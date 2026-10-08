Crimen y Justicia

Volverán a citar a Candela Arizaga luego de que se difundiera su encuentro con Facundo Moyano en Madrid

La fiscal a cargo de la investigación por violencia de género buscará volver a escuchar el relato de la joven y garantizar su resguardo. Mientras tanto, sigue vigente la restricción de acercamiento

Candela Arizaga y Facundo Moyano
Candela Arizaga y Facundo Moyano (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Luego de que se hiciera público el encuentro entre Candela Arizaga y Facundo Moyano en Madrid, la Fiscalía especializada en violencia de género que investiga una denuncia por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad prevé entrevistar a la joven cuando vuelva al país. Aún no hay una fecha estimada, debido a que dependerá del regreso de la denunciante.

De acuerdo con las fuentes del caso a las que tuvo acceso Infobae, con esto, la fiscal busca escuchar a la influencer y resguardar sus derechos. Sobre todo, porque en territorio nacional aún se encuentra vigente la restricción de acercamiento que fue concedida por la Justicia.

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La decisión se tomó luego de que se difundieran imágenes de Arizaga junto a Moyano en Madrid en el programa La Mañana con Moria, emitido por El Trece. Mientras tanto, la causa continúa en trámite ante la Fiscalía especializada.

La declaración que se le tomará a la joven se realizará con intervención de un equipo interdisciplinario, una modalidad prevista para abordar denuncias que se investigan en un contexto de violencia de género y para garantizar condiciones de contención durante la medida.

MOYANO CANDELA
La imagen que fue difundida de Arizaga y Moyano en Madrid

Por ahora, la fiscal no fijó una fecha para la entrevista porque se desconoce cuándo regresará Arizaga a la Argentina. Aunque habría intentado contactarse con ella, no habría tenido respuesta. Por esto, la convocatoria quedará supeditada a su retorno al país.

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Los detalles de la causa

La investigación contra Moyano comenzó el 4 de agosto, cuando Arizaga fue vista mientras corría semidesnuda por la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano. La intervención de la Policía de la Ciudad derivó en la apertura de un expediente para determinar qué había sucedido en el departamento del ex diputado.

A partir de las primeras medidas, el dirigente sindical fue imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. En ese marco, la Justicia dispuso una restricción que le impide acercarse a menos de 300 metros de Arizaga o comunicarse con ella mientras continúa la investigación.

Recientemente, la fiscal Florencia Nocerez también incorporó un nuevo hecho al expediente y ordenó investigar una presunta desobediencia. La medida surgió ante la sospecha de que los involucrados se habrían encontrado en el Aira Apart Hotel, pese a que la prohibición de acercamiento y contacto continuaba vigente.

Nuevo video de Facundo Moyano y Candela
Uno de los registros obtenidos de la madrugada en la que la joven fue vista corriendo semidesnuda por avenida del Libertador

La causa paralela se abrió después de que se conocieran publicaciones en redes sociales que sugirieron la presencia de ambos en el establecimiento. Para determinar si Arizaga ingresó al hotel durante la estadía de Moyano, entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, la Fiscalía secuestró las grabaciones de las cámaras de seguridad, solicitó información al alojamiento e incorporó registros telefónicos que trascendieron en las últimas horas.

Fue así que la Justicia recibió en las últimas horas los resultados de los análisis de geolocalización de los teléfonos de los señalados. El estudio estuvo a cargo de la Unidad Especializada en Violencia de Género, Diversidad y Discriminación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), dependiente del Ministerio Público Fiscal porteño.

El organismo cruzó los registros de antenas de dos compañías telefónicas para establecer la ubicación aproximada de los dispositivos. Según la pericia a la que accedió este medio, los dispositivos de Moyano y Arizaga registraron actividad en celdas cercanas al hotel, situado en la avenida Belgrano 538 de la Ciudad de Buenos Aires.

En el informe remarcaron que estos fueron detectados durante tres fechas: el 1, el 7 y el 11 de septiembre. Las coincidencias incluyeron períodos de hasta más de 39 horas continuas.

El 1 de septiembre, el dispositivo de Arizaga comenzó a registrar señal en la zona a las 23:42 y se mantuvo activo hasta el 3 de septiembre a las 15:55, durante cerca de 40 horas. En ese lapso, el teléfono de Moyano tuvo actividad desde las 4:29 del 1 de septiembre hasta las 23:50 del 3.

El 7 de septiembre, el teléfono de Arizaga registró señal entre las 00:20 y las 11:06, mientras que el del Moyano lo hizo entre las 2:33 y las 21:27. La tercera coincidencia se produjo el 11 de septiembre, cuando el dispositivo de la joven estuvo activo entre las 00:08 y las 23:42, y el del dirigente sindical, entre las 3:13 y las 9:12.

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