Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona: comienzan los alegatos finales de los fiscales

Patricio Ferrari y Cosme Iribarren realizarán su última exposición este jueves ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. Tendrán un máximo de 4 horas. La audiencia se transmitirá por Youtube

Juicio Diego Maradona - 18 de julio
Los representantes del Ministerio Público Fiscal, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari (RSFotos)
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A casi seis años del comienzo de la causa, los fiscales de San Isidro que investigaron la muerte de Diego Armando Maradona protagonizarán este jueves una de las audiencias finales del juicio oral, donde expondrán sus alegatos ante los jueces y ratificarán su teoría de que el Diez falleció producto de la desatención médica.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, serán los primeros en tomar la palabra, según el cronograma previamente anunciado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, que dispuso un orden para las últimas jornadas. Tendrán un máximo de cuatro horas para alegar, aunque es probable que no utilicen el total del tiempo.

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La audiencia tendrá la particularidad de que se transmitirá por el canal oficial de Youtube de la Suprema Corte Bonaerense. Es decir, que lo que digan y muestren los acusadores públicos tendrá una difusión masiva, como ocurrió con los lineamientos iniciales del juicio nulo de 2025, donde Ferrari expuso por primera vez una foto desconocida de Maradona muerto.

Esta, sin embargo, se trata de la exposición más importante de los fiscales ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, ya que deberán definir si mantienen la imputación inicial por homicidio simple con dolo eventual contra los siete imputados que tiene esta causa. La pena en expectativa para este delito es entre 8 a 25 años de prisión.

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Diego Maradona como DT en Gimnasia y Esgrima de La Plata (Foto/Paula Avila)
Diego Maradona como DT en Gimnasia y Esgrima de La Plata (Foto/Paula Avila)

Si bien el MPF mantuvo total hermetismo desde la última audiencia testimonial del juicio hasta el día de sus alegatos, no sería una sorpresa que, sobre el final, hagan una diferencia entre los roles y las responsabilidades de los acusados y soliciten penas más bajas para algunos. Eso, no obstante, no modificará su postura: consideran que está sobradamente demostrado que la muerte del Diez se pudo haber evitado.

Al finalizar el turno de Ferrari e Iribarren, comenzará a alegar el abogado Eduardo Ramírez, que representó a Diego Maradona Junior durante el proceso oral. Él, como el resto de las querellas, tendrá un máximo de dos horas para exponer su conclusión.

En el juicio se definirá el futuro procesal del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini y el médico clínico interconsultor Pedro Di Spagna.

Si bien todos llegaron al proceso acusados del mismo delito, a lo largo del debate, que comenzó el 14 de abril, se demostró que no tuvieron la misma injerencia en el tratamiento al que fue sometido Maradona en sus últimos 15 días de vida.

La casa donde murió Diego Maradona
La casa donde murió Diego Maradona

El 22 de octubre será el último día de juicio

Los alegatos seguirán el martes 13 con las exposiciones de los abogados querellantes Mario Baudry -en representación de Dieguito Fernando- y Félix Linfante, que representa a Jana Maradona. El miércoles 14 será el turno de Fernando Burlando, por Gianinna y Dalma Maradona, y Pablo Jurado, por las hermanas del Diez.

Los días 20, 21 y 22 de octubre, por su parte, comenzarán a alegar las defensas. Por Leopoldo Luque hablarán los letrados Francisco Oneto, Julio Rivas y Roberto Rallín; mientras que por Agustina Cosachov lo hará Vadim Mischanchuk y Marcelo Rodríguez Jordán.

En defensa del psicólogo Carlos Díaz, alegará Diego Olmedo; por Ricardo Almirón lo hará Franco Chiarelli; por Nancy Forlini los defensores Nicolás D’Albora y Agustín Varela; por Mariano Perroni el abogado Martin Montalto; y por Pedro Di Spagna la defensora oficial María Julia Marcelli.

En ese contexto, los imputados tendrán oportunidad de dar sus últimas palabras antes de que el tribunal se retire a deliberar.

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