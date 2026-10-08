Seis argentinos salen a la cancha en el Masters 1000 de Shanghái: hora, rivales y cómo ver los partidos en vivo

Thiago Tirante y Mariano Navone se destacaron en el cemento norteamericano (Crédito: Reuters)

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El Masters 1000 de Shanghái tendrá una madrugada con una intensa actividad para el tenis argentino. Seis representantes nacionales harán su debut en el cuadro principal durante la jornada del jueves, en una programación que comenzará a la 1 de la Argentina.

El primero en salir a la cancha será Facundo Díaz Acosta, ganador de 6 títulos del ATP Challenger en 2026 y que trepó hasta el puesto 69 del ranking mundial. El zurdo enfrentará al portugués Nuno Borges (51°), en el inicio de la jornada en el Court 4, desde la 1 de la madrugada argentina. El ganador avanzará a la segunda ronda, donde espera el checo Jiri Lehecka (13°), octavo preclasificado y reciente finalista en el ATP 500 de Tokio, donde cayó ante el español Carlos Alcaraz (3°).

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A la misma hora, en el Court 7, Camilo Ugo Carabelli se medirá ante el ruso Ilia Simakin (154°), procedente de la qualy. El argentino, actualmente 77° del mundo, buscará avanzar tras una serie de resultados adversos. La semana pasada cayó en la primera ronda de la clasificación de Tokio y previamente había sufrido cinco eliminaciones en primera ronda.

También tendrá acción Thiago Tirante (54°), quien jugará en el segundo turno del Court 4 ante el serbio Hamad Medjedovic (78°). El platense, que atraviesa su mejor año en el circuito, buscará dejar atrás el trago amargo que significó su prematura eliminación en Beijing.

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En el segundo turno del Grandstand 2, Mariano Navone (47°) enfrentará al español Pablo Carreño Busta (65°). En ese escenario la jornada también arrancará a la 1 con el cruce entre el español Jaume Munar y el estadounidense Jenson Brooksby.

En el mismo turno del Court 7 jugará Juan Manuel Cerúndolo ante el colombiano Nicolás Mejía, 119° del ranking y proveniente de la clasificación. El argentino, 55° del mundo, tiene además un atractivo particular en caso de avanzar: su rival en la segunda ronda sería Carlos Alcaraz, segundo preclasificado del torneo.

Juan Manuel Cerúndolo cayó ante Yunchaokete Bu en su estreno en Beijing, la semana pasada (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)

Por último, Sebastián Báez se medirá con el estadounidense Marcos Giron, 88° del ranking, en el tercer turno del Show Court 3. El argentino llega al torneo como 53° del mundo y tendrá enfrente a un rival al que derrotó en sus tres enfrentamientos anteriores.

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La presencia argentina en Shanghái se completa con Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, quienes al ser preclasificados comenzarán directamente en la segunda ronda. Cerúndolo, 20° del ranking y principal raqueta nacional, espera al ganador del duelo entre el ruso Roman Safiullin (79°) y el australiano Rinky Hijikata (85°), mientras que Etcheverry, 31°, aguarda por el vencedor del partido entre el británico Cameron Norrie (40°) y el checo Dalibor Svrcina (128°).

El primer argentino en salir a la cancha en Shanghái fue Marco Trungelliti (90°), quien quedó eliminado este miércoles frente al japonés Rei Sakamoto (137°) por 6-3 y 7-5. De esta manera, la atención se concentrará ahora en los seis jugadores que intentarán superar la primera ronda durante la jornada del jueves.

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El Masters 1000 de Shanghái, último gran torneo de la gira asiática, se disputa sobre superficie dura en el Qi Zhong Tennis Center y se extenderá hasta el domingo 18 de octubre. La competencia reparte 1.000 puntos para el campeón y forma parte de la recta final de la temporada del circuito ATP.

Francisco Cerúndolo arrancará directamente en la segunda ronda (Crédito: EFE/Guillermo Benavides)

La agenda de los argentinos

Facundo Díaz Acosta vs. Nuno Borges, a la 01:00 en el Court 4.

Camilo Ugo Carabelli vs. Ilia Simakin, a la 01:00 en el Court 7.

Thiago Tirante vs. Hamad Medjedovic, segundo turno del Court 4.

Mariano Navone vs. Pablo Carreño Busta, segundo turno Grandstand 2.

Juan Manuel Cerúndolo vs. Nicolás Mejía, tercer turno del Court 7.

Sebastián Báez vs. Marcos Giron, tercer turno del Show Court 3.

Todos los partidos podrán seguirse en Argentina a través de ESPN y Disney+.