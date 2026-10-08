La frase de Marta Fort que descolocó a Damián Betular en MasterChef: “Voy a hacer de cuenta que no escuché nada”

Marta Fort protagonizó un cruce con Damián Betular durante la evaluación en MasterChef Celebrity Argentina (Video: Instagram)

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Marta Fort protagonizó un momento inesperado durante la devolución de Damián Betular en MasterChef Celebrity Argentina (Telefe), cuando un comentario suyo sobre la forma en que el chef comía dejó al jurado sin palabras por unos segundos. La escena se dio en el programa de este miércoles, mientras las participantes presentaban sus tortillas de papa ante el panel conformado por Betular, Germán Martitegui y Maru Botana.

La dupla integrada por Marta Fort y Morena Beltrán elaboró una tortilla de papa rellena de tomates secos prehidratados, champiñones, cebolla y jamón ibérico, acompañada de una ensalada de peras y cebollas caramelizadas con roquefort, nueces y rúcula. Durante la degustación, Betular comenzó a probar los distintos elementos del plato y fue en ese momento cuando Marta hizo el comentario que descolocó al chef: “Me ‘hoteó’ esa forma de chupar el tenedor”. Ante la pregunta de Betular, que no llegó a entender la frase, Morena Beltrán intervino con un escueto “cuidado, Betu”, mientras el jurado optó por responder: “Voy a hacer de cuenta que no escuché nada, Marta”.

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La situación generó risas entre las participantes, que continuaron con sus comentarios mientras avanzaba la devolución. Detrás de escena, Marta aseguró que Betular “se caga mucho de risa” con ella, en referencia a la dinámica distendida que mantienen durante las instancias de evaluación. El intercambio se sumó a otros cruces menores entre el jurado y la dupla, como la observación de Betular sobre la cantidad de vinagreta servida en la jarra que acompañaba la ensalada. “¿Y por qué está tan llena?”, preguntó, a lo que Morena Beltrán respondió que cada participante podía elegir la cantidad a utilizar, pese a que el chef ya la había vaciado sobre la ensalada.

La dupla integrada por Marta Fort y Morena Beltrán presentó una tortilla rellena acompañada por ensalada de peras y roquefort

Más allá del momento distendido, la devolución técnica del plato tuvo observaciones concretas por parte de los tres integrantes del jurado. Germán Martitegui destacó en primer lugar la vinagreta elaborada por la dupla, a la que calificó como “una bocanada de aire fresco en esta noche de vinagretas chirlas”. Sin embargo, fue más crítico con la textura de la tortilla, que describió como “acorchada”, un término que utilizó para referirse al resultado de una cocción excesiva del huevo. “Cuando el huevo se cocina mucho, queda como un corcho”, explicó el chef.

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Maru Botana, por su parte, señaló que el plato combinaba demasiados sabores entre el tomate seco, el jamón, los champiñones y la papa, aunque reconoció el trabajo conjunto de las participantes. “Trabajaron bien, me gustó la dupla, me gustó cómo las dos tenían una sinergia. Sigan por este camino que van bien, chicas”, expresó la jurado. Martitegui coincidió en ese punto y remarcó que no le molestaba la variedad de sabores, aunque sí la falta de definición entre las distintas capas del relleno. “Hubiera querido que se note cada capa de lo que habían puesto. Pero bueno, es un camino que están recorriendo. Sigan así”, agregó.

La dupla de Marta Fort y Morena Beltrán fue destacada pese a la mezcla de sabores

Betular, en tanto, había señalado previamente un problema de textura en la papa, que a su criterio debería haber estado más fina, aunque aclaró que no se trataba de un inconveniente de sabor. El chef remarcó además que la tortilla de la dupla no representaba una mala devolución dentro del contexto general de la noche. “No está mal. Cuando vean una mala devolución se van a dar cuenta que esta no era. Y la primera vinagreta de la temporada, ¿qué más quieren?”, comentó.

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La prueba, que reunió a seis duplas de participantes en la elaboración de tortillas de papa, contó además con las presentaciones de Luck Ra y Julieta Poggio, Nazareno Casero y Paula Trapani, Josefina “China” Ansa y Rocío Robles, Hernán “Mala Fama” Coronel y Pablo Migliore, y Luciana Geuna y Edith Hermida, todas evaluadas por el mismo jurado durante la emisión.