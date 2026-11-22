Ambos agentes prestaban servicio en la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I y su hijo de siete años estaba en la escuela durante el hecho.

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Dos policías fueron hallados muertos con heridas de arma de fuego en una vivienda de barrio Alfonso de la ciudad de Santa Fe. Los primeros exámenes médicos y peritajes criminalísticos sostienen como hipótesis que el hombre, de 27 años, habría matado a su esposa, de 28, y luego se habría suicidado.

Fuentes policiales dijeron al diario Uno de Santa Fe que ambos prestaban servicio en la Brigada Motorizada, dependiente de la Unidad Regional I del departamento La Capital de la Policía de Santa Fe. El hijo de la pareja, de siete años, se encontraba en la escuela cuando sucedieron los hechos este viernes.

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Los disparos en la vivienda de barrio Alfonso

Los peritajes iniciales indican que el policía de 27 años, identificado como el suboficial Marcelo Romero asesinó a su esposa mató, Romina Benítez, dentro de la vivienda y después se habría quitado la vida con el arma reglamentaria de ella. La reconstrucción se apoya en la posición en que fueron encontrados los cuerpos y en la ubicación de la pistola junto al hombre.

Poco antes de las 8.30 de ayer, vecinos de una vivienda tipo PH de calle Corrientes al 4.100 escucharon una discusión entre los integrantes del matrimonio. De acuerdo con sus relatos, la mujer repetía: “Dejá a mi hijo”.

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Los peritajes preliminares sitúan como hipótesis principal que Marcelo Romero asesinó a Romina Benítez y luego se quitó la vida.

Momentos después, los vecinos oyeron varias detonaciones de arma de fuego y llamaron a la central de emergencias 911 para solicitar la presencia policial.

Minutos más tarde, patrulleros de Orden Público y de Cuerpos llegaron al lugar. Los vecinos indicaron el pasillo desde donde habían provenido los disparos y, al ingresar, los efectivos encontraron a familiares del hombre y constataron que ambos integrantes de la pareja estaban muertos dentro del inmueble, dijo el mismo medio.

El arma hallada y las medidas judiciales

El médico policial determinó que las dos víctimas murieron a causa de heridas de arma de fuego. Junto al cuerpo del hombre se halló una pistola reglamentaria que, según su numeración, pertenecía a la mujer.

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Patrulleros de Orden Público y de Cuerpos llegaron a la vivienda y constataron el fallecimiento del matrimonio en el inmueble.

El agente de 27 años no llevaba consigo su propia arma reglamentaria debido a una decisión administrativa, ya que se encontraba con carpeta médica. Tras el hallazgo, los efectivos preservaron la escena para evitar su contaminación hasta la llegada de investigadores de la Brigada de Femicidios y especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

La fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Jorgelina Mosser Ferro, estuvo presente en la vivienda y ordenó las diligencias investigativas. La Brigada de Femicidios intervino debido a la muerte violenta de una mujer.

Mosser Ferro dispuso identificar y tomar declaración a los vecinos que pudieran aportar información, realizar peritajes criminalísticos y secuestrar los elementos de interés para la investigación, entre ellos el arma de fuego.

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Una vez concluidas las tareas en la vivienda, la fiscal ordenó trasladar los cuerpos a la morgue judicial, donde los médicos forenses deben practicar las necropsias para determinar científicamente las causas de muerte.