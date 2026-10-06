Crimen y Justicia

Tiene 65 años y lo detuvieron cuando iba a encontrarse con una adolescente de 15 en Mar del Plata: lo acusan de grooming

La Policía lo interceptó en el centro de la ciudad y secuestró su celular

El detenido de 65 años planeaba encontrarse con una chica de 15
El detenido de 65 años planeaba encontrarse con una chica de 15
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Un hombre de 65 años fue aprehendido en el centro de Mar del Plata, acusado de grooming, luego de que acordara un encuentro con una adolescente de 15 años. El procedimiento se realizó en inmediaciones de la avenida Luro y la calle Córdoba, donde ambos habrían pactado verse.

Según el parte policial, efectivos de la Comisaría Primera intervinieron a raíz de una denuncia que alertaba sobre el contacto del sospechoso con la adolescente. El hombre habría mantenido comunicaciones telefónicas con ella antes de convenir la cita en ese punto de la ciudad.

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Durante el operativo, los agentes secuestraron un iPhone 14, considerado de interés para la investigación. El dispositivo quedó a disposición de la Justicia.

En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada y la Oficina de Delitos Conexos a la Tecnología y Ciberdelitos, que dispuso la aprehensión del acusado y el secuestro del teléfono que será peritado.

El teléfono secuestrado por la policía
El teléfono secuestrado por la policía

Otro caso en Chaco

En mayo pasado la Justicia de Chaco detuvo en Barranqueras a un pastor de 67 años, identificado como Héctor Eduardo Machuca, tras ser denunciado por una adolescente que asistía a su congregación.

La joven, acompañada por su madre, relató que recibía mensajes de contenido inapropiado desde un número telefónico registrado a nombre del acusado. La investigación quedó a cargo del fiscal Víctor Recio, con intervención de la División Ciberdelitos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía chaqueña.

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Durante un allanamiento en la vivienda del sospechoso, los agentes secuestraron un celular, dos notebooks y tres pendrives para su análisis. Tras el procedimiento, el pastor quedó alojado en la Comisaría Segunda de Barranqueras, a disposición de la Justicia.

La joven relató que recibía mensajes de contenido inapropiado desde un número telefónico del pastor (Foto/Freepik)
La joven relató que recibía mensajes de contenido inapropiado desde un número telefónico del pastor (Foto/Freepik)

La palabra de un especialista

En una entrevista publicada por Infobae, Hernán Navarro, presidente de Grooming Argentina, explicó que un adulto puede manipular y someter sexualmente a un chico a través de internet sin que exista un encuentro presencial. Describió esa situación como un “secuestro emocional”, sostenido por el miedo, la culpa o las amenazas.

El daño, dijo el especialista, puede prolongarse incluso después de que termine el contacto, por la circulación de las imágenes obtenidas.

Según Navarro los chicos pasan, en promedio, siete horas frente a sus dispositivos y seis de cada diez mantienen contacto habitual con desconocidos. El experto también mencionó conductas que pueden alertar a las familias: conectarse hasta altas horas de la noche, sentir una necesidad creciente de permanecer en línea u ocultar los dispositivos.

Si un chico cuenta lo que está atravesando, el especialista destacó la importancia de escucharlo, contenerlo y saber cómo intervenir: “Hay que creer en la palabra de los niños”.

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