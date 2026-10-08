Sociedad

Un niño de 12 años fue atacado por un pastor alemán en Córdoba y se encuentra internado

El menor sufrió una lesión facial en una vivienda de barrio Villa Revol. Llegó al hospital, acompañado por su madre

Un perro pastor alemán camina sobre césped verde junto a un tronco de árbol y rocas al fondo
Un pastor alemán atacó al menor (Magnific)
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Un niño de 12 años fue trasladado al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba luego de sufrir una mordedura de perro en el rostro. El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles en el barrio Villa Revol, según la información difundida por la Policía.

El menor llegó al centro de salud acompañado por su madre, quien lo llevó para que recibiera atención médica. Tras su ingreso, quedó en observación a causa de la lesión facial que presentaba.

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De acuerdo con el parte oficial, el animal involucrado es un perro de raza Pastor Alemán. Las autoridades no dieron a conocer, por el momento, cómo se produjo el ataque ni cuál era la relación entre el perro y el niño.

El episodio, según informó el portal El Doce.tv, tuvo lugar en un domicilio ubicado en pasaje Barrientos al 2900, dentro de barrio Villa Revol, en la capital cordobesa. La información policial sitúa allí el hecho que derivó en la asistencia médica del menor.

La investigación deberá determinar la secuencia previa a la agresión y las condiciones en las que se encontraba el animal. La información disponible no permite establecer responsabilidades ni anticipar las medidas que podrían adoptarse a partir del caso.

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El ataque del perro de raza Pastor Alemán ocurrió en un domicilio de pasaje Barrientos al 2900 y permanece bajo investigación policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nena de 3 años fue atacada por un pitbull en Santiago del Estero

Días atrás, una niña de 3 años sufrió un ataque de un perro pitbull en el barrio Obrero de Añatuya, departamento General Taboada, y fue trasladada de urgencia al Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI) por la gravedad de las lesiones que recibió en la cabeza.

El animal pertenecía a un vecino y habría ingresado al patio de la vivienda de la familia. En ese lugar, mordió a la menor en la zona craneal.

La madre de la víctima relató que el perro logró entrar al domicilio y atacó a la niña. Tras el episodio, la familia pidió asistencia y la menor fue trasladada a la capital santiagueña para recibir atención de mayor complejidad.

El cuadro incluye lesiones de consideración en la cabeza, con riesgo de perder uno de sus ojos. Los profesionales del Centro Provincial de Salud Infantil habían previsto el ingreso de la niña al quirófano a las 8 para realizarle una cirugía. Hasta el momento, no se difundieron precisiones oficiales sobre la evolución posterior de la paciente ni sobre medidas respecto del animal.

Y, a finales del mes pasado, sucedió otro caso que involucró a un perro de la misma raza, pero en la provincia de Córdoba. En el barrio Lomas Sur de Villa Allende, una jubilada de 82 años fue atacada por un pitbull y terminó en terapia intensiva. La mujer sufrió mordeduras y una fractura de fémur durante el episodio, ocurrido el pasado martes 29 de septiembre, y tuvo que ser trasladada al Hospital Vicente Agüero de Jesús María.

El perro murió en el lugar después de que vecinos intervinieran para separar a la víctima del animal. Otra mujer, de 72 años, recibió una herida cortante en una mano y también requirió atención médica.

El caso reavivó las denuncias de los residentes del sector contra los propietarios del can. Según relataron vecinos, el mismo pitbull ya había atacado a una mujer identificada como Noemí en mayo de 2024. En aquella ocasión, sufrió mordeduras en un brazo y debió recibir asistencia médica.

Noemí contó que el animal fue retenido tras el primer ataque, aunque luego la Justicia dispuso que regresara con sus dueños. Y afirmó que, desde entonces, se sucedieron episodios de agresividad hacia personas y mascotas de la zona.

La vecina escuchó los gritos de la jubilada desde su vivienda y acudió al lugar. Cuando llegó, el perro aún atacaba a la mujer y su dueña no conseguía controlarlo: “La vi tirada en el suelo, le había masticado el pie y le estaba comiendo el hueso”.

La mujer aseguró que el temor persiste desde la agresión que padeció dos años atrás. Y afirmó que las heridas en el brazo todavía le provocan dolor y que evita salir sola por miedo a sufrir otro ataque.

Vecinos también recordaron un incidente en el que el pitbull ingresó a la propiedad de una residente y estuvo cerca de alcanzar a un niño, que logró resguardarse a tiempo. Tras el nuevo ataque, la Policía de Córdoba y la fiscalía de turno reunieron testimonios e iniciaron una causa contra los dueños del animal.

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