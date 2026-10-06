Crimen y Justicia

Intentaron ingresar dos celulares a un penal de Córdoba ocultos en las zapatillas de una visitante

Las autoridades identificaron los dispositivos, gracias al body scanner utilizado en el ingreso del Complejo Carcelario N.° 2 Adjutor Andrés C. Abregú

Radiografía corporal con marcas verdes en los pies junto a unas zapatillas ahuecadas y dos teléfonos móviles sobre una mesa
El Servicio Penitenciario de Córdoba detecta teléfonos celulares ocultos en las zapatillas de un visitante mediante un escáner corporal. (Servicio Penitenciario de Córdoba)
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Una mujer, que se presentó para una visita de salón en el Complejo Carcelario N.° 2 Adjutor Andrés C. Abregú, de la localidad cordobesa de Cruz del Eje, fue identificada durante un control de ingreso con dos teléfonos celulares ocultos en sus zapatillas. El hallazgo se produjo antes de que pudiera continuar con el procedimiento de acceso al establecimiento.

La situación fue advertida en el sector de Body Scanner, donde el personal detectó una irregularidad en la zona de los pies de la visitante. A partir de esa observación, se aplicó una revisión complementaria mediante un detector de metales.

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El resultado de ese control, según informó el portal El Doce.tv, confirmó que había un dispositivo escondido en la suela de cada calzado. El Servicio Penitenciario de Córdoba informó que los aparatos fueron secuestrados y que el caso quedó a disposición de la Justicia de la ciudad.

La información difundida por el organismo no precisó las características de los teléfonos ni indicó a quién estaba dirigida la visita. Tampoco se informaron detalles sobre el contenido de los aparatos, ya que quedaron incorporados a las actuaciones judiciales tras su incautación.

Luego del hallazgo, las autoridades penitenciarias dieron intervención a la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje. Desde esa dependencia se dispuso el secuestro de los dos celulares y su remisión a la Unidad Judicial junto con la documentación del procedimiento.

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La medida incluyó el traslado de los equipos para que queden formalmente incorporados a la causa. Según precisó el Servicio Penitenciario, también se enviaron las actuaciones vinculadas con el control que permitió localizar los dispositivos en las zapatillas.

La Justicia ordenó además la remisión del Formulario N.° 12 y de las fichas dactilares de la mujer. Esos elementos fueron requeridos dentro de las medidas dispuestas luego de la intervención judicial en el establecimiento penitenciario.

El personal del Complejo Carcelario N.° 2 de Cruz del Eje detectó dos teléfonos celulares ocultos en las zapatillas de una visitante mediante el escáner corporal.
El personal del Complejo Carcelario N.° 2 de Cruz del Eje detectó dos teléfonos celulares ocultos en las zapatillas de una visitante mediante el escáner corporal.

A fines del mes de agosto pasado, en el ingreso al penal de Bouwer también en la provincia de Córdoba, una requisa de rutina dejó al descubierto el intento de ingresar 10 chips de telefonía celular ocultos dentro de una mochila infantil, un hallazgo que activó el secuestro de los elementos y la intervención judicial. El procedimiento tuvo lugar en el Complejo Carcelario N°1 Rvdo. Francisco Lucchese, según informó el Servicio Penitenciario cordobes.

El episodio se produjo durante los controles habituales sobre los paquetes que llegan al establecimiento penitenciario, una instancia en la que el personal revisa objetos y pertenencias con el objetivo de detectar artículos prohibidos. En ese marco, la inspección de una mochila para niños derivó en el descubrimiento de los dispositivos, cuya presencia dentro de una cárcel se encuentra vedada por la normativa interna.

Tras el hallazgo, las autoridades penitenciarias avanzaron con el secuestro de la mochila y de los 10 chips, además de dar aviso a la Justicia para el inicio de las actuaciones correspondientes.

La información oficial no precisó a quién estaba destinado el ingreso del bolso ni en qué sector exacto del penal se iba a entregar, aunque sí confirmó que los chips fueron retirados de circulación antes de que pudieran entrar en la unidad.

Los 10 chips de celulares quedaron secuestrados junto con la mochila como parte del procedimiento administrativo y judicial.

Hasta el momento, las autoridades no comunicaron detenciones ni imputaciones vinculadas con este hecho.

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