Sociedad

Desplegaron un importante operativo para rescatar a un hombre de 100 años que vivía frente al volcán Lanín

Guardaparques, Gendarmería e integrantes de la comunidad Lafkenche cruzaron el lago Huechulafquen en embarcación para llegar hasta la vivienda de Don Lemuñir, que solo es accesible por agua

Desplegaron un operativo para rescatar a un poblador de 100 años que vive frente al volcán Lanin
La alerta emitida por un vecino a las 12:45 activó el operativo de rescate para asistir a Don Lemuñir.
Guardar

Un poblador de 100 años que vive frente al volcán Lanín fue evacuado con éxito este domingo desde el paraje Paimún, dentro del Parque Nacional Lanín, tras una operación que combinó traslados terrestres y lacustres y requirió la intervención coordinada de Guardaparques, Gendarmería Nacional, integrantes de la comunidad Lafkenche y vecinos de la zona.

El operativo para retirar a Don Lemuñir —un antiguo poblador de la región que supera los 100 años— arrancó cerca de las 12:45, cuando un vecino alertó sobre su estado de salud e informó que el hombre necesitaba atención médica. A partir de ese aviso, la Jefatura de la Unidad de Gestión y Desarrollo Comunitario (UGDC) del parque comenzó a gestionar el envío de una ambulancia, mientras personal de Guardaparques partía hacia la vivienda junto a dos pobladores de la zona y dos efectivos de Gendarmería Nacional.

PUBLICIDAD

La particularidad del operativo radicó en la ubicación de la vivienda de Lemuñir. Emplazada sobre la cara sur del volcán Lanín, en el entorno cordillerano del lago Huechulafquen, la propiedad solo es accesible cruzando el espejo de agua en lancha, lo que complicó la logística del traslado. El comandante Víctor Ortiz, segundo jefe del Escuadrón 33 “San Martín de los Andes” de Gendarmería, confirmó esa condición de acceso en declaraciones al Diario Río Negro. La presencia de lluvia y nieve durante el procedimiento sumó dificultad adicional en una zona ya de por sí de complejo ingreso.

Desplegaron un operativo para rescatar a un poblador de 100 años que vive frente al volcán Lanin
El adulto mayor presentó dificultades para movilizarse pero se encontraba de buen ánimo al momento del rescate.

Al llegar a la vivienda, los integrantes del operativo encontraron al poblador de “buen ánimo”, aunque con dificultades para movilizarse por sus propios medios. Fue entonces cuando se organizó el traslado por etapas hasta el muelle de la Hostería Paimún, punto de encuentro establecido con la ambulancia, y se solicitó que el vehículo sanitario llegara con camilla para facilitar el ingreso del paciente. Según informó LM Neuquén, el pedido de colaboración que activó al Grupo “La Unión”, dependiente del Escuadrón 33, llegó a través de la Seccional Puerto Canoa del Parque Nacional Lanín. Desde allí, los efectivos se desplazaron en embarcación por el lago hasta donde se encontraba el adulto mayor, en un recorrido que involucró a las distintas instituciones y a pobladores con conocimiento del terreno.

PUBLICIDAD

Durante todo el operativo se mantuvo comunicación permanente con el Departamento ICE y el personal de salud, que siguieron el estado del paciente y los tiempos estimados de arribo. A los quince minutos de que Lemuñir llegó al muelle de la Hostería Paimún, la ambulancia ya lo tenía a bordo.

Desplegaron un operativo para rescatar a un poblador de 100 años que vive frente al volcán Lanin
El muelle de la Hostería Paimún funcionó como punto de encuentro entre la embarcación y la ambulancia.

El vehículo sanitario partió a las 14:45 y completó el traslado hasta el Hospital de Junín de los Andes sin inconvenientes. Según confirmó el Diario Río Negro, el hombre permanece estable y acompañado por sus familiares en ese centro de salud, donde quedó a disposición de los profesionales para recibir la atención correspondiente por las complicaciones que motivaron la evacuación. El Parque Nacional Lanín destacó, en un comunicado, el trabajo articulado de las instituciones y vecinos involucrados, cuyo punto de partida fue el aviso a tiempo de un poblador que advirtió la situación de salud de Lemuñir.

Rescataron a una familia en Neuquén: una mujer estaba embarazada

Una familia de Villa Pehuenia quedó varada días atrás en la Ruta Provincial 13 de Neuquén, en Primeros Pinos, por nieve en la calzada. Entre los tres ocupantes había una mujer con 37 semanas de embarazo.

Viajaban en un Renault Logan a Zapala cuando el temporal los detuvo en La Atravesada: ráfagas de más de 120 km/h y viento blanco redujeron la visibilidad a casi cero. Sin cadenas, el hombre de 36 años, la joven de 26 y la nena de 11 no pudieron avanzar.

