Comienza el juicio por el crimen de la hincha de Rosario Central asesinada de un piedrazo en la cabeza en 2023

La Fiscalía solicita 30 años de prisión para los acusados, mientras que la querella exige una condena de 33 años. (Télam)

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Este lunes, comenzará en Rosario el juicio oral contra los tres acusados por el homicidio de Ivana Garcilazo, asesinada el 30 de septiembre de 2023 mientras circulaba en moto por la esquina de Ovidio Lagos y Montevideo, luego de que se disputara el clásico rosarino disputado en el Gigante de Arroyito. La Fiscalía solicitará penas de 30 años de prisión y la querella pedirá condenas aún mayores.

Los imputados son Ariel Matías Cabrera, de 45 años; Juan José Massón, de 43; y Damián Gerardo Reifenstuel, de 47. Los tres llegan detenidos al debate y están señalados como coautores de un homicidio simple agravado por la ley de espectáculos deportivos.

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La causa llega a esta instancia tres años después del ataque que terminó con la vida de Garcilazo, de 32 años. El tribunal deberá examinar las pruebas reunidas durante la investigación y los testimonios que se presenten en las audiencias para determinar la responsabilidad penal de cada uno de los implicados.

Según lo informado por el portal Rosario3, la primera audiencia comenzará a las 14:00 en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Las jornadas posteriores comenzarán a las 8:00 y el calendario de debate se extenderá hasta el 22 de octubre.

El juicio estará a cargo de un tribunal pluripersonal integrado por los jueces Natalia Benvenuto, Jorge Rodríguez y Nicolás Vico Gimena. Durante las audiencias, las fiscales Carla Ranciari y Laura Riccardo expondrán la acusación del Ministerio Público de la Acusación.

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La querella estará representada por el abogado Marcos Cella, quien adelantó que solicitará una condena de 33 años de prisión para cada uno de los imputados.

La hipótesis acusatoria sostiene que Garcilazo, hincha de Rosario Central, recibió un golpe mortal en la cabeza por el impacto de una baldosa arrojada desde un grupo de simpatizantes del equipo rival. La mujer transitaba en su motocicleta por la intersección de Ovidio Lagos y Montevideo cuando se produjo el ataque.

Al respecto, Lisandro Artacho, fiscal que estuvo inicialmente a cargo del expediente y que luego asumió como juez, había expresado que la responsabilidad se atribuye a los tres acusados por sus aportes al ataque.

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“Los tres cometieron el hecho. Los tres hicieron un aporte específico. Cada piedra aumentó el riesgo sobre Ivana. Los tres son responsables”, había señalado Artacho sobre la teoría del caso. Tras su designación como juez, la investigación quedó en manos de las fiscales Ranciari y Riccardo.

La Fiscalía pedirá una pena de 30 años de prisión para Cabrera, Massón y Reifenstuel. La acusación los considera coautores del homicidio y sostiene que la agresión se produjo tras el encuentro disputado en el estadio de Rosario Central.

Los jueces Natalia Benvenuto, Jorge Rodríguez y Nicolás Vico Gimena integran el tribunal a cargo del debate judicial.

En la antesala del juicio se cumplieron tres años del asesinato de Ivana Garcilazo. Familiares y amigos convocaron a una actividad para el miércoles 30 de septiembre, a las 19:00, en la misma esquina donde ocurrió el ataque.

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El objetivo era volver a pintar la estrella instalada en memoria de la joven. Sin embargo, el encuentro fue suspendido horas antes de la convocatoria. La familia comunicó la decisión en redes sociales y explicó que la medida se tomó a raíz de situaciones registradas durante la noche en las inmediaciones.

“El homenaje se suspende, pero su memoria no. Su estrella seguirá brillando”, indicó el mensaje difundido por allegados de Garcilazo. La convocatoria había sido planteada como un espacio de recuerdo previo al inicio del debate judicial.

Laura Garcilazo, hermana de la víctima, se refirió al comienzo del juicio y cuestionó que, a tres años del homicidio, no percibe cambios frente a la violencia social y los episodios asociados al fútbol.

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“A nosotros nos cambió la vida para siempre, nos arruinó y vimos que no pasó nada”, manifestó Laura Garcilazo. También sostuvo que la familia esperaba que el asesinato de Ivana marcara un punto de inflexión para prevenir hechos similares.

“Lamentablemente todo sigue igual”, agregó. Aún así, señaló que el inicio del proceso oral representa una instancia esperada por los familiares de la joven, quienes aguardan una resolución judicial sobre las responsabilidades por el crimen.