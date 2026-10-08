Condenaron a un hombre a más de 13 años de prisión por abusar de la hija de su ex pareja en Santa Fe

Un tribunal de la localidad de Tostado condenó a 13 años y seis meses de prisión a un hombre por abusos sexuales a una menor. (Ministerio Público de Santa Fe)

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Un tribunal de la localidad de Tostado, Sante Fe, condenó a un hombre a 13 años y seis meses de prisión por abusos sexuales contra una niña. Los hechos por los que fue condenado ocurrieron en el departamento Nueve de Julio y se extendieron durante varios años.

El agresor fue identificado bajo las siglas C.D.C., de 33 años. La decisión fue adoptada por unanimidad al término de un juicio oral celebrado en los tribunales de esa ciudad. El tribunal estuvo integrado por los jueces Javier Bottero, José Boaglio y Cecilia Álamo, quienes resolvieron la responsabilidad penal del acusado por delitos sexuales agravados.

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De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Santa Fe, la investigación estableció que los ataques se produjeron entre 2015 y 2021, cuando la víctima cursaba la escuela primaria. El condenado era pareja de la madre de la niña y convivió con ambas en distintas viviendas.

Los magistrados condenaron a C.D.C. como autor de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y promoción de la corrupción de menores. Las tres figuras fueron consideradas agravadas por la situación de guarda, según la calificación por la que se dictó la pena.

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La fiscal Fabiana Bertero señaló que C.D.C. aprovechaba momentos en los que quedaba a cargo del cuidado de la niña. La acusación situó esos hechos en las viviendas donde convivían, sin que se hayan informado públicamente otras precisiones sobre los lugares concretos o las fechas de cada episodio.

La investigación del Ministerio Público de la Acusación estableció que los hechos ocurrieron entre los años 2015 y 2021 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el juicio, el Ministerio Público de la Acusación sostuvo que la reiteración de las agresiones y la relación de convivencia integraban el cuadro que permitió atribuirle los delitos al acusado. El tribunal aceptó esa acusación respecto de los tres hechos por los cuales finalmente se dictó la condena a 13 años y seis meses de prisión.

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La fiscal Bertero afirmó que la conducta atribuida al condenado tuvo consecuencias sobre la víctima. “El accionar del condenado tuvo entidad suficiente para afectar el libre y progresivo desarrollo de la sexualidad de la niña”, argumentó durante su intervención en el proceso.

La condena por promoción de la corrupción de menores se sumó a las penas impuestas por las dos figuras de abuso sexual. La decisión judicial consideró que los delitos tenían el agravante de guarda, una circunstancia que formó parte de la acusación sostenida por el MPA.

Además de los delitos por los que recibió la pena, C.D.C. había llegado al juicio imputado por un hecho de abuso sexual simple agravado por el vínculo. Sin embargo, el tribunal dispuso su absolución respecto de esa atribución

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En agosto de este año, un hombre fue condenado a seis años de prisión efectiva por abusar sexualmente de usa niña perteneciente a su entorno familiar en la ciudad de San Martín de los Andes en la provincia de Neuquén.

El fallo, dictado por el tribunal conformado por los jueces Juan Pablo Balderrama, Maximiliano Bagnat y la jueza Leticia Lorenzo, puso fin a un proceso judicial que expuso la gravedad de los hechos ocurridos entre marzo y diciembre de 2024.

La investigación, encabezada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), estableció que el acusado, identificado con las iniciales S.P., aprovechó la convivencia con la víctima para cometer los abusos.

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Los episodios tuvieron lugar tanto en el domicilio que ambos compartían como en una estancia durante un viaje familiar, según detalló la fiscalía. La calificación legal del delito fue abuso sexual simple calificado por ser cometido contra una persona menor de 18 años y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente.

El tribunal resolvió, de manera unánime, imponer una pena de 5 años de prisión efectiva por el hecho juzgado, unificándola con una condena previa de S.P. a 3 años de prisión condicional por un delito similar, dictada en agosto de 2021. De esta manera, la pena total fijada asciende a 6 años de prisión efectiva.

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