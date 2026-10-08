Cuatro viviendas colapsan por las lluvias y dejan personas atrapadas en la capital de Honduras

Los equipos de rescate trabajaron entre los escombros para descartar que hubiera más personas atrapadas tras el desplome.(Foto: Cuerpo de Bomberos)

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Las fuertes lluvias que afectan a la capital hondureña provocaron este miércoles una emergencia en la colonia La Laguna, en Comayagüela, donde cuatro viviendas colapsaron y varias personas quedaron atrapadas entre los escombros, según reportes preliminares.

Los rescatistas ingresaron a la zona y comenzaron a remover los escombros para localizar a quienes pudieran encontrarse atrapados. Durante las primeras acciones, los equipos lograron sacar con vida a un hombre de la tercera edad, cuyo estado de salud todavía no había sido informado por las autoridades.

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La emergencia provocó momentos de tensión entre los residentes de la colonia, mientras familiares y vecinos permanecían atentos a las labores de los socorristas. El desplome de las viviendas generó una escena de destrucción en el sector y obligó a los equipos de emergencia a trabajar con precaución ante la posibilidad de que quedaran personas bajo los restos.

Equipos del Cuerpo de Bomberos se movilizaron hasta el sector tras recibir el reporte de personas que podrían haber quedado atrapadas entre los escombros. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

Además del adulto mayor que fue rescatado, imágenes y videos compartidos en redes sociales muestran a socorristas auxiliando a menores de edad que se encontraban en el área afectada. Las grabaciones también evidencian el trabajo de los equipos mientras revisaban los restos de las estructuras.

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Las labores de búsqueda continuaban para descartar la presencia de más personas atrapadas y establecer con mayor precisión la cantidad de afectados por el colapso.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que existan más víctimas mortales como consecuencia de este incidente. Tampoco se ha establecido oficialmente si todas las personas que se encontraban en las viviendas lograron salir antes o durante la intervención de los equipos de emergencia.

Aunque la emergencia ocurrió en medio de las fuertes lluvias que azotan Tegucigalpa y Comayagüela, las autoridades todavía no han establecido de manera oficial qué provocó el desplome de las cuatro viviendas.

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Un hombre de la tercera edad fue rescatado con vida durante las primeras acciones de los cuerpos de emergencia en la zona afectada. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

Los equipos que atendieron el incidente deberán realizar las inspecciones correspondientes para determinar las condiciones en las que se encontraban las estructuras y establecer si las precipitaciones contribuyeron directamente al colapso.

Mientras se desarrollaban las labores de rescate, el área permaneció bajo vigilancia de los cuerpos de emergencia para evitar que residentes u otras personas se acercaran a las estructuras dañadas, debido al riesgo de nuevos desprendimientos.

La atención se concentró inicialmente en localizar y poner a salvo a posibles sobrevivientes, antes de avanzar con una evaluación más detallada de los daños materiales ocasionados por el desplome.

Los rescatistas realizaron labores de búsqueda y rescate entre los restos de las estructuras que se desplomaron. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

El incidente también generó preocupación entre los habitantes de sectores cercanos, debido a que las lluvias continuaban y podían aumentar las condiciones de riesgo en zonas donde existen viviendas próximas a terrenos inestables o susceptibles a inundaciones.

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La emergencia en La Laguna se registra mientras las precipitaciones continúan afectando diferentes sectores de Tegucigalpa y Comayagüela, provocando condiciones que pueden favorecer inundaciones, deslizamientos y otros incidentes.

Ante este escenario, las autoridades han recomendado a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y evitar permanecer en sitios considerados de riesgo durante los periodos de lluvia intensa.

Los cuerpos de socorro también han pedido a los ciudadanos no acercarse a estructuras colapsadas, derrumbes o zonas inundadas, ya que las condiciones del terreno pueden cambiar rápidamente y poner en peligro a quienes intenten ingresar.

Socorristas también auxiliaron a menores de edad que se encontraban en el sector durante la emergencia. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

La población que reside en sectores vulnerables también debe permanecer pendiente de cualquier instrucción de evacuación o traslado preventivo que puedan emitir las autoridades en caso de que las condiciones empeoren.

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Por ahora, los equipos de emergencia continúan trabajando en la colonia La Laguna para verificar que no haya más personas atrapadas, evaluar los daños y garantizar que el área permanezca segura para los residentes.

El incidente vuelve a evidenciar los riesgos que pueden generarse en la capital durante jornadas de lluvias intensas, particularmente en sectores donde las condiciones de las viviendas y del terreno pueden aumentar la vulnerabilidad de las familias.