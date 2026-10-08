El Banco Central acelera el ritmo de compra de dólares, pero los pagos de deuda limitan la acumulación de reservas

El Banco Central aceleró con las compra de reservas luego de las conversación con los técnicos del FMI. (Foto: Reuters/Sam Wolfe)

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Tras la finalización de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Argentina, en la que se revisaron las metas del primer semestre y la evolución del programa económico, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró el ritmo de compra de divisas. Sin embargo, analistas privados alertaron que la entidad todavía no logra retener gran parte de las adquisiciones en sus reservas por los vencimientos de deuda que debe afrontar.

La semana pasada, la autoridad monetaria adquirió dólares durante las cinco ruedas y en lo que va de está siguió en el mismo camino. El resultado semanal fue de USD 369 millones, una cifra que reflejó una mayor presencia compradora de la entidad en el mercado de cambios.

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El lunes, el BCRA adquirió USD 11 millones; el martes, USD 70 millones; el miércoles, USD 160 millones; el jueves, USD 93 millones; y el viernes, USD 35 millones. El mayor monto diario correspondió a la rueda del miércoles. Y continuó en ese mismo camino esta semana con USD 14 millones el lunes, USD 41 millones el martes y USD 45 millones el miércoles.

Sin embargo, un informe de la consultora Analytica indicó que todavía persiste una diferencia entre las compras de reservas internacionales que lleva a cabo la entidad presidida por Santiago Bausili y las divisas que se logran retener luego de los movimientos del Tesoro, los pagos de Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) y las operaciones de repo con bancos.

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Según el reporte, el Central acumuló más de USD 14.700 millones en compras de divisas en lo que del año, incluidas las operaciones de la última semana. Sin embargo, el trabajo estimó que la acumulación neta de divisas llegó a USD 8.760 millones desde el 2 de enero. Para construir ese resultado, la consultora descontó los pagos de los Bopreal e incorporó las operaciones de repo con bancos. El cálculo también tomó en cuenta los movimientos del Tesoro que incidieron sobre las reservas.

La diferencia entre los USD 14.709 millones de compras acumuladas por el BCRA y los USD 8.760 millones de la cuenta consolidada expuso el efecto de esas operaciones sobre la retención de divisas. Del lado del Tesoro, la utilización neta de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) alcanzó USD 6.658 millones, una vez descontadas las operaciones realizadas con el BCRA. Ese dato formó parte de la explicación de la brecha entre el acumulado de compras de la entidad monetaria y el saldo consolidado.

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Menor acumulación neta

La serie semanal de Analytica inició marzo con saldos netos positivos durante las cuatro semanas con USD 239 millones, USD 281 millones, USD 297 millones y USD 80 millones respectivamente. En abril, el indicador acumuló resultados favorables de USD 645 millones, USD 949 millones, USD 783 millones, USD 678 millones y USD 962 millones. Aunque a fines de ese mes, el saldo neto pasó a terreno negativo y alcanzó USD 502 millones.

En mayo, la secuencia recuperó valores positivos, con USD 791 millones y USD 874 millones. El mayor resultado semanal se registró hacia el cierre de mayo, con USD 2.493 millones. Según la metodología de la firma de análisis macroeconómico, ese monto integró las compras del BCRA, las operaciones del Tesoro y los pagos vinculados con los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal).

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En junio, el saldo semanal fue negativo en USD 713 millones, aunque la serie también mostró registros positivos de USD 589 millones, USD 199 millones y USD 181 millones. En julio, los saldos favorables fueron de USD 536 millones, USD 602 millones, USD 301 millones y USD 494 millones. Ese mes también hubo un resultado negativo de USD 602 millones, a partir de la combinación de los movimientos incluidos en la medición.

La evolución de los datos reflejó que las compras del BCRA no garantizaron, por sí solas, un saldo neto positivo. Las operaciones del Tesoro y los pagos de Bopreal también incidieron sobre el resultado consolidado de cada semana.

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En agosto, la medición arrojó un saldo negativo de USD 709 millones. En otras semanas del mes, los resultados netos fueron positivos: USD 278 millones, USD 102 millones y USD 256 millones.

En septiembre, el gráfico mostró saldos favorables de USD 91 millones y USD 30 millones, seguidos por resultados negativos de USD 338 millones y USD 903 millones. En lo que va de octubre, la serie volvió a terreno positivo con 85 millones de dólares.

Pausa en las colocaciones

La aceleración del BCRA en la última semana se produjo después de un septiembre con compras por USD 473 millones, el menor volumen mensual de 2026 según los datos provistos. En los primeros siete días de octubre, la entidad ya compró USD 469 millones, una diferencia mínima respecto al mes anterior y se estima que superará ese número.

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Analytica indicó que, aun con una semana de compras más altas, la acumulación no mostró un nuevo impulso desde julio. La consultora vinculó esa dinámica con un ritmo menor de adquisiciones de divisas por parte del Banco Central, pero también con la falta de nuevas colocaciones de bonos en dólares del Tesoro en el mercado local.

El equipo económico tomó la decisión de suspender las colocaciones para no convalidad tasas más altas. La última emisión del bono AO29 ocurrió el 13 de agosto por USD 100 millones. Desde esa fecha, el total colocado se mantuvo en USD 1.200 millones, por debajo de los USD 2.000 millones previstos en el programa financiero que presentó el ministro Luis Caputo.

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