El pedido de auxilio llegó por la mañana y, cerca de las 11, la Brigada Rural de Zapala y Vialidad Provincial partieron al lugar en un operativo coordinado por la Secretaría de Emergencias de Neuquén, con el SIEN y Defensa Civil. La nieve obligó a usar maquinaria pesada para abrir paso antes de llegar al Logan.

Los trasladaron al campamento de Vialidad, donde el SIEN los examinó. El director de Protección Civil Carlos Cruz confirmó que estaban bien, incluida la embarazada, informó Patagonia Press. El operativo terminó cerca de las 15 y escoltaron a la familia a Zapala. Cruz indicó ráfagas de más de 120 km/h en zonas cordilleranas y precordilleranas, y vientos de 85 a 87 km/h en la Confluencia, Alto Valle. Protección Civil destacó que la falta de cadenas impidió continuar.

Temas Relacionados

NeuquénGendarmería NacionalrescateParque Nacional LaninVolcán LaninÚltmas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vuelve el mal tiempo y hay alerta naranja por tormentas fuertes en el AMBA para este miércoles

Un centro de bajas presiones que cruzará los Andes se reorganizará sobre el centro del país y desatará lluvias, posible granizo y altas ráfagas de viento que afectarán a 17 provincias

Vuelve el mal tiempo y hay alerta naranja por tormentas fuertes en el AMBA para este miércoles

Allanaron la casa de una mujer que revendía entradas para la despedida de Messi: secuestraron casi $10 millones y 56 mil dólares

Fue en Vicente López. La investigación se inició por tickets ofrecidos con sobreprecios de hasta el 800%. En el domicilio encontraron nueve entradas para Argentina-Benín

Allanaron la casa de una mujer que revendía entradas para la despedida de Messi: secuestraron casi $10 millones y 56 mil dólares

Brutal caso de maltrato animal en Entre Ríos: tres adolescentes mataron a un gato, se filmaron y lo subieron a las redes

Los jóvenes son oriundos de General Ramírez, una localidad a 61 kilómetros de Paraná, y fueron denunciados por la organización protectora de animales "Amigos de los Perros". Aseguran que no es la primera vez que ocurre un hecho de este estilo

Brutal caso de maltrato animal en Entre Ríos: tres adolescentes mataron a un gato, se filmaron y lo subieron a las redes

Encontraron muerta a una mujer en Tucumán y detuvieron a su pareja: estaba escondido debajo de una cama

Judith Nazarena Jerez tenía 35 años y fue hallada sin vida por un familiar en su casa del paraje La Cañada, en Graneros. El sospechoso tenía manchas de sangre y quedó aprehendido. Este miércoles será la audiencia de formulación de cargos

Encontraron muerta a una mujer en Tucumán y detuvieron a su pareja: estaba escondido debajo de una cama

Suspendieron la medida de fuerza en la línea A del subte prevista para esta tarde

El sindicato informó que finalmente no se interrumpirá el servicio durante la tarde de este martes. El acuerdo al que llegaron con EMOVA que evitó el corte de servicio

Suspendieron la medida de fuerza en la línea A del subte prevista para esta tarde

DEPORTES

Messi fue nombrado socio honorario de River Plate antes de su despedida: el detalle en el carnet que hizo furor

Messi fue nombrado socio honorario de River Plate antes de su despedida: el detalle en el carnet que hizo furor

La emoción de Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittini en el palco del Monumental antes de la despedida de Messi de la Selección

El momento en el que Messi rompió en llanto arriba del micro que trasladó a la selección argentina al Monumental

Jugó con Messi en sus dos primeros partidos con la Selección y fue a la despedida como espectador: “Me lo llevo para toda la vida”

Partido histórico: Lionel Messi se despide de la selección argentina ante Benín en el estadio Monumental

TELESHOW

Evangelina Anderson repitió su cábala mundialista para homenajear a Lionel Messi en su último partido con la Selección

Evangelina Anderson repitió su cábala mundialista para homenajear a Lionel Messi en su último partido con la Selección

Quiénes son los famosos que asistieron a la despedida de Lionel Messi: "Gracias por tanta magia"

Las primeras fotos del Chato Prada después de su separación de Lourdes Sánchez: “Qué alegría”

La reflexión de Nico Vázquez sobre el futuro de Lionel Messi: “Este es un punto de partida para todo lo que él quiere vivir”

Mirtha Legrand recibió el alta del Sanatorio Mater Dei tras casi tres semanas internada

INFOBAE AMÉRICA

Bomberos mantienen bajo vigilancia a más de 10 colonias en la capital hondureña por lluvias

Bomberos mantienen bajo vigilancia a más de 10 colonias en la capital hondureña por lluvias

Guatemala: La autoridad aeronáutica no puede establecer si los helicópteros vistos en Huité eran militares o ilegales

Panamá suma vuelo directo desde Bogotá a la Riviera Pacífica

Tripulantes abandonaron lancha con casi 3,000 unidades de licor de contrabando en frontera Costa Rica - Panamá

Quién es Anna Bensi, la joven cubana que recibió una sanción de limitación de libertad