Cuba

Cubalex denunció cuatro detenciones durante el juicio contra Anna Bensi y su madre en La Habana

La organización señaló que David Espinosa, su esposa, el pastor Rolando Pérez Lora y su pareja fueron interceptados cuando intentaban asistir a la audiencia celebrada en el Tribunal Municipal de La Habana del Este

Cubalex denunció la detención de al menos cuatro personas en La Habana durante un operativo para impedir el acompañamiento a un juicio. (EFE/ Ernesto Mastrascusa)
Cubalex denunció la detención de al menos cuatro personas en La Habana durante un operativo para impedir el acompañamiento a un juicio. (EFE/ Ernesto Mastrascusa)
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La organización Cubalex denunció este jueves que al menos cuatro personas fueron detenidas y otras quedaron bajo vigilancia o con restricciones para salir de sus casas en La Habana, en un operativo que, según afirmó, buscó impedir el acompañamiento al juicio contra la activista Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como “Anna Bensi”, y su madre, Caridad Silvente.

La denuncia señaló que el despliegue se concentró en los alrededores del Tribunal Municipal de La Habana del Este, en Cojímar, donde se realizó la audiencia. De igual manera, Cubalex informó sobre presencia de agentes de la Seguridad del Estado y de la Policía, además de interrupciones en el servicio de internet que dificultaron las transmisiones en directo y el envío de videos desde el lugar de los hechos.

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De acuerdo con Cubalex, David Espinosa y su esposa fueron arrestados luego de que un agente vestido de civil y una patrulla los siguieran desde su vivienda hasta la escuela de su hijo.

Denuncian la detención de David Espinosa y su esposa. Ambos se dirigían a presenciar el juicio contra la joven Ana Sofía Benítez Silvente y su madre. (Cortesía: Observatorio Cubano de Derechos Humanos)
Denuncian la detención de David Espinosa y su esposa. Ambos se dirigían a presenciar el juicio contra la joven Ana Sofía Benítez Silvente y su madre. (Cortesía: Observatorio Cubano de Derechos Humanos)

Espinosa fue llevado a una unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en La Lisa. Allí le comunicaron que el arresto estaba vinculado con una acusación por el supuesto robo de piezas de un triciclo. La organización indicó que Espinosa no posee ese vehículo ni licencia de conducir.

También fueron detenidos el pastor Rolando Pérez Lora, conocido como “Pregonero de Cristo”, y su esposa. Según la denuncia, agentes vestidos de civil y policías los interceptaron cuando salían de su casa para asistir al juicio de Anna Bensi y Caridad Silvente.

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Cubalex afirmó que la vivienda de Pérez Lora permanecía vigilada desde la madrugada. Además, denunció que los agentes esposaron al religioso y lo arrojaron al suelo mientras le exigían que no opusiera resistencia. Esto pudo constatarse en videos que circularon en redes sociales, los cuales evidenciaron la violencia ejercida por autoridades vinculadas al régimen.

Agentes policiales interceptaron al pastor Rolando Pérez Lora y a su esposa cuando salían de su vivienda hacia la sede judicial. (Cortesía: Redes sociales)
Agentes policiales interceptaron al pastor Rolando Pérez Lora y a su esposa cuando salían de su vivienda hacia la sede judicial. (Cortesía: Redes sociales)

Hubo advertencias y restricciones de movilidad contra otras personas

Al mismo tiempo, la organización también informó que integrantes del proyecto Fuera de la Caja permanecían bajo vigilancia en sus domicilios desde el día anterior. Según Cubalex, recibieron la advertencia de que no podían salir de sus viviendas, aunque la denuncia no precisó cuántas personas estaban afectadas.

Las restricciones alcanzaron a periodistas y activistas en distintos puntos de La Habana. La periodista Yoani Sánchez y el escritor Reinaldo Escobar informaron sobre un operativo policial en los bajos de su edificio que, según dijeron, les impedía salir.

Integrantes del proyecto Fuera de la Caja permanecieron bajo vigilancia domiciliaria previa al inicio del proceso judicial. (Cortesía: Fuera de la Caja Cuba)
Integrantes del proyecto Fuera de la Caja permanecieron bajo vigilancia domiciliaria previa al inicio del proceso judicial. (Cortesía: Fuera de la Caja Cuba)

De igual manera, la periodista Camila Acosta señaló que llevaba más de 24 horas sin poder abandonar su vivienda debido a la presencia policial. El activista Adel Bonne Gamboa también denunció vigilancia en su edificio, aunque no se encontraba en el inmueble en ese momento.

A su vez, Cubalex sostuvo que estas acciones formaron parte de “operativos coordinados de vigilancia, detenciones y restricciones de movilidad” contra personas que pretendían expresar apoyo público a Benítez Silvente y a su madre durante el proceso judicial. La organización atribuyó esas prácticas a un patrón de restricciones contra las libertades de movimiento, reunión y expresión en Cuba.

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