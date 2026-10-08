Cayeron dos acusados de desvalijar un jardín de infantes en Ituzaingó: se habían llevado hasta una caja de herramientas

El Jardín de Infantes Manuel Belgrano, ubicado en Villa Ariza, fue asaltado el 21 de septiembre (Google Maps)

Guardar

En septiembre, el Jardín de Infantes 908 de Ituzaingó sufrió un robo en el que fueron sustraídos dispositivos electrónicos, equipos de sonido y herramientas. Por el hecho, dos hombres fueron detenidos este martes durante una serie de allanamientos.

El operativo se realizó el martes 7 de octubre, poco más de dos semanas después del hecho denunciado en el jardín ubicado en Santos Dumont al 250, en la localidad de Villa Ariza. La causa, caratulada como robo agravado bajo la modalidad escruche, quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Ituzaingó y del Juzgado de Garantías 2 de Morón.

PUBLICIDAD

Según la información oficial, una comunicación anónima recibida por el Municipio de Ituzaingó aportó datos que permitieron orientar la pesquisa. A partir de ese aviso, los investigadores identificaron a los sospechosos.

Los dos hombres, de 39 y 31 años, fueron detenidos tras una serie de allanamientos en Ituzaingó

De acuerdo con el parte policial, los detenidos son dos hombres de 39 y 31 años, ambos de apellido Chávez. Las aprehensiones se concretaron después de una serie de tareas de campo realizadas por el Grupo Táctico Operativo de la comisaría 2ª de Villa Ariza.

Entre los elementos recuperados figuran un monitor de computadora, tres notebooks del programa Conectar Igualdad, un parlante, una consola de sonido, un televisor y herramientas, de acuerdo con el registro policial. La Justicia deberá determinar mediante peritajes y reconocimientos si todos esos objetos pertenecen al establecimiento y establecer el grado de participación de cada uno de los aprehendidos.

PUBLICIDAD

La Policía secuestró tres notebooks del programa Conectar Igualdad, dos consolas de sonido, un monitor de computadora y herramientas

Asi fue el robo en el jardín de infantes

Durante la mañana del 21 de septiembre, antes de que comenzaran las clases, descubrieron el robo. Al llegar al lugar, docentes, auxiliares y distribuidores de alimentos hallaron las instalaciones revueltas y detectaron faltantes en distintos sectores.

Hallaron aulas y otros sectores del jardín revueltos, con objetos desparramados y equipos faltantes (Gentileza)

El horario habitual de ingreso de los alumnos era a las 8:30, aunque parte del personal ya se encontraba en el predio desde cerca de las 7:30. Al advertir el desorden y verificar que faltaban equipos y materiales, las autoridades identificaron que se había producido un robo y resolvieron suspender las actividades de esa jornada.

La investigación se inició tras el ingreso de un llamado al 911. La directora del establecimiento, Cecilia Campos, denunció que habían forzado una puerta trasera para entrar al edificio durante horas en las que no había actividad escolar. El jardín cuenta con un amplio terreno trasero que linda con otro predio donde se realizaba una obra. Esa característica fue incorporada a las primeras hipótesis sobre el posible acceso de los delincuentes.

PUBLICIDAD

Docentes y auxiliares encontraron las instalaciones del Jardín 908 revueltas (Gentileza)

Los investigadores comenzaron a analizar el posible recorrido de los autores dentro del predio y las circunstancias en las que ingresaron al establecimiento. La pesquisa busca determinar si actuaron solos o con apoyo de otras personas, además de establecer el destino de los elementos que faltaban

Establecieron tres domicilios que podrían estar vinculados con el robo. El Ministerio Público Fiscal solicitó las órdenes de allanamiento, que fueron concedidas para avanzar sobre las viviendas señaladas. Durante los procedimientos, los agentes detuvieron a los dos acusados y secuestraron diversos objetos que podrían guardar relación con el material sustraído del jardín.

Además del perjuicio patrimonial, el robo tuvo consecuencias directas sobre la dinámica educativa. Los equipos tecnológicos y de audio, junto con los materiales de trabajo, eran utilizados por docentes y alumnos en las actividades cotidianas.

PUBLICIDAD

La comunidad educativa quedó a la espera de avances en la causa después de que se suspendieran las clases el día en que se detectó el hecho. Ahora, los investigadores deberán cotejar los objetos secuestrados con la denuncia y con los registros del Jardín 908 para definir cuáles de ellos fueron recuperados.

Los dos aprehendidos quedaron a disposición de la UFI 2 de Ituzaingó, que continuará con las medidas previstas en la investigación por el robo al establecimiento.