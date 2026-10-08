El pequeño “superdepredador” jurásico que revela una clave del origen de la lactancia en los mamíferos

Reconstrucción de Megacauda sungei, un mamaliaforme semiacuático que vivió hace unos 165 millones de años en lo que hoy es China. (April Neander, The University of Chicago)

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Hace unos 165 millones de años, cuando los dinosaurios dominaban los ecosistemas terrestres, un animal de pelo corto entraba al agua para perseguir presas. Medía cerca de medio metro, pesaba alrededor de dos kilogramos y tenía una cola ancha que le daba impulso. Pero el interés de ese fósil no termina en su vida de cazador: el hallazgo revela una anatomía de la garganta y el paladar asociada con la succión, la deglución y la respiración de los mamíferos.

La especie fue bautizada Megacauda sungei y fue descrita este miércoles en la revista Nature por un equipo de investigadores de China, Estados Unidos y Alemania. El ejemplar procede de rocas del Jurásico Medio de la actual Mongolia Interior, en China, y pertenece a los docodontos, un grupo extinto de mamaliaformes: animales situados en una rama temprana de la evolución que condujo a los mamíferos modernos.

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Su tamaño resulta modesto frente a los grandes animales de hoy. En el mundo jurásico de los primeros mamaliaformes, en cambio, representaba una excepción. Los autores lo identifican como el mamaliaforme más grande conocido de ese período. La denominación del género alude precisamente a su rasgo externo más visible: Megacauda significa “cola grande”, mientras que el nombre específico honra a Sun Ge, director honorario del Museo Paleontológico de Liaoning.

El fósil conserva pistas de una garganta que casi nunca llega al registro paleontológico

La singularidad del ejemplar reside en una zona que rara vez deja rastros después de millones de años. Los huesos son los protagonistas habituales de la paleontología, mientras que músculos, membranas y conductos desaparecen. En este caso, la preservación del aparato hioideo —los pequeños huesos de la garganta— y de estructuras del paladar permitió a los investigadores reconstruir parte de los tejidos blandos que habrían organizado la cavidad faríngea.

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a) Fotografía del fósil. b) Imagen de fluorescencia de rayos X (el esqueleto se muestra en amarillo, los restos del pelaje y los tejidos blandos en gris oscuro y el sedimento circundante en turquesa). c) Diagrama con los huesos más importantes etiquetados. (Li et al., Nature)

El estudio concluye que Megacauda poseía una configuración comparable a la de los terios, el grupo que reúne a marsupiales y mamíferos placentarios. Esa disposición separa con mayor eficacia la boca de la faringe y permite coordinar la respiración con el paso del alimento. La anatomía hallada apunta a que conductas vinculadas con tragar, beber y succionar ya tenían bases anatómicas antes de la aparición de los mamíferos modernos.

Esa precisión importa. El fósil no demuestra por sí solo que el animal amamantara del mismo modo que un mamífero actual ni que sea un antepasado directo de los humanos. Lo que aporta es una pieza anatómica relevante para comprender cuándo comenzaron a consolidarse las estructuras que hacen posible la alimentación con leche. Según el trabajo, esos rasgos ya estaban presentes en el antepasado común de los docodontos y los mamíferos, mucho antes de la diversificación de las especies actuales.

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Con unos 50 centímetros de largo, Megacauda sungei fue uno de los mayores mamaliaformes conocidos del Jurásico. (April Neander, The University of Chicago)

Para un recién nacido mamífero, succionar exige más que disponer de leche. Debe poder formar un sello con la boca, mover el alimento hacia la garganta y proteger las vías respiratorias. El paladar blando y los músculos asociados colaboran en esa coordinación. La nueva reconstrucción desplaza hacia atrás en el tiempo la aparición de parte de ese sistema, a una etapa en la que la historia de los mamíferos todavía transcurría bajo el predominio de los dinosaurios.

Una cola ancha y patas adaptadas para desplazarse en el agua

La garganta no fue la única región que llamó la atención de los especialistas. El esqueleto conserva una combinación de rasgos que sugiere una vida semiaquática. La cola era aplanada y ancha; la pelvis, las patas traseras y los pies muestran adaptaciones compatibles con la propulsión y la maniobra en el agua. Las reconstrucciones realizadas a partir de tomografías computarizadas indican que el animal podía remar con las extremidades delanteras, ondular la cola y utilizar las traseras para orientar su desplazamiento.

