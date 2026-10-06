La Justicia definió quién debe investigar la denuncia por violación contra Joaquín Levinton

Joaquín Levinton como jurado en Es Mi Sueño

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La Justicia cerró el conflicto sobre quién debe investigar la reciente denuncia por violación contra Joaquín Levinton, con un fallo al que Infobae accedió en forma completa.

La Secretaría Especial de Cámara, integrada por el juez Ricardo Pinto, zanjó el conflicto de competencia entre sus colegas Carlos Bruniard y Alejandra Provitola, que debatieron sobre a quién correspondía llevar adelante la causa. En su decisión, Pinto le entregó la causa a la titular del Juzgado N°6.

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Bruniard recibió la denuncia realizada la semana pasada por una mujer de 39 años con domicilio en Balvanera en medio de su turno judicial. Provitola había archivado una denuncia realizada por la misma mujer en diciembre de 2023, y por el mismo delito, luego de que la presunta víctima negó incluso llamar al 911 para acusar al cantante de Turf y figura televisiva. Este archivo, incluso, fue ratificado en diciembre de 2024 por la Sala 7 de la Cámara. Levinton nunca fue sobreseído en este caso. La acusación, simplemente, no avanzó por falta de elementos.

Bruniard le envió la última denuncia contra el cantante a Provitola, al enterarse de la causa anterior. La jueza, en cambio, se declaró incompetente, ya que no había sido establecido el objeto procesal, el delito en cuestión: la denunciante, en su causa de fines de 2023, nunca ratificó el supuesto delito que había sufrido.

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Para el camarista Pinto, ambas denuncias, la de 2023 y la de 2026, hablan de la misma cosa. Las dos presentaciones “describen abusos sexuales durante la relación mantenida entre la damnificada y el denunciado, en cuyo transcurso este la habría obligado a consumir cocaína y a mantener relaciones sexuales que eran filmadas”.

“Las mayores precisiones y los episodios de amenazas y agresiones relatados en esta oportunidad no excluyen la sustancial coincidencia de los hechos denunciados ni justifican su investigación separada”, continuó.

La jueza Alejandra Provitola (Crédito: Consejo de la Magistratura)

En su causa de 2023, la jueza agotó las medidas para que la denunciante declare. En aquel entonces, la presunta víctima de “refirió que no había realizado ninguna denuncia y que no entendía por qué la policía la buscaba, ya que ella ni siquiera conocía a Joaquín Levinton”, apuntó la magistrada en aquel momento.

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“Yo no hice ninguna denuncia (…). Debe haber sido alguien que se hizo pasar por mí”, declaró la acusadora. El teléfono con el que se hizo la denuncia al cantante al 911, para empezar, estaba registrado a su nombre.

Pese a que se intentó contactarla reiteradamente para que se apersone en la comisaría para ratificar sus dichos, nunca respondió los llamados... Se negó a concurrir ante los estrados del juzgado así como al Cuerpo Médico Forense”, apuntó la Cámara al confirmar el archivo.

Hoy, casi tres años después, la historia es diferente. La denunciante de Levinton declaró en una comisaría de la Policía porteña. Poco después, comenzó una serie de entrevistas en programas de espectáculos.

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