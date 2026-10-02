La venta de autos usados repuntó en septiembre, pero el acumulado del año todavía está en rojo

A pesar del repunte de septiembre, el mercado de autos usado sigue sin poder recuperar el nivel de ventas que tuvo meses récord en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mercado de autos usados cerró septiembre con 170.373 transferencias en la Argentina, un volumen que significó una caída interanual del 0,6%, pero marcó una recuperación de 9,3% respecto al mes previo. Dentro de ese total, los automóviles y comerciales livianos concentraron 163.234 operaciones, equivalentes al 96% del mercado.

El informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), elaborado sobre datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), mostró sin embargo que el repunte mensual no alcanza todavía para revertir el saldo negativo acumulado en los primeros nueve meses de 2026, lo que vuelve a mostrar la complejidad que afronta el mercado de segunda mano frente a las ofertas de financiación de los autos 0 km.

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En efecto, entre enero y septiembre se registraron 1.376.636 operaciones entre particulares con autos usados, que comparadas con las 1.437.834 transferencias del mismo lapso de 2025, representa una baja acumulada de 4,3 por ciento.

Los autos usados siguen padeciendo una competencia muy fuerte con las ofertas y financiaciones subsidiadas de los vehículos 0 km.

En septiembre, los automóviles particulares sumaron 125.896 operaciones, con una mejora de 8,5% respecto de agosto, pero una merma de 0,8% en la comparación interanual. Los vehículos comerciales livianos, que incluyen pickups y utilitarios, alcanzaron 37.338 unidades, y crecieron un 11,4% en un mes, aunque retrocedieron el 0,4% frente a septiembre del año pasado.

Los vehículos pesados mostraron un comportamiento diferente. Las transferencias aumentaron 3,5% interanual hasta las 4.980 unidades, mientras que otros pesados descendieron 1%, con 2.159 operaciones. En conjunto, esos segmentos representaron 7.139 transferencias durante el mes.

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El Volkswagen Gol sigue liderando

Volkswagen fue la marca con más transferencias en septiembre, con 29.402 unidades y una participación de 18% sobre el total del mercado, seguida por Ford con 22.823 operaciones, y por Renault con 19.827.

El ranking de modelos volvió a estar encabezado por el Volkswagen Gol, que registró 9.291 transferencias, con un crecimiento mensual de 6,9%, y prácticamente la misma cuota de mercado del año anterior, solo un 0,6% por debajo del volumen de septiembre de 2025.

El Volkswagen Gol y su sucesor Trend, siguen siendo el vehículo de mayor circulación en el mercado de segunda mano.

La Toyota Hilux ocupó el segundo puesto general, con 6.443 unidades y una suba de 1,9% interanual. Detrás se ubicaron la Volkswagen Amarok, con 4.771 operaciones; la Ford Ranger, con 4.724; y el Chevrolet Corsa, con 4.671. Esta medición de ACARA muestra un cambio de órden, ya que tradicionalmente el pequeño auto de General Motors estaba en tercer lugar por delante de las dos pickups medianas.

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Entre los automóviles, el Corsa fue el segundo modelo más transferido, seguido por el Peugeot 208, el Renault Clio, el Ford Fiesta y el Ford EcoSport. El 208 se destacó por una mejora interanual de 10,1%, al totalizar 3.898 unidades.

En el segmento de comerciales livianos, Ford lideró por marca, con una cuota de mercado de 19,5%. Toyota quedó muy cerca, con 17,6%, y Volkswagen alcanzó 17,5%. Renault y Fiat completaron los cinco primeros lugares.

Al igual que en los autos 0km, la Toyota Hilux es el mejor utilitario usado en ventas en Argentina.

La Toyota Hilux conservó una posición dominante entre las pickups con el 26,1% de las transferencias de ese subsegmento. La Volkswagen Amarok representó 19,3% y la Ford Ranger, 19,1%. Entre los utilitarios y comerciales, la Renault Kangoo lideró con una participación de 17%, por delante de la Volkswagen Saveiro, con 12,5%, y la Peugeot Partner, con 10,2%.

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La financiación prendaria cayó 1,7%

Uno de los puntos débiles del mercado de usado sigue siendo la poca oferta de una financiación prendaria accesible por el nivel alto de tasas de interés. Las transferencias de vehículos livianos alcanzaron las 11.226 operaciones en septiembre, que si bien es una suba del 12,3% en relación con agosto, sigue estando por debajo del año anterior en un 1,7 por ciento.

Los bancos concentraron 3.816 financiamientos y mantuvieron el primer lugar por tipo de acreedor. Las financieras registraron 2.580 operaciones, mientras que las financieras de marca sumaron 1.917. En el acumulado de los nueve meses, la financiación prendaria reunió 84.167 unidades, 25% menos que las 112.217 del período enero-septiembre de 2025.

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