro.

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La entrega de la distinción a cargo del ex legislador Yamil Santoro. A la izquierda, Aída Kemelmarjer de Carlucci y a la derecha, Carlos Rottemberg

Los fundamentos destacaron su “visión de la cultura como motor de transformación social, su capacidad para crear instituciones perdurables y su compromiso inquebrantable con la excelencia, que lo convierten en un modelo inspirador para las generaciones presentes y futuras”.

Santoro señaló que el homenajeado creó, mediante la Fundación Konex, “un mecanismo de reconocimiento que durante décadas puso en valor el talento, el esfuerzo y la excelencia de argentinos que se destacaron en ámbitos muy diversos”. También sostuvo que “una sociedad también progresa cuando reconoce y visibiliza a quienes hacen las cosas bien y buscan la excelencia en sus respectivas disciplinas”.

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El auditorio a pleno y en primera fila, la familia del homenajeado (RSFotos)

La Fundación Konex y el reconocimiento a diez actividades

En su discurso, Ovsejevich explicó que los Premios Konex nacieron en 1980 con un propósito: “Sembrar el porvenir”. La idea, dijo, era reconocer el esfuerzo, el talento y la dedicación de quienes contribuyen al desarrollo de la sociedad para que ese reconocimiento pudiera convertirse también en un ejemplo para las nuevas generaciones.

Entre los oradores estuvieron Aída Kemelmajer de Carlucci, Premio Konex de Brillante 2016 en Humanidades; Mirta Roses, Premio Konex de Brillante 2003 en Ciencia y Tecnología; y Carlos Rottemberg, Premio Konex de Platino 2001 en Espectáculos.

Gerardo Grieco, director general del Teatro Colón, estuvo presente en la ceremonia

Durante el encuentro se exhibieron dos videos: uno sobre la vida y trayectoria del abogado y otro con saludos y felicitaciones de figuras que levantaron el Premio Konex como Javier Zanetti, Sandra Mihanovich, Gino Bogani, Fernando Bravo, Gabriel Rabinovich, Martín Cabrales, Paloma Herrera, María Teresa Andruetto, Matilde Marín y Bernardo Kosacoff. La actriz Mercedes Morán, distinguida con ese premio en varias oportunidades, expresó: “No puedo estar presente en este momento tan importante, tan merecido. Estoy acá desde España, mi corazón está allí. Muchas felicitaciones. Nadie merece más este premio, este reconocimiento que vos, por todo lo que hacés, lo que has hecho y lo que seguirás haciendo por la cultura, por la ciencia”.

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El médico Guillermo Semeniuk a la izquierda y Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (RSFotos)

Por su parte, Carlos Rottemberg recordó una entrega del premio a espectáculos en 1981, en plena dictadura, en el que Luis de alguna manera tuvo algún problema con el premio. “Lo habían tildado de tener demasiados postulantes al premio por izquierdistas. Y leí una frase que me quedó grabada. Luis contestó a eso. La voy a leer textual: ‘Yo no tengo compromiso con nadie y nunca lo tuve. Eso es la independencia’“. El productor teatral destacó que esa independencia valía para la política, pero también para la objetividad de sus premios: ”Por eso lo respetamos como lo respetamos".

Nacido en Buenos Aires en 1941, Luis Ovsejevich se graduó de abogado a los 19 años. Luego fue profesor adjunto en las Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

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Luis Ovsejevich, Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Fotografías históricas de archivo, fragmentos de ceremonias de entrega de los Premios Konex y escenas del público en eventos culturales.

En 1969 creó Konex-Canon, una empresa dedicada a la comercialización de equipos de oficina desde la que promovió una política de apoyo a instituciones y actividades culturales. Su gestión también incluyó el ciclo Vamos a la Música, creado en 1991 para acercar a los niños a la ópera, el ballet y los conciertos a través de compositores de la música universal.

Junto a Inés Weinberg de Roca, Juez del Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

Del Teatro Colón a la restauración de la Facultad de Derecho

Ovsejevich fue director general ad honorem del Teatro Colón entre 1998 y 1999. En ese período organizó temporadas con figuras internacionales, creó un nuevo abono para el público e incorporó a embajadas extranjeras a la actividad del teatro.

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Luis Ovsejevich junto a la abogada Marisa Herrera, premio Konex en categoría Derecho Privado (RSFotos)

Entre 2002 y 2005 funcionó el Centro Cultural Konex, que ofreció propuestas educativas, artísticas y culturales para la comunidad porteña. En 2003, 2004 y 2005 se realizaron los Festivales Konex de la Cultura, con artistas, obras y actividades abiertas al público.

La actual Ciudad Cultural Konex fue creada en 2006 y está dirigida por Andy Ovsejevich, su hijo. Su programación está orientada a los jóvenes e incluye propuestas para el público infantil bajo el ciclo “Konex para Chicos”.

En 2015 impulsó el Festival Konex de Música Clásica, que reúne a intérpretes nacionales e internacionales, orquestas, agrupaciones y coros en torno a grandes compositores. Un año después promovió, junto con Ciudad Cultural Konex, el Festival Experiencia Piazzolla para difundir la obra del compositor argentino.

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Ovsejevich junto a Dora Sánchez y Martín Cabrales

En 2019 lideró la restauración del Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Las obras se completaron en menos de 90 días e incorporaron mejoras al espacio.

En 2022 fue el único representante de Latinoamérica convocado por el Conservatorio della Svizzera Italiana de Lugano, Suiza, al Foro de Filantropía Estratégica para las Artes, donde transmitió su experiencia ante instituciones de prestigio internacional. Entre sus distinciones figuran el reconocimiento como Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, el Doctor Honoris Causa de la Universidad Maimónides, el Premio Scopus de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el Gratia Artis de la Academia Nacional de Bellas Artes y el título de Mecenas de la Cultura Nacional.

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Luis Ovsejevich y el economista Bernardo Kosacoff

Un proyecto colectivo

Durante su discurso, Ovsejevich afirmó: “Buenos Aires fue para mí una tierra de posibilidades. Y quisiera que siga siéndolo para las generaciones que vienen”. Definió a la ciudad como un lugar “extraordinariamente rico en talento” y destacó su capacidad para reunir personas de distintas procedencias, culturas, historias e ideas y proyectar ese talento hacia el país y el mundo. También señaló que una ciudad no se construye solamente con el esfuerzo individual, sino que necesita un proyecto colectivo, instituciones que funcionen y políticas públicas que generen condiciones para el desarrollo de la educación, el trabajo, la cultura, la investigación y las oportunidades. “Una sociedad progresa cuando logra combinar la libertad y el desarrollo individual con una preocupación permanente por el bien común”, sostuvo.

Luis Ovsejevich compartió la emocionante ceremonia junto a sus hijos

Al recibir la distinción, el homenajeado recordó a las personas que lo acompañaron a lo largo de su vida y que hicieron posibles muchos de sus proyectos. Artistas, científicos, escritores, docentes, periodistas, deportistas, empresarios y amigos formaron parte de ese recorrido. “Nadie construye solo”, enfatizó.

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