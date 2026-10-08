La dedicatoria para los hinchas de River Plate que dejó Messi en la camiseta de Argentina de su despedida

Sucedió antes del duelo ante Benín, el último de la Pulga con la camiseta de la Albiceleste

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En la previa de su último partido con la selección argentina, Lionel Messi tomó un marcador y escribió en una camiseta albiceleste: “Para la gente de River con mucho cariño, Leo”. La dedicatoria fue la respuesta del capitán al Millonario, el club que lo había nombrado Socio Honorario instantes antes de su última noche con la albiceleste, en el triunfo por 3 a 0 ante Benín en el Monumental.

La dedicatoria, publicada por River Plate en su cuenta de X junto al video de la ceremonia, se convirtió en uno de los posteos más replicados de la jornada. El club acompañó las imágenes con el texto que escribió el capitán y la frase resonó de inmediato entre los hinchas de Núñez.

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El presidente del club, Stefano Di Carlo, le entregó a Messi el carnet que lo acredita como socio honorario, junto a una plaqueta conmemorativa y la camiseta del club con su nombre. “En un día histórico y acompañado por el Presidente Stefano Di Carlo, el mejor jugador de todos los tiempos recibió el carnet que lo distingue como Socio Honorario del Club, una placa conmemorativa y el Manto Sagrado con su nombre. ¡Gracias por el fútbol, Capitán!”, publicó River en sus redes. Fue en ese mismo marco que Messi tomó la decisión de autografiar una albiceleste y dedicársela a la afición riverplatense.

La colocación de la prenda en el museo fue un acto institucional encabezado por Di Carlo y acompañado por los vicepresidentes Andrés Ballotta e Ignacio Villarroel, el secretario general Agustín Forchieri, el tesorero Guillermo Laje, el protesorero Federico Ferreyra y el presidente del museo, Rodrigo Daskal. El carnet que le entregaron al capitán tenía, además, un detalle que no pasó desapercibido: en el espacio reservado al número de socio figuraba la leyenda “1812022”, una referencia directa al 18 de diciembre de 2022, fecha en que Argentina se consagró campeona del mundo en Qatar al vencer a Francia en la definición por penales, con Messi como máximo artífice.

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Lionel Messi autografió la camiseta de la selección argentina y luego posó con Stefano Di Carlo, presidente de River Plate (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo entre el capitán y River tiene una historia. Cuando el rosarino se marchó de Newell’s Old Boys porque su familia no podía costear el tratamiento por el déficit de la hormona de crecimiento, el club de Núñez lo evaluó y le hizo una prueba. Causó muy buena impresión, pero terminó tomando el camino a Barcelona, donde construyó la carrera más laureada de la historia del fútbol. Ese pasaje fugaz convierte al gesto de la dedicatoria en algo con una carga afectiva particular: la última camiseta de la selección fue a parar, por decisión propia del capitán, al museo del club que pudo haberlo tenido. Más, con la casaca de Argentina, enhebró un invicto de 29 partidos en el estadio de River, en el que además anotó 20 goles.

La despedida arrancó antes del pitazo inicial

La jornada había comenzado temprano y lejos del Monumental. Antes de partir hacia Núñez, Messi recibió en el predio de Ezeiza el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico”, dijo el delantero de 39 años, y agregó: “Es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más”.

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Los homenajes se sucedieron antes y después del 3-0, en el que anotó un tanto y regaló dos asistencias para las conquistas de Nicolás Otamendi y Nicolás Paz. Tras el encuentro, regaló un discurso intenso y emotivo. “Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones y se me cruzan muchas cosas. En lo primero que pienso es en mi viejo”, afirmó.

“No me queda más que agradecer como dije en la carta de despedida. Fue un orgullo defender esta camiseta, hasta en los peores momentos la peleé”, añadió en su alocución, que duró alrededor de nueve minutos.

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