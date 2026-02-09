Crimen de la hincha de Rosario Central: confirmaron la acusación por homicidio agravado contra los tres imputados

La familia solicitará 33 años de cárcel para cada uno (Télam)

La audiencia celebrada en los tribunales provinciales de Rosario marcó un punto de inflexión en el proceso judicial por la muerte de Ivana Garcilazo. Durante tres horas, las partes involucradas expusieron sus argumentos ante el juez de la Cámara Penal, Daniel Curik, quien definió el rumbo que tomará el juicio oral previsto para junio y ratificó la acusación contra los imputados: Ariel Matías Cabrera, Juan José Masson y Damián Reifenstuel.

El caso de Ivana Garcilazo, una simpatizante de Rosario Central que murió tras ser atacada a piedrazos en septiembre de 2023, reavivó el debate sobre la violencia ligada al fútbol en la ciudad.

La joven regresaba a su casa en moto luego del clásico entre Central y Newell’s Old Boys, cuando fue interceptada en la intersección de Montevideo y Ovidio Lagos, donde se produjo el ataque mortal.

El impacto de un bloque de material en su cabeza le causó un traumatismo encéfalo craneano y la muerte en el acto. Su novio, que viajaba detrás en otra moto, intentó defenderse golpeando a Cabrera con una linga, pero este se la quitó y la arrojó contra un árbol antes de huir.

La Fiscalía y la querella sostienen que el hecho fue ejecutado con la clara intención de causar la muerte, una hipótesis que se impuso en esta instancia sobre los planteos de la defensa.

Según informó el portal del diario La Capital, el magistrado Curik rechazó el pedido de la defensa de modificar la calificación legal del episodio y avaló la postura de la Fiscalía y la representación de la familia de la víctima.

Los tres acusados enfrentarán cargos como coautores del delito de homicidio simple agravado. Cabrera, profesor de educación física y coordinador de inferiores de un club barrial, se entregó doce días después del hecho. Masson, comerciante, fue arrestado casi un mes más tarde. Reifenstuel, técnico en preservación ambiental y docente, permaneció prófugo más de un año hasta ser localizado en Bolivia, donde trabajaba como profesor bajo una identidad falsa.

El juicio contra los tres detenidos podría comenzar en el mes de junio

La acusación sostiene que los tres imputados se encontraban en una vivienda de Iriondo y Catamarca mirando el clásico por televisión. Al finalizar el partido, salieron a la calle y, al cruzarse con una caravana de simpatizantes de Rosario Central, tomaron escombros de una vereda y arrojaron bloques de material contra la moto en la que viajaba Ivana Garcilazo.

En este contexto, la Fiscalía adelantó que solicitará una condena de 30 años de prisión para cada imputado, mientras que la querella buscará que la pena ascienda a 33 años.

Durante el debate judicial, las partes discutieron la admisibilidad de testigos y pruebas. El juez denegó la propuesta de la defensa de convocar a un psiquiatra para contradecir el testimonio de una testigo presencial, pero admitió que algunos testigos de concepto de Reifenstuel declaren en el juicio. También rechazó citar como testigo a un periodista que cubrió un ataque vecinal a la casa de Reifenstuel, aunque admitió la publicación como elemento probatorio en el expediente.

Este fallo de la Cámara Penal delimita el marco legal y probatorio bajo el cual se desarrollará el juicio, que se espera inicie en junio. Dos de los acusados continuarán detenidos con prórrogas en los plazos de prisión preventiva. La audiencia fue seguida con atención por familiares de la víctima, entre ellos dos de sus hermanas, y por representantes de las partes.