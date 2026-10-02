Alertaron a la Policía por un incendio y los oficiales encontraron un hombre baleado a pocos metros

Un joven de 27 años fue trasladado al Hospital San Roque de Gonnet tras recibir un disparo en Tolosa. (Gobierno PBA)

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Un joven, de 27 años, fue trasladado al Hospital San Roque de Gonnet tras recibir un disparo en el muslo derecho durante un episodio bajo investigación en Tolosa, partido de La Plata. El hallazgo se produjo en plena vía pública, a pocos metros de una construcción precaria donde la Policía había intervenido por un principio de incendio.

La secuencia todavía presenta interrogantes. Los agentes acudieron inicialmente por un aviso al 911, que alertaba sobre fuego en una vivienda ubicada en la zona de 13 entre 525 y 526. Poco después, un hombre les indicó que su hermano estaba herido en las cercanías.

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De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, la víctima fue encontrada tendida sobre la vereda de 526 entre 12 y 13, con una lesión de arma de fuego a la altura del cuádriceps. Mientras el joven recibía asistencia y era derivado al centro de salud, una familiar mencionó la posible participación de un conocido con quien, según afirmó, mantenía una disputa previa. Sin embargo, no brindó elementos que permitieran localizar o identificar al supuesto agresor.

La investigación deberá determinar si existieron testigos directos de la agresión, si hay registros de cámaras de seguridad en el área o si pueden recabarse otros elementos para reconstruir la secuencia.

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Tampoco se conocieron datos sobre el momento exacto en que ocurrió el disparo. La llegada de la Policía estuvo inicialmente vinculada al incendio, por lo que resta establecer si la agresión se produjo antes, durante o después de esa primera alerta al sistema de emergencias.

La causa continuará con la recolección de testimonios y otras medidas para establecer cómo se produjo la agresión, identificar a quien efectuó el tiro y definir si el incendio registrado en Tolosa integró la misma secuencia o correspondió a un hecho independiente.

La Policía acudió a la zona de Tolosa tras un aviso al 911 que alertó sobre un principio de incendio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A mediados del mes de agosto, dos mujeres de 15 y 40 años sufrieron quemaduras graves en el rostro y las manos tras el incendio que destruyó por completo una vivienda en la localidad cordobesa de Santa María de Punilla durante la mañana de este martes.

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Ambas permanecen internadas en el Instituto del Quemado, adonde fueron derivadas luego de recibir una primera atención en el Hospital Domingo Funes, según informó la Policía de Córdoba.

El siniestro se registró en un inmueble ubicado en calle Independencia al 442. Personal policial y efectivos de los Bomberos Voluntarios se hicieron presentes en el lugar para controlar el foco ígneo, que avanzó sobre la totalidad de la estructura. Tras las tareas de extinción, los bomberos lograron sofocar las llamas, aunque comprobaron daños totales en la propiedad.

La gravedad de las lesiones de las dos víctimas obligó a un segundo traslado. Inicialmente atendidas en el Hospital Domingo Funes, la evolución de su estado determinó la derivación al Instituto del Quemado, donde reciben asistencia de profesionales médicos. La Policía de Córdoba indicó que el hecho se encuentra bajo investigación.

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