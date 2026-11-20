El municipio de Tigre puso en marcha los dispositivos de emergencias sociales y de protección de derechos para asistir al niño

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La denuncia por un presunto abuso sexual contra un niño de 11 años dentro de un supermercado de Benavídez alteró la rutina del barrio, derivó en una protesta frente al local y abrió una investigación judicial. Mientras la Policía Bonaerense intervino por los incidentes posteriores, el municipio de Tigre asistió al menor y puso en marcha sus dispositivos de protección.

En ese escenario, el intendente local, Julio Zamora, puso el foco en la respuesta estatal frente al caso y pidió que la causa avance sin demoras. “La Justicia tiene que actuar con rapidez y con todas las herramientas que tiene a disposición”, sostuvo en Infobae Al Mediodía al referirse a la denuncia que investiga una fiscalía.

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La secuencia comenzó después de que circulara un video registrado en el comercio. Se identificó al sospechoso como uno de los propietarios del supermercado Ace, una información que llevó el caso al centro de la atención de los vecinos.

La Policía aprehendió al hombre señalado y secuestró las cámaras de seguridad del local. Sobre la pesquisa, indicó que la calificación inicial era “abuso sexual simple”, una figura que contempla penas de entre seis meses y cuatro años de prisión.

Zamora confirmó que el Servicio de Protección de Derechos del Niño de Tigre atendió al chico tras la denuncia. “Activamos el servicio de emergencias sociales, que funciona las 24 horas”, señaló el jefe comunal al describir la intervención municipal.

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La causa por abuso y las medidas de protección para el niño

La investigación quedó en manos de una fiscalía, que deberá establecer las circunstancias denunciadas y definir las medidas procesales que correspondan. Zamora planteó que, además del avance de la causa, la prioridad es resguardar al niño: “Un juez puede disponer una medida de protección, incluso una restricción perimetral”.

La Policía aprehendió al dueño del supermercado de Benavídez bajo la calificación judicial de abuso sexual simple

Para el intendente, el episodio volvió a exponer la necesidad de advertir a tiempo las situaciones de violencia que atraviesan niños y niñas. “Hay muchas cosas que suceden en el interior de los hogares y no quedan registradas”, afirmó Zamora, al reclamar una mayor capacidad de escucha de parte de las instituciones.

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La repercusión del caso se trasladó rápidamente a la esquina de Tucumán y Conesa, donde funciona el supermercado, en Benavídez. Allí se reunieron vecinos, hubo piedrazos y pintadas sobre el frente del comercio, en una concentración atravesada por el enojo que generó la denuncia.

La protesta derivó en daños, robos y tres aprehensiones

De acuerdo con la actualización policial, unas 50 personas llegaron al lugar. Parte del grupo prendió fuego maderas en la calle y luego ingresó por la fuerza al depósito; el parte describió que “sustrajeron mercadería” del establecimiento.

La Policía Bonaerense aprehendió a dos hombres y una mujer por esos hechos. Zamora distinguió la movilización vecinal de los ataques contra el local: “Una cosa es comprender el dolor y la indignación de las familias, y otra son los daños y los robos”, expresó.

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El intendente remarcó que el municipio no respalda acciones violentas durante una protesta y advirtió sobre las consecuencias materiales de los incidentes. “El fuego sobre la calle dañó el asfalto y habrá que repararlo”, indicó al referirse a las tareas que deberán realizarse en la zona.

La tensión también derivó en denuncias por el accionar policial. Zamora confirmó que el Servicio de Niñez atendía a chicos que recibieron impactos de balas de goma. “Estamos asistiendo a menores alcanzados por balas de goma”, dijo, aunque no precisó cuántos resultaron afectados ni cuál era su estado de salud.

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Sobre ese punto, el jefe comunal sostuvo que el procedimiento deberá ser revisado por las autoridades competentes. “Habrá que determinar si hubo un uso indebido de la fuerza”, planteó, al ubicar esa evaluación en el ámbito de la Justicia y de la Policía Bonaerense.

Tigre recibe cerca de 40 denuncias diarias por situaciones de violencia infantil

Más allá del hecho puntual, Zamora aportó un dato sobre la demanda que recibe el sistema local de protección. “La Dirección General de Niñez e Infancia recibe cerca de 40 denuncias por día”, informó; ese registro incluye desde casos de maltrato hasta denuncias por abuso sexual infantil de distinta gravedad.

El intendente advirtió que esa cifra no refleja la totalidad de los episodios, porque hay situaciones que no llegan a los organismos municipales. “El desafío está en prevenir y detectar temprano”, señaló, y volvió a pedir que las instituciones estén atentas a señales que puedan expresar niños y niñas.

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Al describir el lugar donde se produjo la protesta, Zamora habló de un barrio de trabajadores de clase media y media-baja, al que calificó como tranquilo. “Tenemos patrullajes, iluminación y servicios municipales en la zona”, afirmó, sin dar detalles sobre cambios operativos posteriores a los incidentes.

El intendente, finalmente, pidió sostener el diálogo con los vecinos para bajar la tensión. “La Justicia, la Policía Bonaerense y el municipio tienen responsabilidades que deben quedar bien delimitadas”, remarcó, mientras la investigación por la denuncia y las actuaciones por los daños en el supermercado siguen en curso.

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