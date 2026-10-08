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Una influencer china fue descalificada del Maratón de Berlín por subirse a una bicicleta durante la carrera: las escandalosas fotos

Sun Yuanyuan, conocida como Abeeeer, había celebrado un supuesto tiempo personal, pero las imágenes y los datos de ritmo revelaron el engaño y le costaron también un importante patrocinio

FAMOSA INFLUENCER QUE HIZO TRAMPA EN UNA MARATÓN
Sun Yuanyuan se sube a la parte trasera de una bicicleta en el kilómetro 38 del recorrido, según la denuncia publicada por la cuenta Official Marathon Time Integrity Unit
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Una influencer de fitness china con más de medio millón de seguidores en redes sociales fue descalificada del Maratón de Berlín después de que se confirmara que utilizó una bicicleta durante una parte del recorrido. Sun Yuanyuan, conocida en redes como Abeeeer, de 30 años, había cruzado la meta de la prueba disputada a fines de septiembre con un tiempo de 4 horas, 53 minutos y 46 segundos, al que calificó como su mejor marca personal, y posó con la medalla al finalizar.

La organización del maratón alemán anuló oficialmente ese resultado y lo eliminó de la lista de clasificaciones. La decisión se conoció luego de que circulara una fotografía en la que se la veía sentada en la parte trasera de una bicicleta conducida por otra persona, entre los kilómetros 35 y 40 del recorrido.

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El hallazgo surgió del trabajo de una cuenta de Instagram dedicada a monitorear la veracidad de los tiempos difundidos por corredores e influencers, denominada Official Marathon Time Integrity Unit (OMTIU), creada en octubre del año pasado. La página publicó, junto a la imagen de Sun sobre la bicicleta, una grilla con los parciales de cada tramo de cinco kilómetros de la carrera.

FAMOSA INFLUENCER QUE HIZO TRAMPA EN UNA MARATÓN
La influencer, con 533.000 seguidores en RedNote, posa bajo el arco de llegada durante el Maratón de Berlín, carrera a la que habría accedido mediante una invitación de un patrocinador

Los registros mostraron que completó su segmento más rápido, entre los kilómetros 35 y 40, seis minutos más veloz que el tramo anterior, una diferencia que resultó incompatible con el esfuerzo físico esperado en esa etapa final de una prueba de maratón. La cuenta, que se define a sí misma como satírica en su biografía, sostiene en su descripción que existe para “proteger la integridad del deporte” y para que “los tiempos que los atletas comparten públicamente reflejen los que realmente corrieron”.

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Sun publicó un comunicado de disculpas en la red social china RedNote, donde cuenta con 520.000 seguidores y comparte con regularidad videos relacionados con el running. “Andar en bicicleta durante el Maratón de Berlín efectivamente violó las reglas de la carrera”, escribió, según la traducción del mandarín difundida por la cuenta OMTIU. “Incluso si me sentí mal durante el recorrido, eso nunca debería ser una razón para romper las reglas”.

En el mismo texto, la influencer reconoció que ocultó deliberadamente lo sucedido al compartir las imágenes posteriores a la carrera. “Este fue un acto extremadamente deshonesto. Me siento profundamente culpable por esto”, agregó, y señaló que su intento de tomar un atajo “fue una falta de respeto hacia la competencia justa y el espíritu del maratón”.

FAMOSA INFLUENCER QUE HIZO TRAMPA EN UNA MARATÓN
Sun descansa junto a su medalla con la indumentaria de Brooks, la marca que terminó por cancelar su patrocinio tras conocerse el engaño

La firma de indumentaria deportiva Brooks China, que patrocinaba a Sun y cuyo calzado y vestimenta utilizó durante la carrera en la capital alemana, confirmó la finalización del vínculo comercial. “Tras verificar los hechos, Brooks China puso fin de inmediato a su relación con la influencer y reafirmó públicamente el compromiso de la marca con la integridad, la equidad y el espíritu del running”, indicó un vocero de la empresa en declaraciones a The Athletic.

La organización del Maratón de Berlín, que forma parte de los World Marathon Majors, fue consultada por distintos medios sobre el episodio. En un posteo anterior en RedNote, publicado en mayo tras su participación en el maratón de Lanzhou, Sun había anunciado que planeaba correr también en Chicago y en Berlín.

El episodio se suma a una larga lista de intentos de atletas, profesionales y aficionados, por falsear sus resultados mediante atajos o ayudas no permitidas. El caso más conocido sigue siendo el de Rosie Ruiz, quien en 1980 se proclamó ganadora del Maratón de Boston tras correr apenas el último medio kilómetro del recorrido, luego de haber sido señalada previamente por un fraude similar en la edición de 1979 del Maratón de Nueva York, cuando habría utilizado el subterráneo para llegar a la meta.

Berlín también registró un antecedente propio: en 2007, el entonces candidato presidencial mexicano Roberto Madrazo se saltó dos puntos de control durante el maratón de esa ciudad para completar la prueba en 2 horas, 41 minutos y 12 segundos, con lo que obtuvo el primer puesto en la categoría masculina de 55 años. En esa ocasión, cubrió un tramo de 15 kilómetros en apenas 21 minutos, una marca que despertó sospechas inmediatas al compararla con el récord mundial vigente para esa distancia, de 41 minutos y 29 segundos.

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