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Mario Pergolini cuestionó a su público por el rating de su programa durante la despedida de Messi: “Nos fue para el orto"

El conductor bromeó con los números de su ciclo, criticó la transmisión del evento en homenaje al capitán argentino y hasta propuso retirar el programa de las redes

El descargo de Mario Pergolini tras el partido de Lionel Messi
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Mario Pergolini cuestionó al público de su programa por la baja audiencia que registró durante la transmisión vinculada a Lionel Messi y apuntó contra la cobertura de su competencia, en un intercambio con Evelyn Botto y Agustín Rada. El conductor sostuvo que el ciclo salió al aire pese a los feriados y reprochó a los espectadores haber elegido otra propuesta televisiva.

“Acércate, cámara. Estamos acá todos los días. Llueve, truene, lunes, martes, feriados incluso. No hay feriado que hemos faltado. Hemos venido todos los feriados. ¿Quienes están acá? Está Agustín, está Evelyn, los niños monja, toda la gente que trabaja, los cámaras, todos nosotros”, dijo Pergolini al comienzo de su descargo.

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El conductor contrastó el trabajo del equipo con la respuesta que, según planteó, obtuvo el programa el día anterior. “¿Y ustedes ayer qué hacen? No nos ven. Otro programa, otro programa saltearía esto y diría: ‘No, nos va siempre bien’. Nos fue para el orto ayer. En la primera de cambio sueltan la mano. Es más, me llamó Víctor Heredia y dice: ‘¿El programa sale?’. Dije: ‘Ya está al aire, Víctor’. Pero ustedes no. Ustedes prefieren ver una fea transmisión de un feo programa de fútbol con un montón de gente cantando cumbia durante horas. ¿Y después? ¿En serio? ¿Dos vueltas de Chiqui Tapia a botón nada más? ¿Dos vueltas? Dos vueltas. Y nos cambian así de rápido. Váyanse ahora, váyanse. No quiero ver ahora que están todos viendo en YouTube ay cómo fue el programa de ayer”.

Pergolini incluso propuso retirar de YouTube la emisión a la que se refería. “¿Saben qué? El programa de ayer lo vamos a sacar. Sáquenlo de YouTube, que no esté. Se lo perdieron. Nosotros venimos acá, lo hicimos todo. ¿Creían que no queríamos estar en lo de Messi? Claro que queríamos estar, pero salía una fortuna las entradas, no pasaba la cosa nadie”. Rada intervino entonces para señalar que había intentado conseguir entradas y que la reventa era inaccesible.

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mario pergolini
Mario Pergolini reprochó al público del programa por la baja audiencia registrada durante la transmisión vinculada a Lionel Messi

Al referirse a la transmisión de Telefe, Pergolini cuestionó la relación entre canales y relató una conversación sobre las entradas: “Y siempre que se dice: los canales son amigos entre sí. Qué botones, le llamaba: ‘Hola, te damos la entrada’. Me dicen: ‘No trabajás acá’. ¿Y a mí qué?”. Rada agregó que le habían respondido: “Vos sos de Eltrece”.

El conductor también se refirió a su regreso a la televisión y a la medición del ciclo. “Tenemos dos números más que ustedes. Pero claro, hoy vinieron todos estos. Todos estos ayer no estaban viendo ninguno. Yo vuelvo a la tele quince años esperando, eh, tranquilito. Podría haberme quedado en mi casa y vine. No se rían”. Cuando Botto comentó que al público le gustaba que lo retara, respondió: “Horrendo. Medimos como canal bajo”.

Botto volvió a reír y observó que le gustaba que los retara por el rating del día anterior. Pergolini cerró con una evaluación de la transmisión que había concentrado la atención del público: “Nunca, no hubo un programa en la historia que dijo ayer no fuimos para el culo. La verdad es que ayer nos pasaron por arriba. Pero con un espectáculo mediocre, la verdad. Es emotivo porque lo queremos a Messi y todo. Pero lo de los drones, papi, en serio”. Rada coincidió con una apreciación breve: “Estaba raro”.

El ciclo preparó un paso de comedia por su competencia con la despedida de Leo Messi en Telefe (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

Antes de ese descargo, el ciclo había incorporado la coincidencia con la despedida de Lionel Messi a la selección argentina en la apertura. Mientras Agustín Rada iniciaba la presentación, los integrantes de la tribuna aparecieron pendientes de sus celulares y sin seguir lo que sucedía en el estudio.

Mario Pergolini interrumpió entonces la introducción para preguntar qué hacía el público. Desde la tribuna, uno de los asistentes respondió: “Mario, queremos ir a ver a Messi”. El conductor le indicó que la transmisión ya había terminado, aunque recibió una réplica: todavía faltaba “la parte emotiva”. “Vos no tenés sentimientos. Pero esta tribuna sí”, le reprocharon.

La secuencia fue parte de un paso de comedia preparado por el programa ante la competencia con la cobertura del último adiós del futbolista a la selección. Pergolini pidió a los asistentes que bajaran los celulares y, después de varios intercambios, resolvió volver a empezar la apertura. “Vamos desde cero”, señaló antes de que Rada retomara la presentación del ciclo.

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