Guatemala

Las lluvias dejan una persona fallecida, inundaciones y daños en carreteras de Guatemala

El temporal de las últimas horas provocó desbordamientos y derrumbes que interrumpieron el paso en comunidades occidentales y orientales, mientras los equipos de emergencia atendían los incidentes reportados en el país

Integrantes de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público acudieron al departamento de El Progreso para efectuar las diligencias correspondientes.
Las precipitaciones en Guatemala causaron la muerte de un poblador arrastrado por una quebrada en San Agustín Acasaguastlán. (Redes Sociales)
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Un saldo trágico de una persona fallecida, la destrucción de tramos carreteros e inundaciones generalizadas dejaron las precipitaciones de las últimas horas en Guatemala.

Varias comunidades del occidente y del oriente del país sufrieron cortes de paso e inundaciones por el desbordamiento de cauces y desprendimientos de tierra.

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En el departamento de El Progreso, las intensas lluvias provocaron la crecida intempestiva de una quebrada en el municipio de San Agustín Acasaguastlán, la cual arrastró a un poblador.

Tras un operativo de búsqueda desplegado por socorristas, las brigadas de rescate localizaron el cuerpo sin vida de la víctima corriente abajo.

Integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC) y peritos del Ministerio Público (MP) acudieron al lugar para efectuar las diligencias correspondientes.

Lluvias causan inundaciones y arrastran un vehículo en el municipio de San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, Guatemala. Las calles queda completamente inundadas.

En esa misma localidad, la fuerza del río Aguahiel arrastró un vehículo particular y provocó severas anegaciones en el sector de El Rancho, mientras que un deslizamiento en la aldea Tulumaje dejó varado un autobús de transporte extraurbano con daños materiales en la ruta hacia las Verapaces.

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Deslaves y cortes de ruta paralizan el tránsito hacia el occidente guatemalteco

El impacto en la red vial generó severas complicaciones en la ruta Interamericana, en donde un derrumbe de grandes proporciones en el kilómetro 82,5, en jurisdicción de Tecpán Guatemala, departamento de Chimaltenango, cubrió los carriles con toneladas de tierra procedentes de una ladera.

Cuadrillas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) y elementos de los Bomberos Municipales Departamentales habilitaron un paso controlado de manera parcial para permitir la movilidad de los automotores atascados en largas filas en ambos sentidos.

Durante la emergencia, los cuerpos de socorro trasladaron a un paciente cuyo vehículo había quedado inmovilizado en la congestión.

En la región sur del país, pobladores notificados en el departamento de Suchitepéquez informaron sobre el colapso de un tramo de la carretera que conecta San Lucas Tolimán con Patulul.

El paso del agua de un riachuelo crecido partió la cinta asfáltica e inhabilitó por completo el tránsito vehicular, lo que obligó a los vecinos a arriesgarse a cruzar a pie y con motocicletas sobre la corriente.

Las fuertes lluvias de las últimas horas colapsaron la carretera que conduce de San Lucas Tolimán, Sololá, hacia Patulul, Suchitepéquez, en Guatemala. (Video: Redes Sociales)

De igual forma, se reportaron inundaciones en la colonia Santa Isabel, en Telemán, Panzós, Alta Verapaz.

En estos momentos, sectores de la colonia presentan acumulación de agua, por lo que las autoridades municipales han recomendado a los vecinos tomar precauciones y evitar transitar por áreas afectadas.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres registra casi dos mil emergencias en la temporada

Los incidentes de las últimas horas se suman al balance de la temporada de lluvias, en la cual la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) contabiliza 1.966 incidentes atendidos en todo el territorio nacional.

Varias viviendas en el municipio de San Agustín Acasaguastlán, del departamento de El Progreso, en Guatemala, quedaron anegadas luego de las fuertes lluvias de las últimas horas. (Video: Redes Sociales)

Las precipitaciones han dejado 19 personas fallecidas, 208.271 afectados y más de 12.000 viviendas con algún tipo de daño, de acuerdo con las estadísticas de la institución.

El reporte consolidado de las autoridades confirma además la afectación en 573 carreteras y la destrucción de tres puentes a nivel nacional.

El departamento de Alta Verapaz se mantiene como la zona con mayor cantidad de emergencias registradas al acumular 546 eventos, seguido por el departamento de Guatemala con 193 e Izabal con 160 emergencias atendidas por el sistema de prevención.

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