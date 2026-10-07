Sociedad

Rigen alertas por tormentas y lluvias en 13 provincias: cuándo comenzará a llover en el AMBA

Las precipitaciones podrían dejar acumulados cercanos a los 20 milímetros en el área metropolitana. Para la tarde, emitieron una advertencia de nivel naranja para parte de Buenos Aires y otras regiones del país

Personas de espaldas protegidas bajo una marquesina mientras cae lluvia sobre la calle y pasan vehículos.
Las precipitaciones podrían intensificarse durante la tarde y la noche de este miércoles (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesará una semana marcada por la inestabilidad, con tormentas previstas para este miércoles, lluvias durante la primera parte del jueves y un descenso de la temperatura hacia el fin de semana, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este miércoles, se espera una jornada mayormente nublada y fuertes tormentas desde la mañana hasta la noche. La temperatura llegará a su mínimo de 14°C por el día y a la máxima de 19°C durante la tarde. Además, prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h. De hecho, desde esta tarde, regirá una alerta naranja por tormentas en toda el área metropolitana.

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Las precipitaciones podrían dejar acumulados cercanos a los 20 milímetros en el AMBA, aunque con diferencias entre las distintas zonas de la región. El ingreso de una masa de aire frío favorecerá el descenso de la temperatura después de las tormentas.

El AMBA espera lluvias, actividad eléctrica y ráfagas de hasta 50 km/h
El AMBA espera lluvias, actividad eléctrica y ráfagas de hasta 50 km/h

Mañana, persistirán las condiciones inestables durante las primeras horas, con una probabilidad de lluvia de entre 10% y 40%. Luego, el cielo seguirá cubierto, aunque según el SMN, habrá una baja chance de precipitaciones para la tarde y la noche. La máxima llegará a 17°C y la mínima será de 14°C. También podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h.

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Hacia el viernes, el viento rotaría al sudeste y mantendría las ráfagas, con abundante nubosidad y temperaturas que apenas superarían los 16°C con una mínima de 13°C. Para el sábado, las condiciones podrían profundizarse por una posible sudestada sobre el Río de la Plata, con viento sostenido.

El sábado volvería la inestabilidad al AMBA, donde anunciaron entre 10% y 40% de probabilidad de lluvias durante la madrugada y la mañana. La temperatura será de 13°C y una máxima de 18°C.

Para el domingo y el lunes, el pronóstico anticipa un cielo nublado, con máximas cercanas a los 19°C. Así, la semana terminará con condiciones más frescas que las del inicio y con pocas horas de cielo despejado en la ciudad.

Las alertas por tormentas y lluvias alcanzan a varias provincias

Además del AMBA, el SMN emitió diferentes advertencias para varias regiones del país, que se verán afectadas por fenómenos de consideración este miércoles. En ese sentido, rige una alerta naranja por fuertes tormentas sobre el sur de Entre Ríos, el sur de Santa Fe, Córdoba, San Luis, el noroeste de La Pampa y el norte de Buenos Aires. En esas áreas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente severas.

El SMN emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas y lluvias en varias provincias
El SMN emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas y lluvias en varias provincias

Los fenómenos podrían incluir abundante caída de agua en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, granizo de diversos tamaños y ráfagas intensas. Para esta franja del centro del país, los acumulados previstos se ubican entre 50 y 80 milímetros, aunque podrían superarse de forma puntual.

El SMN también advirtió que en las provincias de Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, el norte de Córdoba, de Santa Fe y de Entre Ríos se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrían incluir abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Los acumulados previstos se ubican entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

También hay una alerta amarilla por tormenta para Mendoza, el sur de San Luis y sectores de La Pampa. “El área será afectada por tormentas localmente fuertes, acompañadas por granizo, ráfagas intensas que pueden superar los 60 km/h, abundante precipitación en cortos periodos y actividad eléctrica frecuente. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma local”, informó el ente nacional.

Por otro lado, anticiparon lluvias persistentes para la región de Río Negro, donde “se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera local. En las zonas más altas de la cordillera, no se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve”. Condiciones similares afectarán también a Neuquén y Chubut.

A su vez, la región cordillerana de La Rioja, Catamarca y Salta se encuentran bajo alerta amarilla por fuertes vientos.

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