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La cola ancha y aplanada, junto con la anatomía de sus patas, apunta a que el animal nadaba y buscaba alimento en el agua. (April Neander, The University of Chicago)

Los investigadores comparan su modo de vida con el del ornitorrinco actual, aunque la semejanza no implica parentesco cercano. Megacauda sungei habría sido un nadador y recolector de alimento en ambientes acuáticos, con una combinación de rasgos que recuerda, por función, a varios mamíferos modernos adaptados a ríos y lagunas.

El tórax también preserva placas costales anchas y superpuestas. Estructuras de este tipo aparecen en los monotremas, el grupo al que pertenece el ornitorrinco, y los autores las relacionan con una caja torácica que podía resistir las exigencias físicas del nado. La convergencia ayuda a leer el fósil con cautela: especies muy separadas en el árbol evolutivo pueden adquirir formas semejantes si enfrentan problemas ambientales parecidos.

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La investigación sitúa a esta especie entre los ejemplos más tempranos de un mamaliaforme que explotó un nicho semiaquático. El dato cuestiona una imagen persistente de los primeros parientes de los mamíferos como criaturas pequeñas, uniformes y limitadas a la vida nocturna en tierra firme. Durante el Mesozoico, hubo linajes que trepaban árboles, excavaban bajo el suelo o ingresaban a los cuerpos de agua.

Sus dientes revelan un cazador de presas animales

La adaptación al agua no convirtió a Megacauda en un filtrador ni en un consumidor de plantas. Su dentadura ofrece un perfil de depredador. Tenía caninos robustos, con tres raíces, y dientes cortantes especializados para seccionar alimento de origen animal. Las puntas curvadas hacia atrás habrían ayudado a retener presas resbaladizas, una ventaja para capturar pequeños animales dentro del agua.

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Los dientes curvados hacia atrás de Megacauda sungei estaban adaptados para sujetar presas, posiblemente peces pequeños y salamandras. (April Neander, The University of Chicago)

El análisis dental permite inferir una dieta faunívora, es decir, basada en otros animales. El ambiente donde apareció el fósil contenía, entre otros organismos, salamandras, por lo que pequeños vertebrados acuáticos forman parte de las presas plausibles. Sin embargo, reconstruir una dieta exacta a partir de un único ejemplar exige prudencia: los dientes muestran el tipo de alimento que podía procesar, no una lista cerrada de lo que consumía.

Esa combinación de nado y dentadura cortante lo distingue de otro docodonto célebre, Castorocauda, conocido por sus adaptaciones acuáticas en el Jurásico. Las comparaciones anatómicas realizadas por el equipo identifican diferencias en molares, premolares, miembros y pelvis. El resultado amplía el panorama de los docodontos, que ya no aparecen como un conjunto de animales con una única forma de vida.

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Los mamaliaformes del Jurásico ocuparon ambientes más diversos de lo que se suponía

El ejemplar fue recuperado en la región de Xiayingzi y quedó resguardado en el Museo Paleontológico de Liaoning, en Shenyang. Su estudio reunió a especialistas de la Universidad Normal de Shenyang, la Universidad de Chicago, la Universidad de Shandong de Ciencia y Tecnología y la Universidad de Bonn, entre otras instituciones. Las tomografías y las comparaciones con fósiles y mamíferos vivos permitieron identificar elementos anatómicos difíciles de observar en un examen superficial.

El trabajo describe además una nueva familia, Megacaudidae, para ubicar al animal dentro de la historia evolutiva de los docodontos. La clasificación no es un detalle de catálogo. Indica que la diversidad de este grupo incluía tamaños corporales, dietas y ambientes más variados de lo que sugerían los registros conocidos hasta ahora.

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Durante décadas, la llamada era de los dinosaurios dejó en segundo plano a los mamaliaformes en los relatos sobre la vida prehistórica. Los fósiles de las últimas décadas cambiaron esa perspectiva. Hay especies jurásicas con membranas para planear entre árboles, otras con cuerpos preparados para excavar y, ahora, un cazador de cola ancha con una garganta que conserva señales de una transformación central para la biología de los mamíferos.

La publicación deja abiertas nuevas preguntas sobre la cronología de la lactancia y de las estructuras faríngeas. También permite revisar fósiles de grupos emparentados en busca de rasgos que hasta ahora podían haber pasado inadvertidos. El holotipo, catalogado como PMOL-AM00026A/B, seguirá siendo una referencia para estudiar cómo animales pequeños que vivieron junto a los dinosaurios ensayaron, en distintos ambientes, soluciones anatómicas que aún se reconocen en los mamíferos actuales.