Economía

El Gobierno llegaría a las elecciones con recuperación económica modesta y una baja de la inflación a casi 20% anual

La economía sufrió una caída en el tercer trimestre, lo que implica entrar en “recesión técnica”. Sin embargo, se vislumbra un repunte para fin de año, mientras se consolida el proceso de desinflación

Emisión de deuda Blomberg
Los analistas que releva el BCRA proyectan una inflación cercana al 20% anual para octubre de 2027. (Foto: Reuters)
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Una de las mayores preocupaciones de los inversores en relación a la Argentina es cómo llegará la economía al momento de las elecciones. A prácticamente un año de los comicios, todo indica que a Javier Milei no le sobrará nada en su intento de conseguir una reelección.

Fausto Spotorno lo definió así: “Con esta economía, la moneda está en el aire pensando en el resultado de las elecciones”. El economista hizo así referencia a un contexto de poco crecimiento y consumo estancado, que no garantiza una victoria para el oficialismo y mucho menos en primera vuelta.

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El reciente Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que divulgó el Banco Central tiene noticias buenas y algunas más preocupantes para el Gobierno. Lo más auspicioso para las consultoras y bancos que participan de la encuesta mensual es la esperanza en el proceso de desinflación.

Según los expertos, el último dato de inflación previo a las elecciones arrojaría un nivel de 21,2% interanual, una fuerte reducción respecto al 33% actual. Esto sería posible a partir de un índice que se ubicaría al menos hasta marzo en un rango del 1,6% al 1,9% mensual.

Para la administración libertaria es clave poder mostrar éxito en la lucha contra la inflación. Este año la disminución sería mínima, culminando en un nivel cercano al 30 por ciento.

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Pero en la medida que se mantenga debajo del 2% mensual, se reflejará gradualmente en una disminución de la medición interanual. Para que se dé este escenario favorable, es fundamental que el tipo de cambio no sufra grandes ajustes, que es en lo que está concentrado el equipo económico.

La mayor oferta de divisas junto con una oferta de pesos restringida por la absorción que lleva adelante el BCRA serían un reaseguro para que el dólar no se dispare en medio de la incertidumbre preelectoral.

Las noticias no tan favorables vendrían del lado de la actividad, aunque las perspectivas tampoco lucen tan negativas. De acuerdo al promedio de respuestas de los 44 participantes del REM, el PBI apunta a tener una expansión de 2,5% en 2027, contra apenas 1,5% de este año.

Sin embargo, se trata de un pronóstico para tomar con pinzas. A principios de 2026 se esperaba una expansión de la actividad superior a 3% para este año y, al final, será menos de la mitad. Finalmente, los sectores que venían más rezagados no tuvieron el rebote esperado y eso se siente en la evolución de la economía.

De todas maneras, si se cumpliera el escenario previsto por los analistas sería una buena noticia para el Gobierno. Si se logra un proceso de desinflación como el previsto y además una recuperación gradual, las probabilidades de victoria electoral aumentarían. Pero todavía es prematuro pensar en que las cosas se darán de esta manera. La expectativa de un clima de tranquilidad cambiaria, por ejemplo, no es del todo realista teniendo en cuenta los antecedentes de la Argentina en los últimos procesos electorales.

Los analistas estiman que la actividad habría caído 1% en el tercer trimestre, después de una contracción desestacionalizada de 0,6% en el segundo. De confirmarse ambas caídas consecutivas, la economía habría atravesado una recesión técnica durante la segunda mitad del año. Sin embargo, el REM anticipa un rebote de 1,8% en el cuarto trimestre, seguido por un crecimiento de 0,7% en el primer trimestre de 2027: crecimiento moderado y una recuperación todavía gradual.

Para el próximo año, el consenso de los analistas apunta a una mejora de la actividad, aunque lejos de un escenario de fuerte expansión. El REM proyecta un crecimiento del PBI de 2,5% en 2027, frente al 1,5% esperado para 2026. Para 2028, la estimación asciende a 3 por ciento.

El último REM arrojó una inflación de 1,9% para septiembre de 2026. (Foto: Reuters)
El último REM arrojó una inflación de 1,9% para septiembre de 2026. (Foto: Reuters)

El dato sugiere que el mercado espera que la economía deje atrás la debilidad registrada durante 2026, pero también que la recuperación será progresiva. El punto de partida es particularmente relevante: el último trimestre de este año aparece como el momento en que comenzaría a recomponerse el nivel de actividad, con una expansión desestacionalizada estimada en 1,8 por ciento.

En ese sentido, 2027 sería más un año de consolidación de la recuperación que de aceleración extraordinaria. La mejora de la actividad dependerá, entre otros factores, de que la estabilización nominal se traduzca en mayor consumo, inversión y producción.

El otro eje central del REM es la evolución de los precios. Los analistas estimaron una inflación mensual del 1,9% para septiembre, una décima por encima de la proyección del relevamiento anterior. Para los meses siguientes, sin embargo, esperan una trayectoria descendente: 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre, 1,8% en diciembre y 1,6% tanto en enero como en febrero de 2027. Para marzo proyectan 1,7 por ciento.

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