Desplegaron un importante operativo para rescatar a un hombre de 100 años que vivía frente al volcán Lanín

La alerta emitida por un vecino a las 12:45 activó el operativo de rescate para asistir a Don Lemuñir.

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Un poblador de 100 años que vive frente al volcán Lanín fue evacuado con éxito este domingo desde el paraje Paimún, dentro del Parque Nacional Lanín, tras una operación que combinó traslados terrestres y lacustres y requirió la intervención coordinada de Guardaparques, Gendarmería Nacional, integrantes de la comunidad Lafkenche y vecinos de la zona.

El operativo para retirar a Don Lemuñir —un antiguo poblador de la región que supera los 100 años— arrancó cerca de las 12:45, cuando un vecino alertó sobre su estado de salud e informó que el hombre necesitaba atención médica. A partir de ese aviso, la Jefatura de la Unidad de Gestión y Desarrollo Comunitario (UGDC) del parque comenzó a gestionar el envío de una ambulancia, mientras personal de Guardaparques partía hacia la vivienda junto a dos pobladores de la zona y dos efectivos de Gendarmería Nacional.

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La particularidad del operativo radicó en la ubicación de la vivienda de Lemuñir. Emplazada sobre la cara sur del volcán Lanín, en el entorno cordillerano del lago Huechulafquen, la propiedad solo es accesible cruzando el espejo de agua en lancha, lo que complicó la logística del traslado. El comandante Víctor Ortiz, segundo jefe del Escuadrón 33 “San Martín de los Andes” de Gendarmería, confirmó esa condición de acceso en declaraciones al Diario Río Negro. La presencia de lluvia y nieve durante el procedimiento sumó dificultad adicional en una zona ya de por sí de complejo ingreso.

El adulto mayor presentó dificultades para movilizarse pero se encontraba de buen ánimo al momento del rescate.

Al llegar a la vivienda, los integrantes del operativo encontraron al poblador de “buen ánimo”, aunque con dificultades para movilizarse por sus propios medios. Fue entonces cuando se organizó el traslado por etapas hasta el muelle de la Hostería Paimún, punto de encuentro establecido con la ambulancia, y se solicitó que el vehículo sanitario llegara con camilla para facilitar el ingreso del paciente. Según informó LM Neuquén, el pedido de colaboración que activó al Grupo “La Unión”, dependiente del Escuadrón 33, llegó a través de la Seccional Puerto Canoa del Parque Nacional Lanín. Desde allí, los efectivos se desplazaron en embarcación por el lago hasta donde se encontraba el adulto mayor, en un recorrido que involucró a las distintas instituciones y a pobladores con conocimiento del terreno.

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Durante todo el operativo se mantuvo comunicación permanente con el Departamento ICE y el personal de salud, que siguieron el estado del paciente y los tiempos estimados de arribo. A los quince minutos de que Lemuñir llegó al muelle de la Hostería Paimún, la ambulancia ya lo tenía a bordo.

El muelle de la Hostería Paimún funcionó como punto de encuentro entre la embarcación y la ambulancia.

El vehículo sanitario partió a las 14:45 y completó el traslado hasta el Hospital de Junín de los Andes sin inconvenientes. Según confirmó el Diario Río Negro, el hombre permanece estable y acompañado por sus familiares en ese centro de salud, donde quedó a disposición de los profesionales para recibir la atención correspondiente por las complicaciones que motivaron la evacuación. El Parque Nacional Lanín destacó, en un comunicado, el trabajo articulado de las instituciones y vecinos involucrados, cuyo punto de partida fue el aviso a tiempo de un poblador que advirtió la situación de salud de Lemuñir.

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Rescataron a una familia en Neuquén: una mujer estaba embarazada

Una familia de Villa Pehuenia quedó varada días atrás en la Ruta Provincial 13 de Neuquén, en Primeros Pinos, por nieve en la calzada. Entre los tres ocupantes había una mujer con 37 semanas de embarazo.

Viajaban en un Renault Logan a Zapala cuando el temporal los detuvo en La Atravesada: ráfagas de más de 120 km/h y viento blanco redujeron la visibilidad a casi cero. Sin cadenas, el hombre de 36 años, la joven de 26 y la nena de 11 no pudieron avanzar.

El pedido de auxilio llegó por la mañana y, cerca de las 11, la Brigada Rural de Zapala y Vialidad Provincial partieron al lugar en un operativo coordinado por la Secretaría de Emergencias de Neuquén, con el SIEN y Defensa Civil. La nieve obligó a usar maquinaria pesada para abrir paso antes de llegar al Logan.

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Los trasladaron al campamento de Vialidad, donde el SIEN los examinó. El director de Protección Civil Carlos Cruz confirmó que estaban bien, incluida la embarazada, informó Patagonia Press. El operativo terminó cerca de las 15 y escoltaron a la familia a Zapala. Cruz indicó ráfagas de más de 120 km/h en zonas cordilleranas y precordilleranas, y vientos de 85 a 87 km/h en la Confluencia, Alto Valle. Protección Civil destacó que la falta de cadenas impidió continuar.