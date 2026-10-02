Kelci-Rose Bowers, la futbolista y pareja de Marcos Senesi, dejó su club tras apenas dos meses: la alocada teoría de un medio inglés

El club Hashtag United confirmó la salida de la futbolista Kelci-Rose Bowers tras acordar la rescisión de su contrato

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Kelci-Rose Bowers dejó Hashtag United tras acordar la rescisión de su contrato, apenas dos meses después de su incorporación al club inglés. La salida de la futbolista, pareja del argentino Marcos Senesi, se produjo luego de una etapa breve en la que disputó tres encuentros oficiales. La entidad confirmó este jueves que ambas partes cerraron el vínculo de común acuerdo y anticipó que la lateral continuará su carrera en otro equipo de la FA Women’s National League, aunque todavía no se informó cuál será su destino.

La decisión sorprendió por el escaso tiempo transcurrido desde su presentación y por las expectativas que había generado su llegada. Bowers había desembarcado en Hashtag United luego de terminar su ciclo en Bournemouth, club en el que también jugaba Senesi antes de su pase al Tottenham. La mudanza de la pareja a Londres fue parte del contexto que rodeó el cambio de equipo de la defensora inglesa, quien había sido anunciada como una incorporación con experiencia en las categorías nacionales y en las selecciones juveniles de su país.

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El comunicado de Hashtag United ofreció una explicación limitada sobre el cierre de la relación contractual. La institución señaló: “El club confirma que Kelci-Rose Bowers ha rescindido su contrato de mutuo acuerdo. Le dimos la bienvenida a Kelci este verano tras su llegada procedente del Bournemouth, pero lamentablemente la etapa no ha funcionado y el club ha acordado su traspaso a otro equipo de la FAWNL”. La entidad no precisó los motivos deportivos ni personales que llevaron a la decisión.

La lateral inglesa participó de tres partidos antes de su salida anticipada

El mensaje oficial concluyó con un deseo para el futuro de la jugadora: “Le deseamos a Kelci lo mejor en esta nueva etapa de su carrera”. La referencia a un nuevo equipo de la FAWNL indica que Bowers seguirá vinculada a esa competencia, aunque no existe una confirmación sobre el club que la incorporará. Hashtag United participa en la FAWNL Southern Premier Division, una categoría de ascenso del fútbol femenino inglés.

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La futbolista de 22 años tuvo una participación reducida con el equipo. Disputó los 90 minutos del encuentro inaugural de la temporada contra Lewes y después convirtió un gol en la Copa de la Liga. Su última presencia fue el 30 de agosto, cuando enfrentó al Bournemouth, el club en el que había construido buena parte de su recorrido profesional y del que había salido poco antes.

La brevedad de su paso contrastó con la forma en que Hashtag United había promocionado su fichaje. La entidad difundió un video especial en el que Bowers apareció con la indumentaria del club y destacó sus antecedentes. El anuncio de la contratación decía: “Nos complace anunciar que la dinámica lateral Kelci-Rose Bowers ha fichado oficialmente por el club. A sus 22 años, ya cuenta con una gran experiencia, tras haber sido una pieza clave del equipo del Bournemouth que terminó tercero la temporada pasada y ganó la FAWNL Cup”.

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Marcos Senesi y Kelci-Rose Bowers posan sonrientes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

En su presentación, Hashtag United remarcó que la defensora había acumulado 70 partidos y 11 goles en Bournemouth. También subrayó su paso por las selecciones inglesas desde la categoría Sub-15 hasta la Sub-19 y los títulos obtenidos durante su etapa anterior. Con Bournemouth, Bowers conquistó la FA Women’s National League Division One South West, la National League Plate y la FAWNL Cup.

La institución incluso recordó con tono irónico que la lateral les había marcado el gol de la victoria en tiempo de descuento durante la temporada anterior. Su trayectoria antes de llegar a Bournemouth incluyó procesos formativos en las canteras de Chelsea y Southampton, además de una experiencia en la Universidad Estatal de Luisiana, conocida como LSU. Esos antecedentes habían sido parte de los argumentos utilizados para respaldar una incorporación que terminó antes de consolidarse.

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The Sun publicó una versión según la cual Bowers habría generado polémica por alentar a Argentina durante el Mundial 2026. El medio sostuvo que la futbolista estuvo en la tribuna para apoyar a Senesi en el partido contra Inglaterra y vinculó ese episodio con la salida de la defensora de Hashtag United. El club, de todos modos, no mencionó ese asunto en su anuncio sobre la rescisión.

La futbolista, pareja de Marcos Senesi, cambió de equipo debido a que ambos se mudaron a Londres

La publicación británica situó esa supuesta controversia, pese a que el fichaje de Bowers había sido anunciado tras el subcampeonato de Argentina en el torneo. El traslado de la lateral a Londres coincidió con la incorporación de Senesi al Tottenham. El defensor argentino había cerrado su etapa en Bournemouth y se instaló en la capital inglesa junto a su pareja. Durante la temporada pasada, el zaguero había sido una de las figuras de su anterior club, aunque su panorama cambió desde su llegada a su nuevo equipo.

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El defensor argentino solo disputó un partido de la Premier League con Tottenham en la actual campaña. Fue titular en la derrota inicial ante Brentford y después permaneció entre los suplentes sin ingresar bajo las órdenes de Roberto De Zerbi. Su única participación adicional ocurrió en la Carabao Cup, torneo en el que los Spurs quedaron eliminados frente a Liverpool el mes pasado.

La rescisión cerró una experiencia que comenzó con una presentación ambiciosa y terminó tras un número limitado de apariciones. La jugadora, por ahora, no comunicó públicamente cuál será el siguiente paso de su carrera. Para Hashtag United, la rescisión pone fin a una incorporación que no logró extenderse más allá de sus primeros encuentros oficiales.

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