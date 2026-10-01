Femicidio de Aixa: intentaron prender fuego la casa de la abuela del acusado y hubo enfrentamientos con la policía

La Policía Bonaerense desplegó refuerzos para retirar a la dueña de la casa en un patrullero y luego comenzaron los enfrentamientos

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Los vecinos de Dique Luján protagonizaron una escalada de violencia frente a la vivienda donde fue hallado y detenido Alejandro Daniel Sofía, señalado como el principal sospechoso del femicidio de Aixa Dana Mili. El joven de 26 años apuntado como el presunto autor del crimen se escondía en la casa de su abuela y decenas de personas intentaron prender fuego a la vivienda luego de que fue detenido.

Los primeros incidentes comenzaron por la tarde tras la aprehensión del sospechoso, pero continuaron en las horas siguientes hasta que finalmente su abuela, dueña de la casa, fue detenida y todo derivó en enfrentamientos con los agentes.

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Desde el momento en que la Policía Bonaerense se llevó detenida al acusado, la situación se tornó incontrolable. Durante el trayecto entre la vivienda y la camioneta policial, los presentes intentaron lincharlo. Ya con el sospechoso dentro del vehículo, un grupo de personas golpeó el patrullero y arrojó piedras, por lo que los agentes debieron retirarse a toda velocidad para evitar una situación aún más grave.

Sin embargo, la escasa presencia policial dejó prácticamente sin resguardo las inmediaciones de la propiedad. Los vecinos, que no cesaron en sus reclamos de justicia, escalaron su accionar: varios lograron ingresar al patio delantero de la casa y continuaron arrojando ladrillos y otros objetos contundentes contra la estructura.

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Los enfrentamientos entre la multitud y las fuerzas de seguridad continuaron tras el traslado de la mujer

Durante aproximadamente una hora, la multitud permaneció frente al domicilio a la espera de que la Policía detuviera también a la abuela del presunto autor del crimen, a quien acusaban de encubrimiento. En ese lapso, los insultos, los reclamos de justicia y los lanzamientos de piedras no se detuvieron.

Con la llegada de refuerzos policiales, los agentes finalmente sacaron a la mujer y la trasladaron en un móvil. En ese instante, la multitud se mantuvo relativamente contenida, pero la calma duró poco: una vez que el vehículo partió, los vecinos volvieron a intentar ingresar al inmueble y se desataron enfrentamientos directos con efectivos de la Bonaerense. Cuando un agente recibió un golpe, la fuerza recurrió a balas de goma para dispersar a los presentes. Los incidentes se extendieron por unos minutos hasta que la situación fue controlada.

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Cómo fue la detención de Alejandro Sofía

La Policía Bonaerense detuvo a Alejandro Sofía tras un operativo de búsqueda que concluyó con la captura del prófugo en la casa de su abuela, en Tigre. Según pudo reconstruir Infobae a partir de fuentes judiciales y policiales, efectivos de la DDI San Isidro llevaban adelante tareas de rastreo cuando dieron con el paradero de Sofía.

El sospechoso había buscado refugio en la vivienda de su abuela, ubicada en la misma localidad donde se cometió el crimen. Tras confirmar su presencia en el lugar, los investigadores avanzaron con la detención sin mayores inconvenientes.

El operativo que permitió llegar hasta el acusado incluyó un amplio despliegue con tareas de saturación y rastrillajes en la zona. Participaron grupos de la Dirección de Canes K9, efectivos de distintas dependencias de la región AMBA Norte I, personal de Crimen Organizado y la DAIC. La magnitud del operativo reflejó la prioridad que las autoridades le asignaron al caso desde el momento en que se conoció la muerte de la joven.

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La clave para localizar a Sofía estuvo en las intervenciones telefónicas y tareas de telecomunicaciones, que permitieron geolocalizar al sospechoso y dirigir con precisión el operativo final. Con esos datos en mano, la fiscal a cargo de la causa, Mariela Miozzo, dispuso un allanamiento de urgencia sobre la propiedad donde finalmente se concretó la detención. Miozzo encabeza la investigación desde la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género y Abuso Sexual.

Además de Sofía, la Policía detuvo a su abuela, quien se encontraba en la vivienda al momento del allanamiento. La mujer quedó aprehendida por orden de la fiscal, acusada de encubrimiento. El acusado principal, por su parte, quedó a disposición de la UFI que conduce Miozzo para continuar con la etapa judicial del caso.

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