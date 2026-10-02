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Cazzu dará su primer show en un estadio en Jujuy con homenajes a su tierra: “Me da vergüenza, pero estoy orgullosa”

La cantante se presentará este sábado 3 de octubre en el Estadio 23 de Agosto, en San Salvador de Jujuy, para una fecha que reunirá referencias a su infancia, su familia y la música del norte

Cazzu dará su primer show en un estadio en Jujuy, con artistas locales y homenajes a su provincia
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A días de cumplir un hito en su carrera, Cazzu se prepara para dar su primer show propio en un estadio. La cita será este sábado 3 de octubre en el Estadio 23 de Agosto, en San Salvador de Jujuy, la provincia donde nació y a la que decidió volver para afrontar un desafío que define como motivo de orgullo y expectativa.

Me siento muy orgullosa”, dijo Julieta Cazzuchelli durante su paso por el Centro Cultural Lola Mora, en la capital jujeña, en una conferencia de prensa. Allí habló de la incertidumbre previa a una noche que tendrá una carga particular: no eligió Buenos Aires para este debut en formato estadio, sino que lo hará ante el público de su tierra natal.

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La fecha forma parte de una gira que ya la llevó por escenarios de Estados Unidos y América Latina. Sin embargo, el concierto en Jujuy tendrá una impronta propia. La artista anticipó que contará con músicos de la provincia y con gestos pensados especialmente para el público local. “No viene nadie de afuera, son todos de acá. Las personas que van a estar son nacidas de esta tierra. Representan esta tierra más que yo. No soy de estadios, me da vergüenza”, aseguró al referirse a quienes la acompañarán en escena, además de mencionar “regalos simbólicos” para la provincia.

El regreso a Jujuy también atraviesa el universo de Latinaje, su cuarto álbum. En ese trabajo, Cazzu profundiza una búsqueda vinculada con los sonidos, las tradiciones y los vínculos que marcaron su infancia. “Soy más de dónde soy que quién soy”, resumió al explicar el lugar que ocupa su origen en su manera de pensar y construir su obra.

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Cazzu contó el trabajo que hizo para no quebrarse en llanto al cantar "Inti", el tema dedicado a su hija

La artista planteó, además, una mirada sobre la idea de música latina y los géneros que suelen quedar fuera de esa definición. Con Latinaje, incorpora referencias a la cumbia, la música andina, las coplas, las quenas y los sikus, además de otras expresiones culturales del norte argentino.

Esa identidad está ligada a su historia familiar y a la música que escuchó desde chica. Cazzu recordó que esas referencias moldearon su forma de crear y de reconocerse dentro de su propia propuesta artística. A medida que su carrera se expandió, también creció su interés por revisar la cultura de la que forma parte a través de la escucha, la lectura y la escritura.

La cantante aclaró que no busca hablar en nombre de todos. “Yo no pretendo representar a todo el mundo”, señaló. Pero sí identifica una pertenencia concreta en los barrios que transitó, en Jujuy y en las provincias del norte que acompañaron sus primeros pasos en la música.

A días de su primer recital en un estadio, Cazzu habló de la emoción de volver a cantar ante su gente en Jujuy

La maternidad también modificó la relación de Cazzu con ese pasado. “Pienso mucho en mi infancia”, contó. La crianza de su hija, Inti, en un contexto distinto al que vivió de niña la llevó a recuperar recuerdos, costumbres y escenas cotidianas que todavía extraña.

Inti también aparece en su música. Sobre la canción que le dedicó, Cazzu explicó que quiso conservar la emoción inmediata de los primeros meses de vida de su hija y llevarla hacia una interpretación cercana a una nana.

Cazzu se prepara para dar su primer show en un estadio y eligió Jujuy, su tierra natal, para vivirlo
Cazzu se prepara para dar su primer show en un estadio y eligió Jujuy, su tierra natal, para vivirlo

He tenido que aprender a cantar Inti sin conmoverme. Es una canción totalmente sin pretensión. No me gusta que me vean llorar. Una lágrima de la Julieta hace un novelón total. Es muy difícil atravesar esa canción. Fue difícil escribirla, grabarla. Probablemente fue la primera vez que Nico Cotton me vio llorar desconsoladamente en un estudio. Trabajé mucho para cantarla en vivo”, sostuvo. Para la artista, la experiencia de ser madre también amplió su comprensión sobre la convivencia entre distintos roles: “una mamá, una amiga, una mujer”.

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