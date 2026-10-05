Crimen y Justicia

Locura en Lomas de Zamora: discutió con su amigo, al día siguiente lo cruzó en la calle y lo atropelló por la espalda

El increíble hecho sucedió el domingo en la localidad de Temperley. El fiscal Ignacio Torrigino, a cargo de la investigación, ya logró identificar al sospechoso, que permanece prófugo. Imágenes sensibles

Discutió con su amigo, al día siguiente lo cruzó en la calle y lo atropelló por la espalda en Temperley
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Una discusión por causas que aún se encuentran bajo investigación derivó en un aberrante y violento hecho en la localidad de Temperley, partido bonaerense de Lomas de Zamora, donde este domingo un hombre, a bordo de su auto particular, atropelló por la espalda a un amigo que circulaba a bordo de su bicicleta y se dio a la fuga.

A pesar de que escapó a toda velocidad, las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona registraron lo ocurrido y fueron clave para que el fiscal Ignacio Torrigino, a cargo de la investigación, pueda identificar al agresor, que hasta este lunes al mediodía continuaba prófugo.

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Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el brutal ataque sucedió minutos después de las 10:00 de la mañana en el cruce de las calles Suiza y Alemania, en pleno barrio de Villa Galicia.

Discutió con su amigo, al día siguiente lo cruzó en la calle y lo atropelló por la espalda en Temperley
El agresor embistió a la víctima por la espalda y se dio a la fuga.

Allí, la víctima, identificada como Román Valdez, de 27 años, andaba a bordo de su bicicleta cuando, de un momento a otro, fue embestido por Nicolás Emanuel Godoy (27), alias “Juniors”, quien manejaba su Renault Clio color gris oscuro.

Luego de atropellar a la víctima, Godoy aceleró a toda velocidad y dobló a la izquierda en calle Alemania, en dirección al Camino General Belgrano.

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Ante este escenario, personal del Comando Patrullas municipal se desplazó al lugar del hecho tras recibir la alerta radial y constató que Valdez se encontraba gravemente herido sobre el asfalto. A raíz de su cuadro, una ambulancia lo trasladó de urgencia al hospital Gandulfo, donde este lunes, según pudo verificar este medio, fue sometido a una operación y continuaba inconsciente.

A partir de las imágenes de las cámaras de seguridad privadas instaladas en distintos domicilios de la zona, el fiscal Torrigino constató que Godoy tuvo la intención de arrollar a Valdez y abrió una causa bajo la carátula homicidio doloso en grado de tentativa.

Discutió con su amigo, al día siguiente lo cruzó en la calle y lo atropelló por la espalda en Temperley
La Policía busca intensamente al acusado, identificado como Nicolás Emanuel Godoy.

Sumado al material fílmico, clave para el desarrollo de la investigación, los detectives lograron establecer que el agresor y la víctima mantenían un vínculo cercano.

En este sentido, las fuentes del caso precisaron a este medio que Valdez y Godoy eran amigos, y que la noche previa al hecho habían salido juntos. Sin embargo, se pelearon por alguna razón a determinar y ambos se buscaban por el barrio. De hecho, la víctima llevaba encima un hacha.

A la espera de concretar su captura, el fiscal Torrigino verificó que Godoy cuenta con antecedentes por agresiones, amenazas y narcomenudeo en el barrio, aunque por el momento no registra condenas por estos delitos.

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