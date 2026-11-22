Tras el hecho, la víctima quedó internada (Instagram: @periodismo__movil)

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Un joven de 18 años permanece internado en terapia intensiva luego de que tres motochorros lo encerraran, lo hicieran caer al asfalto y le robaran sus pertenencias en la localidad bonaerense de Castelar. La víctima había intentado escapar del asalto, pero quedó desmayada en el suelo y los ladrones aprovecharon para concretar el crimen.

El ataque ocurrió este viernes, minutos antes de que se cumplieran las 20:00 horas, en la esquina de Saladillo y Unamuno. En ese momento, Alejo Leguizamón circulaba en una moto cuando fue interceptado por dos delincuentes. A pocos metros se desplazaba otro rodado que, según la reconstrucción inicial, actuaba como apoyo durante el asalto.

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La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes se observa el momento en que los atacantes encierran al joven y lo obligan a perder el control del vehículo. Sin casco, impactó contra el pavimento y quedó tendido en medio de la calle.

Con Leguizamón inmóvil sobre el asfalto, los asaltantes se acercaron para llevarse la moto, la billetera y el teléfono celular. Después escaparon del lugar antes de la llegada de los primeros móviles policiales.

El momento en el que la víctima quedó desplomada en el asfalto y le robaron (Gentileza: Diario Conurbano)

De acuerdo con la información obtenida por Primer Plano Online, los vecinos que advirtieron la situación llamaron al 911. Fue así que el personal policial arribó a la esquina y solicitó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) Morón, que trasladó al joven a la Clínica Modelo de Morón.

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Poco después, la madre de Leguizamón llegó al lugar del hecho y lo acompañó durante el traslado. A raíz de lo ocurrido, la familia recibió asistencia del equipo de Atención a la Víctima de la Secretaría de Seguridad.

Tras ser evaluado por el personal médico, se confirmó que el joven sufrió una fractura de clavícula como consecuencia de la caída. Además, los profesionales que lo atienden evalúan la posible presencia de un coágulo en el cráneo por el golpe que recibió al impactar contra la calzada y solicitaron estudios complementarios.

El estado de salud de Leguizamón obligó a que transite su internación en la unidad de terapia intensiva. La falta de casco al momento de la caída es uno de los elementos centrales que surge de las imágenes incorporadas a la investigación.

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La víctima permanece internada en la Clínica Modelo de Morón

Por otro lado, se conoció que la moto que le sustrajeron no era de su propiedad, sino de un amigo. Aunque todavía no hay detenidos, las autoridades informaron que el vehículo fue recuperado en el partido de La Matanza.

La causa quedó en manos del fiscal Javier Ghessi, titular de la Fiscalía Nº 1 de Morón, que instruye actuaciones por robo y lesiones. Asimismo, los investigadores revisan las cámaras de seguridad del sector y analizan el rastreo del celular robado para reconstruir el recorrido de los sospechosos e identificarlos.

Robaron a una docente y chocaron contra una heladería tras una persecución en Castelar

Dos hombres fueron detenidos tras una persecución policial que terminó con el auto en el que escapaban arriba de la vereda y contra las mesas de una heladería de Castelar. Los sospechosos habían sido señalados por el robo del celular de una docente de 59 años y otros dos ocupantes del vehículo lograron escapar.

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Los delincuentes escapaban tras el robo a una docente

Todo ocurrió el 21 de octubre, poco antes de las 15:00 horas, en la calle Villanueva al 2900. La mujer salía de su casa cuando fue abordada por un grupo de delincuentes que se movilizaba en un Renault Logan negro. Le quitaron el teléfono y huyeron a bordo del vehículo.

La víctima denunció el robo de inmediato, por lo que los efectivos del Comando de Patrullas Morón acudieron a la zona. Poco después se sumaron los agentes de la Policía local para buscar el auto señalado.

Los policías localizaron el Logan y comenzó un seguimiento que se extendió durante varias cuadras. La fuga terminó sobre la avenida Juan Manuel de Rosas, casi en su cruce con Zabala, cuando el conductor perdió el control.

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Brandon Aiach González, a quien la docente señaló como la persona que le robó el celular

El vehículo subió a la vereda e impactó contra las mesas y sillas que una heladería tenía dispuestas frente al local. Una cámara de seguridad registró parte de la secuencia, incluida la marcha del auto sobre el mobiliario del comercio.

Tras el choque, los cuatro ocupantes descendieron y corrieron en distintas direcciones. Dos de ellos intentaron confundirse entre las personas que estaban en el lugar, pero fueron detectados y reducidos por los efectivos.

Los aprehendidos fueron identificados como Brandon Aiach González, ciudadano chileno de 19 años, y Luis Alfredo Loyo Salcedo, venezolano de 27. De acuerdo con fuentes policiales, la docente reconoció a Aiach González como la persona que le había robado el celular.

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Luis Alfredo Loyo Salcedo, el otro sospechoso arrestado

Durante el operativo, los uniformados incautaron prendas que habrían sido utilizadas en el asalto. También secuestraron un guardabarros que se desprendió del Renault Logan durante la colisión y que conservaba colocada la patente del vehículo.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 4 de Morón, dirigida por la fiscal Paula Salevsky. A raíz de esto, la funcionaria avaló las detenciones bajo la calificación de robo agravado en poblado y en banda. Mientras tanto, continúa la búsqueda de los otros dos sospechosos.