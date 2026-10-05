Locura en Lomas de Zamora: discutió con su amigo, al día siguiente lo cruzó en la calle y lo atropelló por la espalda

Discutió con su amigo, al día siguiente lo cruzó en la calle y lo atropelló por la espalda en Temperley

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Una discusión por causas que aún se encuentran bajo investigación derivó en un aberrante y violento hecho en la localidad de Temperley, partido bonaerense de Lomas de Zamora, donde este domingo un hombre, a bordo de su auto particular, atropelló por la espalda a un amigo que circulaba a bordo de su bicicleta y se dio a la fuga.

A pesar de que escapó a toda velocidad, las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona registraron lo ocurrido y fueron clave para que el fiscal Ignacio Torrigino, a cargo de la investigación, pueda identificar al agresor, que hasta este lunes al mediodía continuaba prófugo.

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Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el brutal ataque sucedió minutos después de las 10:00 de la mañana en el cruce de las calles Suiza y Alemania, en pleno barrio de Villa Galicia.

El agresor embistió a la víctima por la espalda y se dio a la fuga.

Allí, la víctima, identificada como Román Valdez, de 27 años, andaba a bordo de su bicicleta cuando, de un momento a otro, fue embestido por Nicolás Emanuel Godoy (27), alias “Juniors”, quien manejaba su Renault Clio color gris oscuro.

Luego de atropellar a la víctima, Godoy aceleró a toda velocidad y dobló a la izquierda en calle Alemania, en dirección al Camino General Belgrano.

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Ante este escenario, personal del Comando Patrullas municipal se desplazó al lugar del hecho tras recibir la alerta radial y constató que Valdez se encontraba gravemente herido sobre el asfalto. A raíz de su cuadro, una ambulancia lo trasladó de urgencia al hospital Gandulfo, donde este lunes, según pudo verificar este medio, fue sometido a una operación y continuaba inconsciente.

A partir de las imágenes de las cámaras de seguridad privadas instaladas en distintos domicilios de la zona, el fiscal Torrigino constató que Godoy tuvo la intención de arrollar a Valdez y abrió una causa bajo la carátula homicidio doloso en grado de tentativa.

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La Policía busca intensamente al acusado, identificado como Nicolás Emanuel Godoy.

Sumado al material fílmico, clave para el desarrollo de la investigación, los detectives lograron establecer que el agresor y la víctima mantenían un vínculo cercano.

En este sentido, las fuentes del caso precisaron a este medio que Valdez y Godoy eran amigos, y que la noche previa al hecho habían salido juntos. Sin embargo, se pelearon por alguna razón a determinar y ambos se buscaban por el barrio. De hecho, la víctima llevaba encima un hacha.

A la espera de concretar su captura, el fiscal Torrigino verificó que Godoy cuenta con antecedentes por agresiones, amenazas y narcomenudeo en el barrio, aunque por el momento no registra condenas por estos delitos.

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