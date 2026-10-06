Detuvieron al sospechoso de atropellar por la espalda a un joven en Lomas de Zamora: el inesperado giro en la causa

Discutió con su amigo, al día siguiente lo cruzó en la calle y lo atropelló por la espalda en Temperley

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Tras casi dos días de investigación, personal de la Policía Bonaerense detuvo este lunes por la noche al sospechoso de atropellar a un joven el pasado domingo por la mañana en Temperley, Lomas de Zamora, en el marco de una supuesta venganza tras una discusión que habían mantenido la noche previa.

Sin embargo, la detención efectuada anoche por personal de la Policía Bonaerense destapó un giro inesperado en la causa, debido a que el autor no es la persona que era investigada inicialmente por el fiscal Ignacio Torrigino, titular de la UFI N° 10 departamental.

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Según precisaron fuentes del caso a Infobae, efectivos del Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la comisaría local capturaron a un joven identificado como Pablo Godoy, de 23 años, luego de que un amigo se quebrara y confesara que él también viajaba a bordo del Renault Clio color gris oscuro con el que arrollaron por la espalda a Román Valdez (27) en el barrio Villa Galicia.

Pablo Godoy, el imputado.

La captura de Godoy fue posible gracias al testimonio revelador del empleado de un lavadero de autos que posee la familia del detenido, quien aseguró que momentos antes de embestir a Valdez había presenciado una fuerte discusión entre la víctima y Nicolás Emanuel Godoy (27), alias “Junior”, a quien el fiscal Torrigino investigaba inicialmente como el principal sospechoso.

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Al brindar su relato de los hechos en la sede policial, aunque con la presencia del fiscal Torrigino, el confesante reconoció su participación en el arrollamiento de Valdez, pero al mismo tiempo admitió que no esperaba que Pablo hiciera lo que hizo.

Consumada la captura del autor y el secuestro de su teléfono celular, los agentes allanaron un domicilio ubicado sobre la calle Baltasar al 4500 y hallaron el Renault Clio con el que él y su cómplice atropellaron a Valdez a plena luz del día.

El Renault Clio gris con el que Godoy atropelló por la espalda a Román Valdez, su amigo.

Luego, los investigadores lograron determinar que otro hermano de Pablo y Nicolás Godoy, menor de edad, fue el encargado de ocultar el vehículo en una casa de la familia.

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En cuanto a la presunta participación de “Junior” Godoy, las fuentes del caso explicaron que todo indica que no viajaba en el Renault Clio cuando su hermano menor atropelló a Valdez.

La discusión que derivó en una salvaje reacción

En cuanto al conflicto que habría desencadenado la violenta reacción de Pablo Godoy contra Valdez, fuentes del caso precisaron a este medio que todo comenzó la noche previa, cuando la víctima y “Junior”, hermano mayor del detenido, salieron juntos a un boliche.

Al local bailable se dirigieron en el auto de Valdez, pero luego, debido a su estado de ebriedad, el joven se volvió a su casa por su cuenta y dejó el vehículo estacionado.

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Una vez despierto, y en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, Valdez fue a recuperar su auto y no lo encontró. Así, lo primero que pensó es que “Junior”, su amigo, se lo había llevado sin su permiso.

Desencajado, Valdez se subió a su bicicleta y, armado con un hacha, fue a buscar a “Junior” a su casa. En ese contexto, la víctima y su amigo habrían mantenido un acalorado intercambio verbal que finalizó con el dueño del auto yéndose sin tomar represalias.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona fueron clave para identificar a los involucrados

Todo parecía quedar en una pelea entre amigos luego de una noche pasada de copas, pero lo que nadie esperaba era la violenta reacción de Pablo Godoy, quien también presenció la discusión y no dudo en buscar justicia por mano propia.

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Fue así que junto a su amigo, el empleado del lavadero que confesó el hecho, persiguieron a Valdez, lo embistieron por la espalda en el cruce de Alemania y Suiza, y se dieron a la fuga.

“Es rara la versión y parece inverosímil, pero es lo que dijeron ambas partes”, aseguraron las fuentes del caso en diálogo con este medio.

Con esta nueva versión de los hechos, ahora el fiscal Torrigino aguarda por las declaraciones de “Junior” Godoy y Valdez, que aún se encuentra grave, pero estable, y este lunes fue trasladado desde el hospital Gandulfo hacia una clínica en la localidad bonaerense de Monte Grande, Esteban Echeverría.

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El hecho

Fuentes policiales consultadas por este medio precisaron que el brutal ataque a Valdez sucedió minutos después de las 10:00 de la mañana en pleno barrio de Villa Galicia.

Allí, la víctima andaba a bordo de su bicicleta cuando, de un momento a otro, fue embestido por Pablo Godoy, quien manejaba su Renault Clio color gris oscuro.

Luego de atropellar a la víctima, Godoy aceleró a toda velocidad y dobló a la izquierda en la calle Alemania, en dirección al Camino General Belgrano.

El fiscal Ignacio Torrigino analizó las imágenes captadas por cámaras de seguridad y consideró que Godoy tuvo intención de arrollar a Valdez.

Ante este escenario, personal del Comando Patrullas municipal se desplazó al lugar del hecho tras recibir la alerta radial y constató que Valdez se encontraba gravemente herido sobre el asfalto. A raíz de su cuadro, una ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital Gandulfo, donde este lunes, según pudo verificar este medio, fue sometido a una operación y continuaba inconsciente.

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A partir de las imágenes de las cámaras de seguridad privadas instaladas en distintos domicilios de la zona, el fiscal Torrigino constató que Godoy tuvo la intención de arrollar a Valdez y abrió una causa bajo la carátula homicidio doloso en grado de tentativa.